Vor einem Busdepot ruft die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik auf - doch ganz lahm liegt der Busverkehr am Donnerstag in München nicht.

Von Andreas Schubert

Als die ältere Dame am U-Bahnhof Sendlinger Tor die Rolltreppe zur U1 nehmen will, wird sie von drei freundlichen Männern in gelben Westen aufgehalten. U1? Fährt nicht. Warum? Weil gestreikt wird.

Das hatte die Frau nicht gewusst. Und als sie den Herren vom MVG-Sicherheitsdienst schildert, dass sie in der Nymphenburger Straße in 20 Minuten einen Arzttermin habe, zeigen die sich äußerst hilfsbereit und überlegen gemeinsam, wie sie es doch noch zum Arzt schaffen könnte. Schließlich leiht einer der drei der Frau sein Telefon, damit sie wenigstens in der Praxis Bescheid sagen kann, dass sie zu spät kommt. Statt zu granteln behält die Frau ihre gute Laune. "Immer diese Streikerei", sagt sie und lacht dabei.

Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Donnerstag und Freitag die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr zum Warnstreik aufgerufen. Zwei volle Tage, wohlgemerkt, von Betriebsbeginn bis Ende. Seit 3.30 Uhr steht der Verkehr weitgehend still. Wie schon an den Flughäfen will die Gewerkschaft demonstrieren, dass sie es ernst meint. Sie fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Nahverkehrsbetriebe 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Weil die Angestellten der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nach einem Haustarif bezahlt werden, setzt sich Verdi zudem dafür ein, dass diese künftig nach dem bayernweit gültigen Tarifvertrag Nahverkehr entlohnt werden.

Gewerkschaftssekretär Franz Schütz spricht am Telefon von einer hohen Streikbereitschaft. "Der Frust ist groß." Man wolle mit dem Warnstreik auch ein politisches Signal setzen. Denn wenn es allgemein an Geld für den öffentlichen Nahverkehr mangle, dann sei auch keines für das Personal da. "Wer will denn da noch Fahrer werden?", fragt sich Schütz.

Der Autoverkehr staut sich, und viele S-Bahnen sind ziemlich voll

Vor dem Betriebshof in der Einsteinstraße pfeifen die Streikposten jene Kollegen, die trotzdem mit Bussen ausrücken, mit Trillerpfeifen buchstäblich aus. Unterstützung bekommen sie am frühen Morgen von den Aktivisten des Antikapitalistischen Klimabündnisses, die zwei Stunden lang die Busse blockieren.

Der Ausstand wirkt sich aus in der Stadt: Auf den Straßen sind mehr Autos unterwegs als sonst. Am Mittleren Ring läuft der Berufsverkehr nur zäh. Auch auf den Verkehrsachsen Richtung Zentrum staut es sich, etwa auf der Lindwurmstraße, die wegen der Bauarbeiten am Sendlinger-Tor-Platz ohnehin schon stauanfällig ist.

Detailansicht öffnen Von Sendling stadteinwärts geht es am Morgen nur schleppend voran. Denn wegen des MVG-Streiks sind mehr Menschen in Autos unterwegs. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Auch die Radldichte auf den Straßen ist ungewöhnlich hoch - und die Zahl der Fußgänger. (Foto: Robert Haas)

Im Untergrund ist dagegen kaum etwas los. Seit kurz vor 8 Uhr fährt zumindest die Linie U6, weil laut MVG zehn Fahrer sich nicht am Ausstand beteiligten. So bekommen sie immerhin am Morgen einen Zehn-Minuten-Takt hin. Doch am Mittag ist für den Rest des Tages wieder Schluss, zum Schichtwechsel findet sich kein Personal mehr. Dafür sind die S-Bahnen, die nicht bestreikt werden, je nach Linie teilweise ziemlich voll. Vor allem in der S1, die viele als Ersatz für die U2 aus Feldmoching und die U3 aus Moosach nutzen, wird es zeitweise eng.

Auch einige Fahrzeuge der Metrobuslinie 62, die den Rotkreuzplatz mit dem Ostbahnhof verbindet, sind viel voller als sonst. Auf dieser Linie fährt die MVG vormittags einen Zehn-Minuten-Takt. Bis auf die Linien X30, 58/68 und 153 fahren auch die übrigen Buslinien, meistens alle 20 Minuten.

Bei der Tram geht am Morgen zunächst gar nichts. Um 9 Uhr geht als einzige Linie die Tram 20 zwischen Moosach und Stachus in Betrieb. So bleibt die Verbindung vom Nordwesten der Stadt zum Zentrum aufrechterhalten. Am Mittag teilt die MVG noch mit, dass die Tram 20 weiterfahren werde, "solange genügend Personal verfügbar ist". Dann kommt am Nachmittag die Meldung: Ab 20 Uhr keine Tram mehr, auch keine Nachttram und nur wenige Nachtbusse.

Den Warnstreik nutzen auch einige Unternehmen für Werbung aus. "Bei uns wird nicht gestreikt", verkündet ein Carsharing-Dienst per Push-up-Mitteilung am Smartphone. In der U-Bahn-Werbung rät eine Essenslieferant den potenziellen Kunden: "Lass dich nicht vom Streik ausbremsen."

Das mit dem Ausbremsen ist den Streikenden zwar teilweise gelungen. Doch das "Streik-Chaos", von dem an den stummen Zeitungsverkäufern die Rede ist, sucht man trotzdem vergeblich. Wie die Erfahrung aus früheren Streiks zeigt, geht es in München immer irgendwie voran. Es kommt einem dabei vor, als ob viele den Ausstand als willkommenen Anlass nahmen, ihr Fahrrad aus dem Keller zu holen. Für Anfang März ist die Radldichte auf den Straßen ungewöhnlich hoch. Vielleicht lag das aber auch einfach am schönen Wetter.

An diesem Freitag wird die Klimabewegung Fridays for Future von 12 Uhr an am Odeonsplatz demonstrieren. Mit dabei sind auch die Streikenden der MVG.