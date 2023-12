Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Das Baustellen-Desaster am Rosenheimer Platz Der Umbau der S-Bahn-Station verzögert sich um Jahre, eine Fertigstellung ist nicht in Sicht. Es wächst der Groll auf die Deutsche Bahn - bei der man für die Umstände selbst keine gute Erklärung findet. Und nun? (SZ Plus)

So viel kostet ein Marktstand in München Auf dem Markt am Elisabethplatz in Schwabing werden sieben Verkaufsstände neu vergeben. Eine seltene Gelegenheit (SZ Plus).

Mit Gleisrattern und Schlummifix ans Ziel Nachtzüge erleben eine Renaissance in Europa. Seit Dezember gibt es neue Züge und Ziele von den Münchner Bahnhöfen. Allerdings: Wer günstig reisen will, muss sich zeitig ums Ticket kümmern (SZ Plus).

"Trails sind teilweise so breit wie Forstwege" Obwohl seit Jahren über ein Konzept für naturverträgliche Mountainbike-Routen an der Isar diskutiert wird, nimmt der Wildwuchs zu. Auch an der Würm werden die Freizeitsportler zunehmend zum Problem. Naturschützer und Behörden wollen dagegen vorgehen.

WEITERE NACHRICHTEN

Bogenhausen Auto brennt in der Klinik-Tiefgarage aus

Maxvorstadt Polizist will Streit schlichten - und wird verletzt

Neuperlach 24-Jähriger verteilte offenbar Waffen in Neuperlach

MÜNCHEN ERLESEN

