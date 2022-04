Auch in den Osterferien besteht in den Impfzentren des Landkreises in Haar, Unterschleißheim und Oberhaching weiterhin täglich von 8 bis 18 Uhr die Möglichkeit zur Immunisierung. Nur an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag bleiben die Zentren geschlossen. Zusätzlich gibt es in den Ferien weitere Sonder-Impfaktionen in den Kommunen. In der ersten Ferienwoche an folgenden Terminen: An diesem Samstag, 9. April, im Impfbus bei Pflanzen Kölle an der Parkackerstraße 2 in Unterhaching von 9.30 bis 17 Uhr sowie im Club Neuraum an der Münchner Arnulfstraße von 18 bis 1 Uhr. Am Sonntag, 10. April, kommt der Impfbus von 9.30 Uhr ins Kloster Schäftlarn. Am Montag findet im Planegger Pfarrheim Sankt Elisabeth an der Bräuhausstraße 5 von 9 bis 16.30 Uhr ein Gemeindeimpftag statt, am Dienstag, 12. April, veranstaltet die Gemeinde Kirchheim einen Impftag im ehemaligen Kindergarten Sankt Elisabeth an der Graf-Andechs-Straße 25 von 9 bis 17 Uhr und der Impfbus fährt beim Edeka in Aying vor (Michael-Kometer-Ring 6, 9.30 bis 17 Uhr). Am Mittwoch, 13. April, kommt er von 9.30 bis 17 Uhr an den Bahnhofplatz in Sauerlach und von 9 bis 17 Uhr findet im Kulturellen Gebäude an der Münchner Straße 8 in Aschheim ein Impftag statt. In Unterföhring besteht am Donnerstag, 14. April, von 10 bis 17 Uhr im Impfbus am Rathaus die Möglichkeit zur Immunisierung (Münchner Straße 65, 9 bis 17 Uhr) und in Pullach wird von 10 bis 17 Uhr im Rathaus an der Johann-Bader-Straße 21 geimpft.