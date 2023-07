Rebekka Reinhard sieht ihr Magazin als "Leitmedium" für alle, die mit KI arbeiten und leben werden. "human", so der Titel, soll jedoch stets den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Von Jürgen Moises

Die Künstliche Intelligenz (KI) wird unsere Arbeits- und Alltagswelt verändern. Programme wie Chat-GTP werden unsere Art zu schreiben und zu kommunizieren revolutionieren. Die einen warnen davor, die anderen versteigen sich in Utopien. Und fast alle reden oder schreiben von einer neuen Epoche, einem Paradigmenwechsel, der sich aktuell vollzieht. Die jeweiligen Meinungen dazu, sie wechseln gefühlt täglich, beinahe stündlich. Da wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn jemand verschiedenste Positionen zum Thema KI einmal zusammenbringt. Genau das haben die Münchner Philosophin Rebekka Reinhard und ihr Mann und Kollege Thomas Vašek getan, in ihrem neuen, am 17. Juli beim Verlag Holderstock Media erstmals erschienen Magazin "human".

Dieses versteht sich als "Leitmedium für Entscheider:innen und alle, die mit KI arbeiten und leben werden". Die Startauflage beträgt 40000, der Preis 12,80 Euro. Wenn alles gut läuft, soll im November die zweite Ausgabe erscheinen. Danach gibt es "human" dann vier Mal im Jahr. Rebekka Reinhard fungiert bei alldem als Herausgeberin, Thomas Vašek als Head of Content, und dann sind noch die Art-Direktorin Tanja Maus, die Bild-Editorin Maja Metz, ein informeller Beirat sowie Chat-GPT als "Co-Pilot" an Bord. Mit letzterem gibt es tatsächlich auch ein Interview im Heft. Es gibt eine Erklärungsseite zu Chat-GPT, verbunden mit "Tipps zum Experimentieren".

Es gibt also durchaus eine praktische, nützliche Seite, zu der etwa auch ein "Praxismodell für ganzheitliche Leadership" mithilfe von KI sowie erklärende Glossare gehören. Denn "human", das Rebekka Reinhard am 20. Juli um 19 Uhr bei einem "Mutmacher-Abend" mit Peter Heise, Katharina Schüller und Albrecht Schmid im Salon Luitpold (Brienner Str. 1) vorstellt, soll kein Magazin für Technik-Nerds sein. Sondern eine "Plattform für den Austausch" und für "grundsätzliche Orientierung". Deshalb ist auch das Interview eine zentrale Form. Hinzukommen Artikel von Experten, vereinzelte freiere Formen, es gibt Tipps zum Lesen, Sehen und Hören.

Die allgemeinen Rubriken heißen "Wirtschaft", "Politik", "Gesellschaft", "Wissen" und "Kultur". Und auch wenn "human" einem dabei helfen soll, von den "Chancen der KI-Entwicklung" für das Arbeits-Leben zu profitieren: So "business-orientiert" oder gar lobhudelnd lesen sich die allermeisten Texte nicht. So schreibt etwa der Strategie-Berater Ungar Tilesch, KI sei "das wunderbarste Werkzeug", um die "Qualität und Schnelligkeit der Interaktion zwischen Bürgern und Behörden" zu erhöhen. Gleich danach warnt Tilesch aber davor, dass autokratische Länder die KI "zum Betriebssystem des totalen Überwachungsstaats" machen könnten und sagt: Wir hätten "vielleicht nur Monate", um auf den Technologie-Wandel zu reagieren.

In anderen Texten geht es um KI und Bildung. Die Aktivistin und Firmen-Gründerin Mina Saidze spricht darüber, wie sie die Big-Data- und KI-Welt inklusiver und diverser machen will. Und der Design-Professor Peter Kabel sieht die Stärke der KI "paradoxerweise in der kreativen Fließbandproduktion". Denn das böte die Chance, dass "auch weniger kreative Menschen" dadurch Ideen gewinnen. Seine zentrale Botschaft: "Neugier, Wissen, Lebenserfahrung und Weltkenntnis sind im KI-­Zeitalter wichtiger denn je."

Detailansicht öffnen Freund oder Feind? Wie das Cover des neuen Magazins "human" zeigt, soll es darin vor allem auch um die positiven Seiten der KI gehen. (Foto: Verlag Holderstock Media)

Die Debatte "Mensch vs. Maschine" sei die falsche, sagt wiederum der Psychologe Gerd Gigerenzer in einem erhellenden Gespräch. Vielmehr sei zu fragen: Was haben diejenigen vor, die hinter der KI stehen und sie benutzen, "um uns zu überwachen und zu beeinflussen"? Ansonsten setzt auch Gigerenzer auf Bildung. Er fordert ein "kritisches Urteilsvermögen" ein und nicht nur bei ihm klingt das ein bisschen so, als müssten wir angesichts der KI nun alle zu Philosophen werden. Und wenn man kurz bedenkt, wer die Herausgeberin von "human" ist, dann wäre das eine gar nicht mal so uninteressante Pointe.