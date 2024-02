Das Café Rosi an der Rosenheimer Straße ist die richtige Anlaufstelle - egal ob im Sommer oder an einem kalten Wintertag. Die Aussicht, für ein gutes Frühstück rauszugehen, hat ja durchaus etwas Motivierendes. Danach lässt sich gestärkt in Nachmittagsaktivitäten starten. Schließlich ist die Isar gleich in der Nähe - aber auch das Deutsche Museum, das Müllersche Volksbad und die Museum-Lichtspiele. Das Café macht mit beim Trend zum Industriecharme: nackte Glühbirnen, Holzstühle, Chrom, Stahl, alles sehr gewollt zusammengewürfelt. Aber der Raum an sich macht einiges her mit den hohen Altbaudecken und der geschwungenen Fensterfront.

Bis 15 Uhr wird im Rosi täglich Frühstück serviert. Für den kleinen Hunger gibt es Bircher Müsli oder auch ein Paar Weißwürste mit Brezn und süßem Senf. Opulenter wird es mit den Kombis wie dem "Powerfrühstück", bestehend aus hausgemachtem Granola mit Nüssen, frischen Früchten und Joghurt, Chiabrot, Spiegeleiern und einem grünen Smoothie. Das Café Rosi ist nicht nur Kaffeehaus, es gibt auch ein Mittagsangebot, Abendmenü und Cocktails. Tagsüber ist die Atmosphäre entspannt, und unter den warmen Industrieleuchten fühlt sich ein gemischtes Publikum wohl. Theresa Parstorfer

Café Rosi, Rosenheimer Straße 2, 81669 München, 089/44999739

Mr. Pancake

Das Frühstück ist, so sagt es der Volksmund, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und manchmal schreit der Tag danach, mit Comfort Food eingeläutet zu werden. Comfort Food, ein Wohlfühlessen also, meist kalorienreich und oft mit einem nostalgischen Wert verbunden. Pancakes zum Beispiel sind so ein Frühstücks-Comfort-Food. Besonders für US-Amerikaner, die den pfannkuchenartigen Flatschen am liebsten mit literweise Ahornsirup versüßen. Ziemlich viele Cafés haben Pancakes auf ihrer Speisekarte, sie schmecken mal so, mal so. Und dann gibt es da noch Mr. Pancake.

Die Pancake-Variationen dort tragen Namen wie Mr. Blueberry, Mr. Cherry, Mr. Apple, Mr. Vegetarian oder Mr. Sausage. Die Teller sind riesig und beherbergen pro Gericht drei dicke, fluffige Pancakes, die genauso schmecken wie in einem amerikanischen Diner. Dazu die Garnituren, die der jeweilige Name andeutet. Die Atmosphäre ist sehr international. Jeder Gast wird freundlich begrüßt, manchmal gleich auf Englisch. Laura Kaufmann

Mr. Pancake, Gabelsbergerstraße 34, 80333 München, 089/89059057

Café Westend

Frühstücken in rustikalem Wirtshaus-Ambiente, das kann man im Café Westend. Seit mehr als 25 Jahren gibt es das Lokal bereits, in dem man von morgens bis abends essen und trinken kann. Und auch kegeln kann man im Café Westend. Ein bisschen Sport würde wohl auch nach dem Frühstück nicht schaden, denn die Portionen sind üppig.

Die Frühstückskombinationen tragen im Café Westend Städtenamen, sie werden bis 15 Uhr serviert. Das Münchner Frühstück ist klassisch, es besteht aus zwei Weißwürsten, Senf und Brezn. Aber auch nach New York, Turin oder Oslo kann man beim Frühstücken geschmacklich reisen. Für zwei eignet sich "Verona", bei dem unter anderem Rührei, Lachs, Croissants, Avocado-Tomatenbrot und zwei Gläser Prosecco dabei sind. Wer sich nicht für eine Kombination entscheiden kann, kann sich sein Frühstück auch selbst zusammenstellen. Ana Maria März

Café Westend, Ganghoferstraße 50, 80339 München, 089/508341

Baader Café

Das Baader gibt es schon seit den Achtzigerjahren, als das Glockenbachviertel noch ein verschlafenes Nest war, es war eine der wenigen alternativen Szenekneipen in München. Während die Laufkundschaft zum Gärtnerplatz strömt, kann man vor den großen Schaufenstern immer noch in Ruhe den Abend eröffnen und dabei dem guten Musikgeschmack des Personals lauschen. Genauso gut kann man hier einen ganzen Tag vertrödeln. Das Baader Café ist nach der Straße benannt, in der es sich befindet. Die verdankt ihren Namen dem Mystiker Franz Xaver von Baader, der zu beweisen versuchte, dass all unser Denken ein einziges Nachdenken ist.

