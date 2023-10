Von Katharina Federl

Schulterklopfen bei den Schwarzen Bei der Aufarbeitung ihres Wahlergebnisses herrscht bei der Münchner CSU eine aufgeräumte Stimmung. Entgegen dem Landestrend hat sie bei den Stimmen zugelegt - und auch die Meinung über mögliche Koalitionspartner unterscheidet sich deutlich.

Das sind die Münchner im Landtag 20 Abgeordnete sitzen künftig im Maximilianeum, das sind zwei weniger als nach der letzten Wahl 2018. Die Grünen haben acht, die CSU fünf, die AfD zwei, die Freien Wähler einen und die SPD vier Sitze.

Hetze gegen Israel: Polizei und Staatsanwälte ermitteln Parolen auf der Münchner Palästinenser-Demo vom Montagabend richten sich gegen das Existenzrecht des jüdischen Staates. Die Münchner Polizei nimmt zwei Männer wegen antisemitischer Drohungen fest.

Zurück in die verdrängte Vergangenheit Der Niederländer Teunis van Houwelingen musste in der NS-Zeit mit 18 Jahren als Zwangsarbeiter in Neuaubing schuften - seiner Familie hat er erst vor zehn Jahren davon erzählt. Nun kehrt der 96-Jährige zurück in eine Stadt, die von den Kriegssklaven profitierte. (SZ Plus)

Verwaltungskräfte sollen Pädagogen entlasten Um den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung zu erfüllen, braucht München in den kommenden Jahren Hunderte zusätzliche Mitarbeitende. Dabei kämpfen viele Einrichtungen schon jetzt mit Personalproblemen.

Wohnung aufgesprengt: Münchner Polizei hebt privates Waffenarsenal aus

Kunstaktion am Königsplatz: Propyläen mit Schleifchen

Interimslösung mit Containern: Sendling-Westpark bekommt ein Jugendzentrum

