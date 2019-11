Stadt plant Toiletten-Offensive / SPD will Klimanotstand ausrufen

Produktionsjobs sind im Journalismus nicht allzu beliebt. Wenn man Texte liest und titelt, fällt nämlich das weg, was am meisten Spaß macht im Leben einer Lokalreporterin: das Unterwegssein in der Stadt. Es hat aber auch einen großen Vorteil, wenn man seine Tage in einem Turm im Osten der Stadt verbringt: Es gibt Toiletten, und zwar immer dann, wenn man eine braucht.

Das klingt vielleicht absurd, ist es aber nicht, was alle bestätigen können, die täglich draußen unterwegs sind. Öffentliche Toiletten findet man in der Stadt kaum, Gaststätten weisen Klogängerinnen, die nichts konsumieren wollen, oft ab. Und wer sich jedes Mal etwas kauft, wenn er mal wohin muss, wird angesichts der Getränkepreise in der Innenstadt arm. Nicht nur Seniorenvertreter schlugen angesichts des Mangels Alarm. Zwei Stadtführerinnen konzipierten einen eigenen Toiletten-Rundgang, um auf den Missstand aufmerksam zu machen.

Zu unser aller Glück stehen nun im Frühjahr wieder Kommunalwahlen an, und die Zeit bis dahin vertreiben sich Lokalpolitiker traditionell gerne mit dem Toiletten-Thema. Vor sechs Jahren brachte die CSU ein Programm für schönere Schul-WCs ins Rollen. Jetzt ist es Oberbürgermeister Dieter Reiter, der eine Klo-Offensive präsentiert. 29 öffentliche WC-Anlagen sollen zusätzlich entstehen, wie mein Kollege Thomas Anlauf berichtet. Damit würde sich die Stadt fast der 200er-Marke nähern - das ist dann zwar immer noch nicht flächendeckend, wäre aber immerhin ein Anfang.

DER TAG IN MÜNCHEN

Drogenlabor entdeckt: 44-Jähriger in U-Haft Die Polizei stößt bei einer Wohnungsdurchsuchung auf selbst hergestellte Drogen, Chemikalien und Feuerwerkskörper. Bei einer ersten Vernehmung sprach der Tatverdächtige auch von radioaktivem Material - doch das wurde bislang nicht gefunden. Zum Artikel

Antisemitische Attacken auf jüdisches Denkmal und Restaurant Die Stelen in der Clemensstraße sollen an die Deportation von 1000 Juden erinnern - und wurden kurz vor der Einweihung mit Farbe beschmiert. In Haidhausen bemerken Anwohner den Angriff auf ein jüdisches Restaurant. Zum Artikel

SPD will den Klimanotstand für München ausrufen Ziel soll es sein, dass die Stadt im Jahr 2035 klimaneutral ist. Wie das umgesetzt werden soll? Dabei wird die SPD-Fraktion sehr konkret. Zum Artikel

Streit um Gasmasken-Fotos Eine Nichtraucher-Initiative verwendet die Bilder einer Frau für ihre Werbeplakate. Die 24-Jährige klagt dagegen. Doch das eigentliche Thema vor Gericht ist die Verbindung des Vereins zur AfD. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg