Interview von Kathrin Aldenhoff und Anna Hoben

Das Referat für Bildung und Sport in der Bayerstraße, sechster Stock: Dort arbeitet seit Februar Stadtschulrat Florian Kraus (Grüne). Von da oben hat er die Gleise am Hauptbahnhof im Blick. Viel Bewegung, wie in der Münchner Schullandschaft, zumal in einer Pandemie. Homeoffice, sagt Kraus, sei nicht so sein Ding - als er einmal in Quarantäne war, machte hinterher der Rücken Probleme. Schon wegen des guten Bürostuhls fährt er also lieber ins Büro.