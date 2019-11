Die Stelen in der Clemensstraße sollen an die Deportation von 1000 Juden erinnern - und wurden kurz vor der Einweihung mit Farbe beschmiert. In Haidhausen bemerken Anwohner den Angriff auf ein jüdisches Restaurant.

Antisemiten haben in den vergangenen Tagen ein Denkmal für die aus München deportierten Juden geschändet und die Scheiben zu einem jüdischen Lokal eingeworfen. In der Nacht auf Dienstag wurden in der Clemensstraße Stelen mit Farbe beschmiert, die an die Deportation von 1000 jüdischen Männer, Frauen und Kindern am 20. November 1941 erinnern. Das Denkmal sollte am Mittwoch eingeweiht werden.

In Haidhausen verständigten Bewohner am Mittwoch gegen 3.15 Uhr die Polizei, weil sie Glas klirren hörten. Als die Beamten in der Steinstraße 85 eintrafen, waren dort die Scheiben des israelischen Restaurants Nana zerbrochen und die Beleuchtung im Gastraum zerstört. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 3000 Euro. In beiden Fällen ermittelt das für rechtsextremistisch motivierte Taten zuständige Kommissariat 44.