"Du bist eine Frau. Du bist: Die Zentrale der Zuständigkeiten. Denn du kannst alles. Dein Können ist gefragt wie nie. Doch die Sache hat einen Haken. Du kämpfst mit deinen eigenen Entscheidungen, Gedanken und Gefühlen; du kämpfst mit den Wünschen, Zielen, Meinungen anderer. Und den Nebenwirkungen: Wut, Stress, Angst, Zweifel, Nackenverspannungen!" Die Philosophin Rebekka Reinhard hat ein neues Buch geschrieben, in dem sie 20 Überlebensstrategien für Frauen bietet und einen anderen Feminismus fordert. Am Dienstag präsentiert sie es im Luitpold Salon, moderiert von Susanne Hermanski, (SZ-Kulturredaktion). Reinhard lebt in München, sie promovierte über amerikanische und französische Gegenwartsphilosophie. Sie ist Speakerin zu Themen wie Führung und Women Power. Das Café Luitpold stellt auf seiner Homepage auch einen Stream zur Verfügung.

Salon Luitpold & Ludwig Verlag: Für einen anderen Feminismus - Für ein neues "Wir", mit Rebekka Reinhard, Di., 13. Sept., 19 Uhr, Café Luitpold, Brienner Str. 11, 089/242 87 50