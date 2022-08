Münchner DJ-Lieblinge und internationale Gäste: Das Ein-Tages-Festival "Back to the Woods".

Von Anna Weiß

"Back To The Roofs" tönte es in den vergangenen Tagen in München von allen Dächern. Am Samstag wummert, knistert und flirrt "Back to the Woods" aus dem Unterholz in Garching. So heißt das Ein-Tages-Festival für elektronische Tanzmusik, dass das Kellerkind-Kollektiv seit 2013 dort veranstaltet. Zwei Jahre zuvor startete die Gruppe mit "Schall im Schilf", die diesjährige Ausgabe schallte manchen Anwohnern etwas zu laut. Es ist ebenfalls ein eintägiges Event, ebenfalls Electro, mit mehreren Bühnen. Gibt es - musikalisch - einen Unterschied zwischen den Veranstaltungen?

"Wir haben eine Bühne, die nur von lokalen Künstlerinnen und Künstlern bespielt wird, das gibt es bei Schall im Schilf nicht", sagt Veranstalter Gabriel Schneider am Telefon und reicht den Hörer an seinen Kollegen Leo Rebay weiter, der für das Booking zuständig ist. "Das Radio 80 000 ist für diese lokale Stage verantwortlich", präzisiert er. Aus dem Umfeld des Münchner Senders kommt auch DJ 600-cell, dem in diesem Jahr eine besondere Ehre zukommt: "Er bekommt den prime slot auf der Hauptbühne, spielt also von 19 bis 21 Uhr", sagt Rebay. Das habe es noch nicht gegeben, dass ein lokaler DJ den wichtigsten Auftritt des Tages bekomme. Dass 600-cell nach eigenen Angaben alles von "obscure NDW to Chicago House to Breaks" spielt, lässt ein spannendes Set erwarten. Das Festival beginnt um 12 Uhr und dauert bis 1 Uhr morgens. Danach wird im Blitz Club mit weiteren DJs weitergefeiert, auch dort legt 600-cell nochmal auf.

Das musikalische Spektrum auf dem Festival ist vielfältig, Acid-House, Trance, Techno, das Line-up ist divers. Gibt es besondere Vorgehensweisen beim Booking? "Der Frauenanteil liegt fast bei 50 Prozent", sagt Rebay, darauf achte man. "Wir versuchen, wenig Geld auszugeben und gehen deshalb in die Nischen". Neben nischigen Newcomern legen auch international gefeierte DJs auf, etwa Marina Rubinstein aka Dr. Rubinstein. Die Wahl-Berlinerin ist oft im Berghain zu Gast und spielte bereits auf fast allen Kontinenten ihre fordernden, unbedingt tanzbaren und energetischen Techno-Sets. Am Samstag legt sie auf der Hauptbühne auf.

Back to the Woods Festival, Sa., 27.8., Beginn 12 Uhr, Garching-Forschungszentrum, mehr Info www.kellerkindmusik.de