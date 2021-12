Das Jahr in Kürze

Oktober

Nach 18 Monaten Bauzeit wird die sehnlichst erwartete Turnhalle in Neukeferloh endlich in Betrieb genommen. Sowohl die Schüler als auch die Sportvereine haben lange auf diesen Moment gewartet.

Detailansicht öffnen Andreas Most würde gerne den CSU-Ortsverband wechseln - darf aber nicht. (Foto: Claus Schunk)

Andreas Most darf die Pullacher CSU nicht verlassen. Der Gemeinderat, der die Fraktion der Christsozialen nach langem Streit gemeinsam mit Caroline Voit verlassen und die Fraktion "Pullach Plus" gegründet hatte, wollte eigentlich zum Neurieder Ortsverband wechseln.

Am Isar-Hochufer müssen eine Mutter und ihr Sohn gerettet werden. Die beiden suchen beim Aufstieg in Pullach am Hang eine Abkürzung, etwa auf halber Strecke aber verlassen die Frau die Kräfte. Der Pullacher Feuerwehr gelingt die Bergung.

Die Kreisräte beschließen, auch in den Jahren 2022 und 2023 Besitzer von MVV-Jahreskarten zu unterstützen, die bei der Tarifreform benachteiligt worden sind.

November

Das Verwaltungsgericht kippt das Bürgerbegehren "Stopp der Veränderung" in Taufkirchen, das der Gemeinde verbieten sollte, weiteres Baurecht im Ort zu schaffen.

Detailansicht öffnen Die Firma Kemmler spendet und liefert 100 Tonnen Baustoffe ins Ahrtal. (Foto: privat)

Die Unterhachinger Firma Kemmler spendet der von der Flutkatastrophe betroffenen Gemeinde Antweiler in Rheinland-Pfalz 100 Tonnen Baustoffe und liefert diese auch noch selbst an.

Auf dem Weg zu einem Einsatz verursacht ein junger Feuerwehrler aus Garching einen Unfall, bei dem ein Mensch verletzt wird. Gerade als er das Schild "Feuerwehr im Einsatz" an seinem Auto befestigt, übersieht er ein anderes Auto, es kommt zum Crash.

Der Pullacher Gemeinderat vertagt die Entscheidung über eine Umbenennung der Bischof-Meiser-Straße. Es gebe noch Diskussionsbedarf, sagt Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund. Ausgerechnet die SPD hat Zweifel an einer Umbenennung angemeldet. Hans Meiser ist wegen seiner Rolle während der NS-Zeit umstritten.

Drei Männer blockieren in Ottobrunn trotz heruntergelassener Schranken das S-Bahngleis und begeben sich in Lebensgefahr. Der Zug muss eine Vollbremsung hinlegen, verletzt wird glücklicherweise niemand.

Dezember

Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) gerät in die Kritik. Die SPD wirft ihm vor, eine gemeindeeigene Wohnung an einen ortsbekannten Gastronomen vergeben zu haben, ohne dass dieser die Kriterien erfüllt. Bukowski wehrt sich und will alte Vergabeverfahren prüfen lassen.

Das Veterinäramt und der Tierschutzverein befreien 20 Katzen aus einem unbewohnten und völlig verdreckten Haus nahe Grünwald. Die Tiere haben dort offenbar monatelang alleine ausgeharrt.

Im Garchinger Stadtderby zwischen Türk Sport und der zweiten Mannschaft des VfR kommt es zum Eklat: Ein VfR-Spieler soll die Türk-Bank rassistisch beleidigt haben, der Schiedsrichter bricht die Partie ab. In der Folge kommt es vor allem in sozialen Medien zu verbalen Auseinandersetzungen.

Detailansicht öffnen Auf der A 8 gibt es nicht genügend Plätze, auf denen Lkw-Fahrer Pausen einlegen können. Im Bild die Raststätte Hofoldinger Forst. (Foto: Sebastian Gabriel)

Trotz heftiger Kritik von Naturschützern soll der umstrittene Fernfahrer-Rastplatz zwischen Brunnthal und Otterfing gebaut werden. Mehr als hundert Lkw-Stellplätze und Sanitäranlagen sollen dort entstehen, die Gemeinden wünschen eigentlich mehr Entlastung.