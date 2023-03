Die Gewerkschaft Verdi kündigt den nächsten Streik an: In der kommenden Woche drohen in München Einschränkungen bei Krankenhäusern und Straßenreinigung. Am Mittwoch streiken die Kita-Beschäftigten.

Die Menschen in München müssen sich in der kommenden Woche auf weitere Streiks gefasst machen. Für Mittwoch ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in mehreren Städten Bayerns zu Arbeitsniederlegungen in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen auf. Es werde dabei zu Einschränkungen des Betriebes bis hin zu Schließungen kommen, so Verdi. "Wir kämpfen seit vielen Jahren für die Aufwertung der Sozialen Arbeit. Am Internationalen Frauentag wollen wir das jetzt in besonderer Weise deutlich machen", erklärte die bayerische Landesbezirksleiterin Luise Klemens.

Bereits am Montag soll es zu Warnstreiks in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes kommen. Aufgerufen sind unter anderem die Belegschaften von Krankenhäusern und Stadtwerken, zum Teil auch Straßenreinigung oder Müllabfuhr.

In München und anderen Städten streiken seit Donnerstag die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs. Trams und U-Bahnbahnen waren auch am Freitag nur eingeschränkt unterwegs.

Am Freitagmorgen verschärfte sich die Lage noch durch einen Notarzteinsatz auf der S-Bahn-Stammstrecke, die mitten im Berufsverkehr vorübergehend gesperrt wurde. Dadurch fielen auch die S-Bahnen zeitweise aus, obwohl diese nicht bestreikt wurden. Der Streik im Nahverkehr soll am Freitagabend enden.

Seit Donnerstag lassen auch die Mitarbeitenden des Abfallwirtschaftsbetriebs in München die Arbeit ruhen. Alle Wertstoffhöfe sowie das Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 bleiben daher bis einschließlich Samstag geschlossen.