Das umfangreiche Frühstücksangebot vom French Toast mit Ahornsirup bis zum Breakfast Burrito, das bis 15 Uhr serviert wird, sorgt noch immer für manchen Geistesblitz. Ganz im Sinne von Baader übrigens, der einst sagte: "Alles Leben steht unter dem Paradox, dass, wenn es beim Alten bleiben soll, es nicht beim Alten bleiben darf." Anna Fischhaber

Baader Café, Baaderstraße 47, 80469 München, 089/2010638

Gartensalon

Die Einrichtung im Gartensalon ist bunt zusammengewürfelt aus kuscheligen Stühlen und kleinen Tischchen, mit Bildern an der Wand und bauchigen Gläsern voller Brausebonbons und Gummibärschlangen. All das erinnert an ein heimeliges Wohnzimmer aus einem Astrid-Lindgren-Roman. Hier kann man bis nachmittags frühstücken. Das Angebot variiert immer mal wieder leicht. So kann man im Gartensalon zum Beispiel eine Jause mit hausgemachten Aufstrichen bekommen, ein Käsebrettchen oder ein veganes Birchermüsli. Auch Kuchen, Franzbrötchen oder Croissants stehen zur Wahl.

Nur wenige Schritte entfernt liegt der Hintereingang des LMU-Hauptgebäudes. Der Gartensalon ist von den Studierenden schon lange als Ort für kleine Pausen entdeckt worden, allerdings ist er inzwischen nur noch an den Wochenenden geöffnet. Aber auch wenn die Oma oder die Eltern zu Besuch kommen, ist man hier nicht verkehrt. Ana Maria März und Theresa Parstorfer

Gartensalon, Türkenstraße 90, 80799 München, 089/28778604

Café Glockenspiel

Auf dem Marienplatz hetzen die Menschen mit Tüten hin und her, fünf Stockwerke darüber gibt es im Café Glockenspiel die Aussicht zum Frühstück dazu. Man schaut auf die Fassade des Münchner Rathauses, und von nebenan tönen die Glocken des Alten Peter. Ob morgens, mittags oder abends - das Angebot im Café Glockenspiel ist umfangreich. Bis 15.30 Uhr bereitet die Küche Frühstück zu. Die Aussicht wird natürlich mitbezahlt - für das günstigste Standardfrühstück werden immerhin schon 13,80 Euro (ohne Tee oder Kaffee) verlangt. Dafür gibt es kunstvoll angerichtete Wurstscheiben, perfektes gerade-noch-flüssiges Frühstücks-Ei, Butter, Marmelade und Brot. Das Gleiche in Käse kostet einen Euro mehr. So richtig opulent wird es mit der "Liebelei für zwei" inklusive Heißgetränk und Champagner. Sonderwünschen kommt die Küche problemlos nach. Gleichzeitig ist der Service schnell und effizient.

Zwischen Touristen treffen sich hier schicke Münchnerinnen zum Kaffeeklatsch, Arbeitskollegen zum Mittagessen und verliebte Pärchen zum Wochenendbrunch. Kaum jemand kommt alleine ins Café Glockenspiel. Lesen oder Arbeiten - dafür ist die Atmosphäre zwar nicht unbedingt zu hektisch, aber doch zu sehr auf Essen und Geselligkeit ausgelegt. Theresa Parstorfer

Café Glockenspiel, Marienplatz 28, 80331 München, 089/264256

Café Wiener Platz

Das Erfrischende am Café Wiener Platz ist, dass es so normal ist. Wird einem der großstädtische Anspruch auf Coolness zu allgegenwärtig, ist man richtig in dem geräumigen Café mit den kleinen schwarzen Tischen und der großen Bar in der Mitte. Am Wiener Platz ist Zugehörigkeit zu dieser oder jener Stilrichtung unwichtig. So unwichtig, dass die Undefinierbarkeit glatt zum definierenden Merkmal erklärt werden könnte. Ähnlich breit gefächert ist die Speisekarte. Neben dem umfangreichen Mittags- und Abendmenü (von Käsespätzle, Fleischpflanzerl bis hin zu Ravioli und Kaiserschmarrn gibt es tatsächlich alles) liest sich das Frühstücksangebot wie eine lange Liste. Express, American, Toscana, Fitness oder Gourmet heißen die Frühstückskombinationen. Auch verschiedene Müsli-, Pancakes- oder Bagelvariationen gibt es.

Zwischen Maximilianeum und Friedensengel kann es schon vorkommen, dass man sein Frühstück neben dem einen oder anderen Politiker einnimmt. Ebenso wahrscheinlich ist es, die gemütliche Bank an den Spiegelwänden des Lokals mit alteingesessenen Münchnerinnen und Münchnern zu teilen. Wie international es zugehen kann, wird deutlich, wenn die Unterhaltungen am Nebentisch auf einmal in Englisch, Spanisch oder exotischeren Sprachen geführt werden. Theresa Parstorfer

Café Wiener Platz, Innere Wiener Straße 48, 81667 München, 089/4489494