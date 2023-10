In München haben am frühen Samstagnachmittag zwei pro-palästinensische Demonstrationen begonnen. Die größere der beiden steht unter dem Motto "Frieden für Gaza - Stoppt den Krieg", aufgerufen hat dazu die Initiative "Palästina spricht". Die etwa 5000 Teilnehmenden, so eine erste Schätzung der Polizei, fordern einen sofortigen Waffenstillstand im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas.

Redner verurteilten die Angriffe Israels auf den Gazastreifen als "Genozid". Dieser müsse sofort beendet werden. Auch die Rolle der Bundesregierung wurde heftig kritisiert: Sie mache sich durch ihre Unterstützung Israels mitschuldig am Tod sehr vieler Menschen. Die Teilnehmenden riefen immer wieder: "Free, free Gaza!" Der Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober wurde zu Beginn der Demonstration nicht erwähnt.

Die Route der Demonstration beginnt am Alten Botanischen Garten und führt über Stachus, Sonnenstraße, Fraunhoferstraße, Reichenbauchbrücke, Zeppelinstraße und Corneliusbrücke bis zum Gärtnerplatz.

"Palästina spricht" bezeichnet sich selbst als "politische, demokratische und anti-rassistische Bewegung". Auf ihrer Internetseite wird die "illegale Besatzung" Palästinas kritisiert und Israel ein "Apartheid-System" vorgeworfen. Bei einer von dieser Gruppe organisierten Kundgebung auf dem Marienplatz zwei Tage nach dem Terrorangriff der Hamas waren Slogans und Plakate zu hören und sehen, die das Existenzrecht Israels bestreiten. Die Polizei ermittelt deshalb.

Im Aufruf von "Palästina spricht" zur Demo an diesem Samstag heißt es: "Wir akzeptieren keinerlei rassistische oder antisemitische Parolen, Schilder oder Banner, die Hass-Symbole oder Hass-schürende Sprache enthalten. Bitte bringt nur Palästina Flaggen mit zur Demonstration. Es ist ein Akt des Widerstands, die palästinensische Flagge hoch zu halten." Und: "Jegliche Art von Aggression oder Belästigung wird absolut nicht toleriert."

Die zweite, kleinere Demonstration an diesen Samstag steht unter dem Motto "Frieden im Nahen Osten. Nie wieder Krieg", sie führt vom Odeonsplatz über Maximilianstraße und Isartor zum Rindermarkt; etwa 350 Personen nehmen daran teil. Sie rufen: "Palästina ist in Not, viele Kinder sind schon tot." Oder: "Kindermörder Israel, Menschenmörder Israel." Die Polizei begleitet beide Versammlungen mit zahlreichen Beamten. Eine dritte ursprünglich angemeldete Versammlung wurde laut Kreisverwaltungsreferat (KVR) abgesagt.

Die Stadt München hat diesmal nicht versucht, die Demonstrationen zu verbieten. Dieser Versuch war Mitte Oktober bei einer früheren Pro-Palästina-Demo gescheitert. Der Verwaltungsgerichtshof hatte entschieden, dass die bisherigen Vorkommnisse in München ein Verbot nicht begründeten, dieses wäre die Ultima Ratio. Mit Auflagen will das KVR öffentlich geäußertem Antisemitismus vorbeugen und Straftaten verhindern. Den Teilnehmenden ist untersagt, das Existenzrechts Israels zu bestreiten, Staatssymbole zu verunglimpfen, Hass und Gewalt zu verherrlichen oder dazu aufzurufen oder Symbolen von terroristischen Organisationen zu zeigen.

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) hat Jüdinnen und Juden am Freitag "nachdrücklich" empfohlen, aus Sicherheitsgründen an diesem Samstag "in der gesamten Innenstadt besondere Vorsicht walten" zu lassen. Insbesondere die Routen der Demonstrationen solle man unmittelbar vor, während und nach den Versammlungen meiden. Der Hinweis wurde in einem Newsletter verschickt, wie die IKG am Samstag bestätigte, und ist überschrieben mit den Worten: "Dringender Hinweis der Sicherheitsabteilung". Charlotte Knbobloch, die Präsidentin der IKG, erklärte auf Fragen der SZ: Man habe diesen Hinweis verschickt, "weil ein großer Teil von ihnen sich im Umfeld von Kundgebungen gegen Israel nicht sicher fühlt. Viele Menschen haben Angst, dass aus Hass auf Israel auch antijüdische Vorfälle folgen können".

Für diesen Sonntag ist eine Kundgebung in Solidarität mit Israel und "gegen Terror, Hass und Antisemitismus" auf dem Odeonsplatz geplant. Veranstalter sind die Münchner Grünen auf, unterstützt wird der Aufruf unter anderem von CSU, SPD, FDP und Volt. Man wolle den Opfern des Terrors, den in Gaza festgehaltenen Geiseln und ihren Angehörigen beistehen.

"Der Angriff der Hamas auf Israel ist barbarisch", heißt es im Aufruf. "Die terroristischen Angriffe gegen Israel sind nicht zu rechtfertigen. Die Terroristen handeln nicht im Interesse der palästinensischen Bevölkerung und können sich auch nicht auf ihr Leid berufen, sondern morden nur für ihre eigene Ideologie und ihren Hass. Ihr Ziel ist die Vernichtung des Staates Israel und aller Jüdinnen und Juden auf der Welt."