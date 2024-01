Von Franziska Peer

Fünf besondere Attraktionen im Verkehrszentrum Wie fühlt es sich an, in einer Kutsche zu reisen? Wie die Fahrt mit der Schwebebahn? Und wie beeinflussen Tempo und Straßenbelag den Verkehrslärm? Das Verkehrszentrum am Bavariapark lässt es seine Besucher erleben (SZ Plus).

Warnung vor Eisregen in München - Flughafen erwartet "erhebliche Einschränkungen" Die Lufthansa annulliert zahlreiche Flüge, auch die Bahn rechnet mit Behinderungen im Fern- und Regionalverkehr. Was München am Mittwoch bevorsteht.

Im Eisbärkostüm gegen die Abrissbirne Fast jeden Tag wird in München ein Gebäude plattgemacht, meist um Platz für einen Neubau zu schaffen. Architekt Robert Philipp hält das für eine gigantische Verschwendung von Material und Energie. Doch die Baubranche tut sich mit der Alternative schwer (SZ Plus).

Wie ein Münchner U-Bahnhof zur Briefmarke wird Die Designerin Bettina Walter hat aus der Station Westfriedhof eine Sonderbriefmarke der Deutschen Post gestaltet. Doch wer wählt eigentlich die Motive aus - und welche Marken sind bei den Sammlern am beliebtesten? (SZ Plus)

Verspätete Urlauber wollen Reisekosten erstattet bekommen Ein Ehepaar verpasst am Münchner Flughafen die Gepäckaufgabe - und fliegt daraufhin nicht nach Kuba. Vor Gericht klagt es auf Erstattung der Reisekosten.

