Die 16 Münchner Filialen der Postbank bleiben an diesem Donnerstag aufgrund einer Betriebsversammlung geschlossen. An den Standorten können Kunden normalerweise nicht nur Bankgeschäfte erledigen, sondern auch etwa Briefmarken kaufen oder Pakete aufgeben und abholen. Dafür können sie heute auf die Partnerfilialen der Deutschen Post ausweichen. Diese sind etwa über einen Filialfinder im Internet zu finden.

Zu der Betriebsversammlung in München werden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Teilen Bayerns erwartet, weshalb an diesem Donnerstag auch an weiteren Orten im Freistaat Filialen geschlossen bleiben.

Gegen Mittag soll die Betriebsversammlung für eine Demonstration am Stachus unterbrochen werden. Denn viele Mitarbeitende der Postbank fürchten aktuell um ihre Jobs. Ende Oktober war bekannt geworden, dass die Deutsche Bank, der Mutterkonzern der Postbank, bis Mitte 2026 250 der derzeit noch 550 Standorte schließen will. In 100 der verbleibenden Filialen sollen dann nur noch Bankdienstleistungen angeboten werden. Welche Filialen von den Schließungen betroffen sind, ist noch nicht bekannt.