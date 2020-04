Die Grünen und die SPD werden vom 1. Mai an die neue Stadtregierung bilden. Die beiden Parteien stellten am Montagmittag im Rathaus den Koalitionsvertrag vor, der die kommenden sechs Jahre die Basis ihrer politischen Entscheidungen bilden soll. Auch die wichtigsten Personalien gaben sie bekannt: Als Zweite Bürgermeisterin soll der Stadtrat bei seiner ersten Sitzung kommende Woche Katrin Habenschaden (Grüne) wählen, als Dritte Bürgermeisterin aller Voraussicht nach Verena Dietl von der SPD. Dort soll am Montagabend offiziell der Beschluss fallen. Beide werden mit dem direkt gewählten Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die neue Stadtspitze bilden.

Die neue Stadtregierung werden allerdings nicht nur zwei Parteien bilden, sondern vier. Die Grünen sind wie bisher schon mit der Rosa Liste eine Fraktion eingegangen, die SPD mit Volt. Mit OB Reiter verfügt das Bündnis über 44 von 81 Stimmen im Stadtrat. Dennoch wird München wieder von zwei Farben regiert, die schon 24 Jahren für eine gemeinsame Stadtpolitik standen: Grün und Rot. Diesmal allerdings unter neuen Vorzeichen: Die Grünen sind mit 23 Stadträten die stärkste Kraft im Stadtrat, die SPD ist mit 18 Mandaten zwar kein Juniorpartner, aber eben doch der kleinere. Dass die Grünen damit das Amt der Zweiten Bürgermeisterin beanspruchen würden, war kein Geheimnis. Und dass ihre OB-Kandidatin Habenschaden dieses Amt ausfüllen will, überrascht auch niemanden im politischen Betrieb.

Mit Spannung war erwartet worden, ob um das Amt der Dritten Bürgermeisterin gefeilscht wird, doch die Grünen ließen die SPD zum Zug kommen. Verena Dietl hat sich als Fraktionschefin dafür schon warm gelaufen. Dafür haben sich die Grünen wohl den wichtigen Posten des neuen Mobilitätsreferenten gesichert, der eine Verkehrsfachbehörde aufbauen soll. Die bisherigen Bürgermeister Manuel Pretzl (CSU), der wieder Fraktionschef seiner Partei wird, und Christine Strobl (SPD, geht in Ruhestand) werden ihre Büros nun räumen. Die Zeiten der Kooperation von SPD und CSU als eine Art große Koalition sind damit nach sechs Jahren vorüber.

Das erkennt man auch an den politischen Kernbotschaften des neuen Koalitionsvertrags, der die Themen Wohnen, Verkehr und Umwelt stark in den Vordergrund rückt. Ihnen sind die ersten Kapitel gewidmet. Neben Bildung, Kultur, Digitalisierung und Sport sind auch mehrere Abschnitte einer offenen Stadtgesellschaft gewidmet. So will sich Grün-Rot für gleiche Chancen für Frauen und Mädchen, für die Queer-Community und gegen Rechtsextremismus engagieren. Deutliche Distanz zum bisherigen Regierungskurs der CSU wird es bei der Stadtplanung und der Mobilität geben. Die Sozialgerechte Bodennutzung (Sobon) soll nochmals gestärkt werden. Künftig sollen 50 Prozent von privaten Entwicklungsflächen an die Stadt gehen, damit sie dort günstigen Wohnraum und Infrastruktur für die Allgemeinheit schaffen kann. Die Stadtentwicklungsmaßnahme (SEM) im Nordosten, von der sich die CSU abgewandt hat, soll kraftvoll vorangetrieben werden. Bis zu 30 000 Menschen sollen dort künftig leben können.

Daneben soll laut Koalitionsvertrag auch die Verkehrswende fortgesetzt werden. Als äußeres Zeichen der Abwendung vom Auto und der Hinwendung zum öffentlichen Nah- und zum Radverkehr ist symbolisch das Streichen von Straßentunnels zu sehen. Alle Planungen für die Tunnel in der Landshuter Allee, der Schleißheimer Straße und der Tegernseer Landstraße werden eingestellt. Der erfolgreiche Radentscheid soll bis 2025 umgesetzt sein und der Nahverkehr mit einem Programm zum Tramausbau gestärkt werden.

Grüne und SPD wollen am Samstag jeweils auf Parteitagen per Videoschaltung den Vertrag billigen, am Sonntag soll er dann unterschrieben werden.