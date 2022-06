Von Irmengard Gnau, Garching

Am Anfang war der Müllberg. Genauer gesagt, ein riesiger Müllberg, der sich Ende der 1970er Jahre bereits vor dem inneren Auge von Helmut Karl, damals SPD-Bürgermeister von Garching, rund um seine Kommune auftürmte. Eine Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage sollte nördlich von München entstehen, außerdem eine Großkläranlage, damit München die Abfälle und Abwässer ihrer wachsende Einwohnerzahl entsorgen konnte und die Stadt selbst sauber halten. Schließlich, so die Argumentation hinter vorgehaltener Hand, gab es im Norden ja schon mehrere Einrichtungen der eher schmutzigen Infrastruktur wie das Heizkraftwerk in Unterföhring oder den Truppenübungsplatz der Bundeswehr auf der südlichen Fröttmaninger Heide - da wären weitere so genannte Negativeinrichtungen doch in guter Gesellschaft. Außerdem fließt das Wasser von München aus nach Norden - ideal für eine Kläranlage. Doch das sahen die Menschen im Norden der Landeshauptstadt und ihre politischen Vertreter anders.