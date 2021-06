Kurz vor dem Anpfiff bringt ein Motorschirm-Flieger sich selbst und die Fußball-Fans in der Münchner Arena in Gefahr. Zwei Menschen werden dabei verletzt. Dahinter steckt eine missglückte Protest-Aktion von Greenpeace.

Kurz vor dem Anpfiff des EM-Spiels zwischen Deutschland und Frankreich hat ein Motorschirm-Flieger sich selbst und die Fußball-Fans in der Münchner Arena in Gefahr gebracht. Der Mann schwebte am Dienstagabend über dem Stadion und versuchte, einen großen gelben Ball in die Arena zu werfen. Dabei geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln.

Nur mit großer Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern und landete unsanft auf dem Rasen. Dann wurde er sofort von zwei Sicherheitskräften abgeführt. Zwei Menschen sind bei der Aktion verletzt worden, wie die Europäische Fußball-Union UEFA und die Münchner Polizei nach der 0:1-Niederlage der deutschen Mannschaft mitteilten. "Wir haben nach dem jetzigen Stand zwei verletzte Männer, die zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht worden sind", sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Über die Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Informationen.

Hinter der Aktion stand die Umweltorganisation Greenpeace, die damit gegen den Sponsor Volkswagen protestieren wollte. Bei Twitter forderte Greenpeace in einem Post dazu von dem Konzern, keine klimaschädlichen Diesel- und Benzinautos mehr zu verkaufen.

Nach ihrer misslungenen Protest-Aktion entschuldigte sich Greenpeace bei der deutschen Nationalmannschaft. "Das tut uns wahnsinnig leid", sagte ein Sprecher der Organisation der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Twitteraccount von Greenpeace hieß es: "Dieser Protest hatte nie die Absicht das Spiel zu stören oder Menschen zu verletzten." Greenpeace Aktionen seien immer friedlich und gewaltfrei. "Leider ist bei dieser Aktion nicht alles nach Plan gelaufen".

Detailansicht öffnen Nach seiner Rasenlandung ist der Greenpeace-Aktivist abgeführt worden. (Foto: dpa)

Eigentlich hätte der Pilot mit dem großen Latexball über das Stadion schweben sollen erklärte der Sprecher. Der Ball hätte dann hinab sinken sollen - der Pilot sollte gar nicht landen. Technische Schwierigkeiten hätten ihn aber zur Notlandung auf dem Spielfeld gezwungen. Der Greenpeace-Aktivist wurde festgenommen, wie der Sprecher der Münchner Polizei sagte. Gegen den Mann werde nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der Deutsche Fußball Bund reagierte auf den missglückten Protest mit deutlicher Kritik: "Diese Aktion verurteilen wir als DFB. Derjenige hat nicht nur sich, sondern auch andere gefährdet und verletzt. Das ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar", sagte Verbandssprecher Jens Grittner. "Der Vorgang wird jetzt auch geprüft, bei der Polizei, bei den Behörden hier in München und der UEFA. Aber selbstverständlich verurteilen wir auch das, was da passiert ist. Das hätte wahrscheinlich auch noch weitaus schlimmer ausgehen können", sagte Grittner.

Auch das Unternehmen Volkswagen, das ja eigentlich Ziel des Protests hätte sein sollen, äußerte sich noch am Abend kritisch. "Mit der heutigen Protestaktion hat Greenpeace Leib und Leben unbeteiligter Zuschauer und Fans eines Fußballspiels in Gefahr gebracht", hieß es in einem Statement. Das sei nicht akzeptabel. Volkswagen sei offen für den kritischen und konstruktiven Dialog in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit, das Unternehmen bekenne sich außerdem zum Pariser Klimaabkommen.