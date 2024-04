Bis zu 150 000 Autos passieren jeden Tag den Luise-Kiesselbach-Tunnel, Herzstück des Mittleren Rings im Münchner Südwesten. Jetzt ist die nach Norden führende Röhre, die vor allem im Berufsverkehr genutzt wird, gesperrt - auf unabsehbare Zeit. Grund ist der Brand eines Kleintransporters in der Nacht. Das brennende Fahrzeug kam so unglücklich zu stehen, dass die Flammen Teile der Entlüftungs- und Brandschutzanlage zerstörten. An der Tunnelröhre, die am 27. Juli 2015 eröffnet worden war, sind nach ersten Angaben der Polizei starke Schäden aufgetreten.