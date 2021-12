SZ Plus Münchens Fußgängerzone

"Jetzt sieht man leere Flächen, das gab es noch nie"

Mieten steigen, inhabergeführte Geschäfte verschwinden, Ketten kommen: Nirgends lässt sich der Wandel in der Innenstadt besser beobachten als in der Sendlinger Straße. Was bedeutet das für die Stadt? Von Catherine Hoffmann