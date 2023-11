Mehr als 2000 Menschen haben sich am Samstagnachmittag in der Münchner Innenstadt versammelt, um für die "Befreiung" von Palästina und gegen Israel zu demonstrieren. Auf Plakaten warfen sie dem am 7. Oktober von der palästinensisch-islamistischen Terrororganisation Hamas angegriffenen jüdischen Staat "Genozid" an der Bevölkerung in Gaza vor. Zudem war die Forderung zu lesen, Palästina zu "befreien". Auf Karten, die gezeigt wurden, umfasste dieses "befreite" Palästina das gesamte Staatsgebiet Israels - womit dem Land indirekt das Existenzrecht abgesprochen wurde.

In einer Rede wurde die Gründung Israels vor 75 Jahren als Wurzel allen Übels dargestellt. Israel sei ein "kolonialistisches Projekt", hieß es an anderer Stelle. Die israelische Armee betreibe "Terrorismus auf höchstem Niveau". Der Terror der Hamas wurde an keiner Stelle erwähnt. Die Polizei bezifferte die Zahl der Demonstrantinnen und Demonstranten auf 2500.

Wegen der großen Mobilisierung für die Kundgebung hatte die Stadt den Auftakt der "Marschdemo" vom Hohenzollernplatz auf den Odeonsplatz verlegt. Dort und während der anschließenden Demonstration durch die Maxvorstadt und das Uni-Viertel begleitete die Münchner Polizei mit einem Großaufgebot die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Stimmung war bereits kurz nach Beginn der Veranstaltung aufgeheizt, es kam zu einer Festnahme am Odeonsplatz.

Auf Plakaten und in Sprechchören waren Parolen zu lesen und zu hören wie "Apartheid-Israel stoppen, Besatzung beenden, Palästina befreien", "Intifada bis zum Sieg" oder "Seit wann ist das Bombardieren von Kindern Selbstverteidigung?"

Detailansicht öffnen Die Polizei spricht von 2500 Demonstrantinnen und Demonstranten. (Foto: Florian Peljak)

Die Parole "From the river to the sea, Palestine will be free", die als Aufruf zur Auslöschung des jüdischen Staates verstanden werden kann, ist seit dem Hamas-Verbot durch das Bundesinnenministerium vor gut einer Woche strafbar. Die Staatsanwaltschaft hatte angekündigt, "entsprechend konsequent" zu handeln und Verstöße nach dem Paragrafen 86a des Strafgesetzbuchs zu verfolgen. Das "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen" kann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden.

Die Organisation, die zu der Münchner Kundgebung aufrief, hatte die verbotene Parole bis zum Freitag als Hashtag verwendet. Im jüngsten Aufruf von "Palästina spricht" auf Instagram ist der verbotene Satz dagegen nicht mehr zu lesen. Die Gruppierung wies die Teilnehmer der Kundgebung mehrfach auf die "sehr strengen Auflagen" hin und gab ihren Anhängern eine Liste von Sprüchen und Parolen vor mit der Bitte, "ausschließlich diese" zu benutzen. Verboten ist laut Bundesinnenministerium auch das Tragen grüner Stirnbänder mit Bezug zur terroristischen Hamas.

Zur Kundgebung am Samstagnachmittag vorab angemeldet waren 1000 Teilnehmerinnen und Teilnahmer. Vor zwei Wochen waren in München etwa 7000 Menschen für Palästina und gegen Israel auf die Straße gegangen.