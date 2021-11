Corona in München

Gerade erst errichtet, jetzt schon wieder im Abbau: Ein Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt am Rotkreuzplatz.

Nicht nur auf dem Marienplatz wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsspaß geben, auch viele private Anbieter kapitulieren. Denn bei den Organisatoren herrscht vor allem eins: Unsicherheit.

Von Ellen Draxel und Lea Kramer

Seit Tagen kommen sie morgens gegen acht in der Früh an den südlichen Rand des Olympiaparks. "Wir tun, als würden wir nächste Woche aufmachen", sagt Veranstalter Julian Hahn, der mit seinen Helfern vom Verein Wannda gerade die nostalgischen Zirkuszelte und Jahrmarktbuden für den "Märchenbazar" aufbaut. "Es ist gerade schwer, uns dazu zu motivieren", sagt Hahn am Mittwoch.

Einen Tag zuvor sind der Christkindlmarkt am Marienplatz und der Winterzauber am Viktualienmarkt von der Stadt abgesagt worden. Nach einer Beratung im städtischen Krisenstab hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mitgeteilt, dass er es angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen für ein falsches Signal halte, die beiden Märkte abzuhalten.

Am Mittwoch betrug die Sieben-Tage-Inzidenz für München nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 496,6. Doch was bedeutet das für die anderen, kleineren Märkte, die normalerweise während der Adventszeit vielerorts in der Stadt stattfinden?

Bei den Organisatoren herrscht vor allem eins: Unsicherheit. Einerseits setzt die Absage aus dem Rathaus die privaten Veranstalter unter Druck, andererseits gibt es bislang kein offizielles Verbot für Großveranstaltungen. Daher dürfen private Veranstalter ihre Christkindlmärkte weiterhin öffnen - solange sie sich an die Vorschriften halten.

Einschränkungen verursachen auch Kosten

So müssen sie zum Beispiel die Besucherzahl innerhalb der Veranstaltungsfläche begrenzen und sich an die 2-G-Plus-Regel halten. Das heißt, dass nur Geimpfte und Genese eingelassen werden dürfen, die zusätzlich ein negatives Schnelltestergebnis vorweisen können.

"Die Personenbeschränkung und das Testen wär für uns machbar", sagt Julian Hahn vom Märchenbazar. Das Gelände im Olympiapark, wo im Sommer das Tollwood stattfindet, sei eingezäunt. Obendrein könne er sich vorstellen, eine Teststation vor dem Einlass aufzustellen.

"Gibt es weitere Einschränkungen, müssen wir schauen, ob wir das bewerkstelligen können", sagt Hahn. Er will deshalb erst einmal noch abwarten, was die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag ergibt. Dort soll es neben den Änderungen am Infektionsschutzgesetz auch über die Christkindlmärkte gesprochen werden.

Detailansicht öffnen Auf dem Marienplatz müssen die frustrierten Standbetreiber wieder einpacken. (Foto: Florian Peljak)

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zwar Verständnis für die Entscheidung des Münchner Oberbürgermeisters bekundet, eine entsprechende Anordnung für den gesamten Freistaat aber bislang ausgeschlossen, da es dafür keinen rechtlichen Rahmen gebe.

Möglich seien Söder zufolge eine Maskenpflicht, kontrollierte Zugänge zu Gastro-Inseln sowie große Abstände, damit sich keinen Menschenmassen ansammeln. All das solle aber zunächst auf Bundesebene diskutiert werden.

Im Kaiserhof der Residenz jedenfalls, die Ministerpräsident Söder gerne bei Staatsempfängen herzeigt, ist das traditionelle Winterdorf schon fertig. An diesem Donnerstag hätte es eröffnet werden sollen. Die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung sieht sich in diesem Fall nicht in der Verantwortung, wie sie auf SZ-Anfrage sagt.

Sie habe die Fläche an einen privaten Veranstalter vermietet, so eine Sprecherin. Dieser hat reagiert. "Wir haben den Start um einen Tag verschoben", sagt Winterdorf-Betreiber Eduard Rosai, der als Schausteller auf der Wiesn mit seiner Familie seit Jahrzehnten diverse Fahrgeschäfte betreibt. Er will erst wissen, was die Ministerpräsidenten entscheiden.

