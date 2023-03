Am zweiten Streiktag im Münchner Nahverkehr sind nur einige Busse unregelmäßig unterwegs. Bei der U-Bahn geht am Morgen zumindest eine Linie in Betrieb. Und auch bei der S-Bahn gibt es Einschränkungen.

An diesem Freitag sind die Beschäftigten der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) den zweiten Tag in Folge zum Warnstreik aufgerufen. Die U-Bahn und die Trambahnen stehen still, weil nicht genügend Fahrer da sind. Nur die Linie U6 sollte ab etwa 8 Uhr den Betrieb aufnehmen, wie die MVG mitteilt. Sie soll dann im Zehn-Minuten-Takt fahren, zumindest so lange genug Personal da ist. Ob und welchen anderen Linien im Laufe des Tages besetzt werden, hängt von der Anzahl der Fahrer ab.

Derzeit sind zudem etwa die Hälfte der für diese Zeit geplanten Busse im Einsatz. Auf den meisten Linien fahren sie in unregelmäßigem Takt. Auf diesen Linien herrscht derzeit kein Betrieb: X30, 58/68, 153, 159, 167, 176.

Die Arbeitsniederlegungen werden voraussichtlich noch bis zum frühen Samstagmorgen (4 Uhr) andauern. Über die aktuelle Situation informiert die MVG auf ihrer Website und in der MVG-App.

Die S-Bahn, die von der Deutschen Bahn betrieben wird, ist von dem Streik nicht betroffen. Jedoch wurde die Stammstrecke am Morgen wegen eines Notarzteinsatzes zwischen Ostbahnhof und Pasing gesperrt. Die Bahn rechnete gegen 7.40 Uhr damit, dass die Sperrung etwa zwei Stunden lang dauern würde. Die Innenstadt konnte nicht angefahren werden, teilweise wurden Züge wie die zum Flughafen verkehrende S8 um die Stammstrecke herumgeleitet. Informationen zur aktuellen Betriebslage und einem Ersatzprogramm veröffentlicht die Bahn unter www.s-bahn-muenchen.de.

Am Donnerstag hatten sich zahlreiche Beschäftigte der Verkehrsgesellschaft an dem von Verdi ausgerufenen Streik beteiligt. Der U-Bahn- und Tram-Verkehr kam fast vollständig zum Erliegen. Nur die U6 fuhr am Vormittag, die Tram 20 zwischen Moosach und Stachus blieb den ganzen Tag über in Betrieb. Bei den Buslinien fielen einige wenige ganz aus, die meisten wurden bedient, wenn auch in ausgedünnter Form.

Auch in Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Bamberg und Bayreuth hat Verdi am Freitag zu ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Im Falle Nürnbergs wird das auch Auswirkungen auf Erlangen und Fürth haben. Zudem gibt es zahlreiche Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Sie werden am Freitag unter anderem die Müllabfuhr und Wertstoffhöfe in München betreffen.

Verdi fordert in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und der Nahverkehrsbetriebe 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Zudem setzt sich die Gewerkschaft dafür ein, dass die Angestellten der MVG, die bislang nach einem Haustarif bezahlt werden, künftig nach dem bayernweit gültigen Tarifvertrag für den Nahverkehr bezahlt werden.

An diesem Freitag wird die Klimabewegung Fridays for Future von 12 Uhr an auf dem Münchner Odeonsplatz demonstrieren. Auch die Streikenden der MVG beteiligen sich an der Protestkundgebung.