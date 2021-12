Die Polizei hat einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der am ersten Weihnachtsfeiertag versucht haben soll, eine 67-jährige Person in Frauenkleidung in der Münchner Maxvorstadt zu vergewaltigen. Die 67-Jährige habe sich gegen 22.40 Uhr in der Augustenstraße von einem ihr Unbekannten verfolgt gefühlt und ihn kurz vor ihrer Wohnung gebeten, sie in Ruhe zu lassen, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin habe sie der mutmaßliche Täter von hinten umklammert, versucht, sie zu küssen und habe sie dabei gegen die Hauswand gedrückt.

Die 67-jährige Person wehrte sich, biss dem Täter in die Zunge und schrie um Hilfe. Der 33-Jährige habe ihr den Mund zugehalten, unter den Rock gegriffen und "sexuelle Handlungen vorgenommen". Erst als ein Passant auf die Situation aufmerksam geworden sei, flüchtete er und nahm noch die Handtasche seines Opfers mit.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zu seiner Festnahme. Laut Polizei habe er einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille aufgewiesen. Der Polizei sei er schon wegen mehrerer Straftaten in Bayern bekannt, unter anderem sei er zweimal als Exhibitionist aufgetreten. In München sitzt er jetzt in Untersuchungshaft.