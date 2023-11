Von Franziska Peer

"Wir haben den Eindruck, dass die Jugendlichen kränker geworden sind" Jedes fünfte Kind ist psychisch belastet. Kinder- und Jugendpsychiater Gerd Schulte-Körne spricht über junge Menschen in Krisen, Stress-Situationen in der Schule und darüber, wie Eltern ihre Kinder vor psychischen Belastungen schützen (SZ Plus).

Ein neuer Chef für die "Münchner Wohnen" soll erst 2024 gesucht werden GWG und Gewofag sollen zum Jahreswechsel zu einem neuen Immobiliengiganten verschmelzen. Der aber könnte ohne CEO starten.

"Wir sind sehr, sehr besorgt" Deborah Lipstadt soll für US-Präsident Joe Biden Antisemitismus beobachten und bekämpfen. Bei einem Besuch in München spricht sie von einem "Antisemitismus-Tsunami" und äußert eindringliche Warnungen (SZ Plus).

"Ich vermisse ein bisschen Ehrlichkeit" Imam Benjamin Idriz bedauert die Absage des interreligiösen Friedensgebets. Auch am Tag danach bleibt weiter offen, wer den Stein ins Rollen gebracht hat. Und warum.

Gruppe prügelt auf 15-Jährige ein - die zückt Messer Als zwei Mädchen am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz einen Streit beilegen wollen, eskaliert die Situation. Für die Polizei sind die Beteiligten keine Unbekannten.

Nach Ermittlungen der Münchner Polizei: Festnahmen in Libanon Die Polizei in Beirut hat aufgrund von Hinweisen der Münchner Kriminalpolizei neun Menschen festgenommen. Sie sollen mit betrügerischen Anrufen vor allem ältere Menschen in Deutschland um beträchtliche Summen geschädigt haben.

Messegelände München errichtet Zeltstadt für Geflüchtete

Vorfall in München Stein auf Regionalzug geworfen - hoher Schaden

Polizei 34-Jähriger im Glockenbachviertel ausgeraubt

