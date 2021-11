Am 5. November wurde ein 49-Jähriger tot in seiner Wohnung in der Leonrodstraße gefunden. Etwa ein Dutzend Beamte ermitteln - die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Im Mordfall des 49 Jahre alten Mannes, der am 5. November tot in seinem Ein-Zimmer-Apartment in der Leonrodstraße in Neuhausen gefunden worden ist, hat die Kriminalpolizei mittlerweile eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die "EG Kristian". Außerdem hat sie eine Plakat-Aktion gestartet, bei der Zeugen um Mithilfe gebeten werden. Seitens der Bevölkerung seien bislang erst zwei Hinweise eingegangen, teilte Stephan Beer, der Chef der Mordkommission, am Mittwoch mit. Um mehr Tipps zu erhalten, die zur Klärung der Tat oder Ergreifung des Täters führen, ist nun eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.

Laut Beer verfolgen derzeit etwa ein Dutzend Beamte mehr als 40 Spuren. Bislang wurde intensiv im Umfeld des zuletzt arbeitslosen Mannes ermittelt. Zwecks Rekonstruktion des Geschehens wurde zudem eine 3-D-Aufnahme des Tatorts erstellt. Die Polizei hat inzwischen auch den Tatzeitraum etwas eingegrenzt: Zuletzt lebend gesehen wurde das Opfer am 20. Oktober; ursprünglich war vom 17. die Rede gewesen. Details zur Tatwaffe oder Todesursache nannte Beer nicht. Der Mann sei durch "äußere Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper" ums Leben gekommen.