Detailansicht öffnen Warten auf die Entscheidung der Ministerpräsidenten: Im Innenhof der Residenz wird am Winterspaß noch gewerkelt. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Abwarten wollen auch die Betreiber des Tollwood-Winterfestivals auf der Theresienwiese. Sprecherin Christiane Stenzel sagt, dass sie sich derzeit mit den Münchner Behörden abstimmen würden. Entschieden sei noch nichts.

Auch um das Tollwood-Gelände wird üblicherweise ein Zaun installiert. Bereits im Sommer hatten die Veranstalter an einer Schleuse die Besucher auf Impf-, Genesenen- oder Teststatus kontrolliert.

Der Aufbau auf der Theresienwiese ist fast fertig. Normalerweise kommen in der Vorweihnachtszeit an die 600 000 Besucher auf die Festivalwiese. Schon im vergangen Jahr gab es coronabedingt eine Absage.

Detailansicht öffnen Ein Bild aus unbeschwerten Tagen: Beim Tollwood Winterfestival auf der Theresienwiese - hier eine Impression aus dem Jahr 2019 - herrscht normalerweise dichtes Gedränge. (Foto: Robert Haas)

Während die größeren Veranstalter noch zögern, haben kleinere vor dem Aufwand kapituliert. Der Christkindlmarkt am Sendlinger Tor: abgesagt. Der Pasinger Christkindlmarkt: abgesagt. Der Christkindlmarkt am Harras: abgesagt.

"Schweren Herzens" gibt auch das Team des Münchner Eiszaubers am Stachus bekannt, dass das Schlittschuhlaufen dieses Jahr nicht stattfinden wird, obwohl alles schon aufgebaut ist. "Wir möchten uns hiermit solidarisch mit der Entscheidung des Oberbürgermeisters zur Absage des Münchner Christkindlmarktes zeigen", schreibt Familie Able in einer Pressemitteilung.

Die Parteien im Münchner Stadtrat fordern derweil einen angemessenen finanziellen Ausgleich für die Standlbetreiber. Ein entsprechendes Konzept solle noch im Dezember ausgearbeitet werden, verlangen SPD/Volt-Fraktion sowie die Fraktion Die Grünen - Rosa Liste.

Die CSU forderte eine unbürokratische Entschädigung für die Kosten von Personal, Waren und Aufbau. Ein Teil dieser Lösung könnte dem CSU-Antrag zufolge sein, dass die Stadt München bereits beschaffte Waren aufkauft und diese an soziale Einrichtungen oder Bedürftige verteilt. Zudem gibt es den Vorschlag, dass man die weihnachtlichen Waren von Kunsthandwerkern und anderen Ausstellern online erwerben kann.

Detailansicht öffnen Gerade erst errichtet, jetzt schon wieder im Abbau: Ein Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt am Rotkreuzplatz. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Am Rotkreuzplatz stehen die Buden ebenfalls. Doch auch dieser Zauber wird heuer nicht stattfinden. "Wir haben den Weihnachtsmarkt wegen der ganzen Auflagen abgesagt", sagt Edmund Radlinger von der Münchner Weißbiergarten Betriebs GmbH am Mittwochmorgen.

Am Abend zuvor war das noch nicht klar gewesen, da hatte der Bescheid des Kreisverwaltungsreferates noch nicht vorgelegen. Inzwischen aber weiß der Sprecher der Münchner Schausteller und Marktkaufleute, dessen Firma den Weihnachtsmarkt am Rotkreuzplatz gemeinsam mit dem Verein Neuhauser Weihnachtsmarkt betreibt, "dass uns diese Vorgaben der Stadt 25 000 Euro extra kosten würden". Denn der Marktbereich muss eingezäunt und die Zugänge müssen mit Personal kontrolliert werden. Das, sagt Radlinger, sei "wirtschaftlich nicht machbar". Was er fühlt? Frust. "2G, dazu ein Test, eine Maske und Abstand - welche Sicherheitsstufe wollen wir eigentlich noch erreichen, frage ich mich."

Vergangenes Jahr, als der Markt erstmals coronabedingt ausfallen musste, stand beim Brunnen auf dem Rotkreuzplatz als Stimmungsmacher stattdessen ein festlich geschmückter Christbaum. Zusätzlich zu dem Weihnachtsbaum, der den Platz ohnehin jährlich ziert. In diesem Jahr war eigentlich der Romanplatz für den zweiten Baum vorgesehen gewesen. Nun ist kurzfristig der Platz vom vergangenen Jahr wieder freigeworden.