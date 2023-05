In einer Stadtbibliothek sollen ein Dragking und eine Dragqueen aus Kinderbüchern vorlesen. Die CSU ist empört, Hubert Aiwanger ruft nach dem Jugendamt - und der Münchner SPD-Oberbürgermeister muss sich für ein Statement bei der queeren Community entschuldigen.

Essay von Katja Schnitzler

Ja, muss denn das sein? Das fragen sich die Münchner gerne. Wenn es regnet am Wochenende, wenn die S-Bahn ausfällt und wenn der Bierpreis auf der Wiesn wieder steigt. Sie haben es sich nicht gefragt, als im vergangenen Jahr eine Lesung mit der Münchner Dragqueen Vicky Voyage in einer Stadtbibliothek stattfand. Titel "Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt", die Zielgruppe: Kinder ab vier Jahren, das Thema: Geschlechterklischees, Vielfalt und dass jeder gut ist, wie er ist, egal wie man sich kleidet. Um was es nicht geht: Sex.