Was wird aus den Christkindlmärkten? / Der Umgang der Kulturszene mit Corona

Gerade erst errichtet, jetzt schon wieder im Abbau: Ein Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt am Rotkreuzplatz.

Von Lea Kramer

Gestern bin ich am Weißenburger Platz vorbeigelaufen, wo unter den kahlen Linden gerade die Buden für den Christkindlmarkt stehen. Momentan sind sie alle noch zugesperrt, die Lichterketten aus. Ob das diesen Advent auch so bleibt, wird sich vermutlich morgen entscheiden. Da wollen die Ministerpräsidenten bei ihrer Konferenz auch über die Causa Weihnachtsmärkte beraten.

Nachdem die Stadt den Christkindlmarkt am Marienplatz abgesagt hat, sind viele der privaten Organisatoren verunsichert. Einige, zum Beispiel die Familie Able vom Eiszauber am Stachus, haben ihre Veranstaltungen ebenfalls abgesagt. Andere wollen noch abwarten, wie Bund und Länder zu den Glühwein-und-Bratwurst-Festen auf öffentlichen Plätzen stehen.

Ob die Christkindlmärkte mit 2-G-Plus-Regeln, Maskenpflicht und Gastro-Inseln noch wirtschaftlich sinnvoll sind, ist eine Frage, die Veranstalter wie die des Neuhauser Marktes schon verneint haben. Zudem ist bislang ungeklärt, wer das alles wie kontrollieren soll. Muss tatsächlich Sicherheitspersonal herumlaufen und schauen, ob jemand ein Maskenverweigerer ist oder doch nur gerade in die Bratwurstsemmel beißt? Meine Kollegin Ellen Draxel und ich haben mit den privaten Betreibern der Christkindlmärkte in München gesprochen. Wie sie auf den bevorstehenden Advent schauen, lesen Sie hier.

DER TAG IN MÜNCHEN

Acht Rechtsextremisten wegen Waffenschmuggels angeklagt Der Schwerpunkt des mutmaßlichen Netzwerks befand sich in und um München. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen weitere Personen, die ebenfalls bei AfD, NPD und Pegida, als Reichsbürger oder Rocker aktiv waren. (SZ Plus)

Etliche Plätze bleiben leer 3G, 2G, 2G plus, Lockdown? Die Verunsicherung bei Münchner Veranstaltern und Kulturhäusern ist groß: Was darf man noch, wer kommt noch? Ein Stimmungsbarometer. (SZ Plus)

Ermittlungsgruppe "Kristian" verfolgt nach Mord mehr als 40 Spuren Am 5. November wurde ein 49-Jähriger tot in seiner Wohnung in der Leonrodstraße in Neuhausen gefunden. Etwa ein Dutzend Beamte ermitteln - die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Unternehmen fordern Verlängerung der Corona-Hilfen Zehn Milliarden Euro wurden in Bayern wegen der Pandemie ausgezahlt. Doch nun fordert die Wirtschaft Unterstützung über das Jahresende hinaus. Die vierte Welle habe ernste Auswirkungen auf viele Branchen.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg