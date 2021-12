Von Lea Kramer

Wer im Breitbandatlas des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) nach München navigiert, der stößt auf erstaunlich viele hellgraue Flecken. Hellgrau ist schlecht. Es bedeutet, dass in einem Gebiet besonders wenige Glasfaserkabel verlegt sind, also nur langsames Internet verfügbar ist.

Vor allem Münchens Außenbezirke sind grau, an der Stadtgrenze werden aus den Flecken zusammenhängende Felder. Nun könnten diese sich auch im Osten bald auflösen. Teile von Berg am Laim und Trudering sollen nun doch etwas überraschend schon 2023 ans Glasfasernetz angeschlossen werden, weitere Viertel folgen bis 2025.

Das Bild ist etwas verpixelt. Alexander Friedrich (SPD), Vorsitzender des Bezirksausschusses (BA) Berg am Laim, ist dennoch gut auszumachen, wenn er jemanden aufruft und das Wort erteilt. Manchmal verschwindet er halb aus dem Bild, weil er mit einer Verwaltungsmitarbeiterin ein Abstimmungsergebnis bespricht. Sein Tisch auf der Bühne im Kulturzentrum Trudering ist seit einiger Zeit im Fokus, wenn die monatliche Sitzung des Gremiums als Livestream ins Internet übertragen wird.

Das Gremium in Berg am Laim ist einer der wenigen Bezirksausschüsse der Stadt, der sich entschieden hat, seine Sitzungen zu streamen. Vielerorts scheiterte es am Wissen oder an der technischen Ausstattung der Versammlungsorte. Auch das 2005 eröffnete Kulturzentrum an der Wasserburger Landstraße hat eine solche Schwachstelle: Das Internet ist ist nicht stark genug, um Veranstaltungen in Echtzeit zu übertragen. Der BA hat eine eigene Lösung gefunden, mit einem mobilen Router nutzt das Gremium das Mobilfunknetz. Wie 83 Prozent der Haushalte in Trudering und Riem ist auch das Kulturzentrum nicht ans Glasfasernetz angeschlossen.

Die Telekom übernimmt den Ausbau am Stadtrand

Das könnte sich bald ändern. Bei einem Gipfel der Deutschen Telekom mit Vertretern der Bezirksausschüsse Bogenhausen, Berg am Laim, Trudering-Riem sowie Ramersdorf-Perlach ist Mitte Dezember verkündet worden, dass Teile der Stadtbezirke ans Glasfasernetz angeschlossen werden. In den kommenden Jahren will die Telekom 500 Millionen Euro in die Digitalinfrastruktur der bayerischen Landeshauptstadt investieren und dabei 300 000 weitere Münchner Haushalte ans Netz bringen.

Im Oktober hat das Unternehmen seinen Glasfaserausbau im Münchner Südwesten begonnen. In Hadern haben daher 15 000 Haushalte die Möglichkeit, sich an das Netz der Telekom anschließen zu lassen. Sie können künftig mit Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde (GBit/s) ins Internet gehen. Das Kabel endet dabei nicht am Verteilerkasten, sondern wird direkt ins Haus oder in die Wohnung (FTTH, Fiber to the home) verlegt. Seit November ist Fürstenried dran. 2022 stehen Aubing, Forstenried, Sendling-Westpark und Thalkirchen auf dem Plan.

Dass sich die Telekom in München engagiert, hat auch damit zu tun, dass M-net, hinter dem unter anderem die Stadtwerke München stehen, das Geschäft rund um Glasfaser und den Mobilfunk-Standard G 5 nicht mehr flächendeckend vorantreiben will. Die Historie vom Breitbandnetz und der Stadt München ist gut ein Jahrzehnt alt - und mit Höhen sowie Tiefen verbunden. Während München als eine der ersten deutschen Großstädte mit ihrem Eigenbetrieb bereits 2012 an die 20 000 innerstädtischen Gebäude mit Glaserfaserkabeln erschlossen hatte, verliefen die Ausbauschritte außerhalb des Mittleren Rings lange schleppend.

Heute haben etwa 630 000 Münchner Haushalte und Gewerbeeinheiten im Stadtgebiet einen Glasfaseranschluss von M-net bekommen. Damit hätten nach Angaben der Stadtwerke 70 Prozent der Münchnerinnen und Münchner Zugang zu leistungsfähigem Internet.

Und das restliche Drittel? Noch im März antworteten die Stadtwerke auf eine Stadtratsanfrage der Freie Wähler-/ÖDP-Fraktion, dass ein Vorgehen wie bisher "wirtschaftlich nicht vertretbar" sei. Will heißen: Nur noch in Neubaugebieten, wo ohnehin gebuddelt wird, und dort, wo genug Menschen wohnen oder arbeiten, will M-net noch Kabel verlegen.

"Die bisherige Versorgung durch Vectoring und Koaxkabel-Internet ist zu gut, als dass der Glasfaserausbau durch Bundesfördermittel unterstützt werden könnte", erläutert Stefan Hofmeir, der einen Streaming- und Webhosting-Service in einem bislang "grauen" Berg am Laimer Wohngebiet betreibt, für die ÖDP im Bezirksausschuss sitzt und dort auch den Livestream aus dem Kulturzentrum organisiert.

Glasfaserleitung in Richtung Haar

Seit acht Jahren beschäftige ihn das Thema, stelle er Antrag um Antrag für eine bessere Internetverbindung - zunächst als Bürger, inzwischen als Lokalpolitiker. "Nachdem Anfang des Jahres weiterhin keine Anbindung in Sicht war und wir ernsthaft bereits Büroräume in besser versorgten Straßen angesehen haben, habe ich Ende März einen individuellen Glasfaseranschluss bestellt", sagt er. Der Unternehmer hat sich also auf eigene Kosten die Kabel ins Haus legen lassen. "Damit haben wir nun ein Gbit/s in beide Richtungen zum stolzen Preis von etwas über 1000 Euro im Monat", sagt Hofmeir. Das sei schon sehr teuer, "war aber auf alle Fälle günstiger als ein Umzug", sagt er.

Hofmeir freut sich, dass es in Sachen Internet vorangeht. Genaue Ausbaukarten gebe es vonseiten der Telekom zwar nicht, Vertreter des Unternehmens hätten aber signalisiert, dass von 2023 an "von der St.-Veit-Straße in Richtung Haar gebaut wird". Demnach könne in Waldtrudering voraussichtlich 2025 schnelles Internet zur Verfügung stehen. Eigentümer, die sich während der Bauphase für einen Anschluss entscheiden, erhalten diesen kostenlos. Wer sich später dafür entscheidet, muss den Tiefbau selbst bezahlen.