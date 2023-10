Der Krieg in Israel bewegt die Menschen in München. Eine Woche nach Beginn der Terrorangriffe der Hamas auf Israel hatte die SZ die Ängste und Sorgen von Jüdinnen und Juden in München geschildert . Nun, während sich die Lage in Gaza Tag für Tag zuspitzt, hat sich die SZ umgehört bei Menschen, die in München leben, die aus dem Nahen Osten stammen und dort Familie und Freunde haben, in Gaza, im Westjordanland, in Israel. Etliche haben Angst, ihren Namen oder ihr Foto öffentlich zu machen. Gemeinsam haben all die befragten Münchnerinnen und Münchner den tiefen Wunsch nach Verständigung.

Drei Tage lang hatten Nasra Kalloub und ihr Mann keinen Kontakt zu ihrer Familie in Gaza. "Da denkt man natürlich: Liegen sie jetzt unter Trümmern? Diese Unsicherheit macht einen verrückt." Die Logopädin ist in München geboren und aufgewachsen. Ihr Mann ist Arzt und stammt aus Gaza. Sie haben drei kleine Kinder und waren in diesem Sommer zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder dort. Jetzt leben sie in ständiger Sorge um die Angehörigen. Inzwischen habe die Familie dort immerhin ihre Handys mit einer Autobatterie laden können und wieder Nachrichten geschickt - auch Videos aus dem Schlafzimmerfenster, während draußen Bombenlärm zu hören ist. "Und gestern erfuhren wir, dass bei einem Luftangriff auch die Wohnung am Meer, die wir im Sommer gemietet hatten, zerstört wurde."

Detailansicht öffnen Nasra Kalloub, in München geboren, war im Sommer mit ihrer Familie zu Besuch in Gaza am Meer. (Foto: privat)

Gaza sei klein, sagt Nasra Kalloub. "Wo sollen die Leute hin?" Die Brüder und Schwestern ihres Mannes hätten jetzt gegenseitig einige ihrer Kinder getauscht - damit nicht alle einer Familie auf einmal stürben, wenn ihr Haus bombardiert werde. Ein Neffe brauche Dialyse, er sei seit zehn Tagen nicht mehr ins Krankenhaus gekommen, so wie viele andere chronisch kranke Patienten. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, keinen sicheren Ort mehr. Ein Bekannter sei mit seiner Frau und vier Kindern gestorben.

Sie versuche trotzdem, sich von der Angst nicht überwältigen zu lassen, sagt Nasra Kalloub. "Ich bin Mutter und muss mich um meine Kinder kümmern, damit ihnen nichts passiert." Denn hier in München spüre sie jetzt Misstrauen und Ablehnung. "Manche zeigen mit dem Finger auf uns, nur weil wir erkennbar anders aussehen. Aber niemand sucht sich doch seinen Familiennamen aus. Und die Würde des Menschen und die Meinungsfreiheit, gelten die nicht auch für Palästinenserinnen?"

Die Rentnerin Firouz Bohnhoff sagt, sie sei zutiefst bestürzt angesichts der Gewaltexzesse der Hamas-Terroristen in Israel. "Das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen." Jetzt komme unendliches Leid über die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten des Krieges. Aber die Münchnerin mit palästinensischen Wurzeln sagt auch: "Ich habe erwartet, dass etwas Schlimmes passiert."

Die israelische Regierung, vor einem Jahr gewählt, sei von Hardlinern beherrscht, es sei "die extremste Regierung, die es je gab." Es mache sie wütend, dass die Weltpolitik dieser Radikalisierung einfach nur zugesehen habe. Täglich würden jüdische Siedler und israelische Soldaten Gewaltakte gegenüber palästinensischen Zivilisten verüben. "Sie vertreiben Familien aus ihren Häusern und niemand schreitet dagegen ein", sagt sie. Sie selbst war im Mai dieses Jahres im Westjordanland, wo ihre Geschwister leben. Es sei bedrückend, zu beobachten, welchen Problemen die Menschen ausgesetzt seien, sobald sie ihr Dorf verließen, um zur Universität, zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen. Sie müssten Checkpoints des Militärs und jüdische Siedlungen passieren, "und man weiß nie, was einem dort zustößt."

Firouz Bohnhoff ist Rentnerin, vor 40 Jahren kam sie aus Jerusalem nach Hamburg, um eine Ausbildung zur Krankenschwester zur absolvieren. Mit ihrem deutschen Mann zog sie nach München. Sie gehörte zu den Gründerinnen des Vereins "Yalla Arabi", um arabische Kultur und Sprache zu fördern, arbeitete nebenher als Übersetzerin für die Stadt München und betreute Geflüchtete. In ihrer Arbeit als mobile Krankenpflegerin kam sie auch zu deutschen Patientinnen und Patienten, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten. "Viele sprachen noch in hohem Alter von ihren Kriegstraumata, Frauen, die vergewaltigt wurden, Männer, die verschleppt wurden. Das verfolgte sie ihr Leben lang", sagt sie. Daran müsse sie in diesen Tagen wieder denken. Wenn sie jetzt über ihre Gefühle angesichts der aktuellen Ereignisse in ihrem Heimatland spricht, schwingt Verzweiflung mit. "Ich wünschte mir, dass es endlich Friedensverhandlungen gibt. Doch es sieht eher danach aus, als würde sich der Krieg ausweiten. Aber die einzigen Gewinner eines Krieges sind die Waffenhändler. Die Opfer sind immer Zivilisten."

Ein 39-Jähriger Mann will sich nur als "Emil" zitieren lassen. Seine Familie stammt aus dem Nahen Osten. Er arbeitet seit vielen Jahren in München als Traumaberater unter anderem mit Menschen aus den palästinensischen Gebieten. Beruflich ist er gleichermaßen vernetzt mit Jugendlichen beider Seiten. "Es ist besonders jetzt schwierig, Stellung zu beziehen, wenn man Freunde und auch familiäre Beziehungen zu beiden Seiten hat." Die Gewalt an Kindern, Frauen und Zivilisten sei "herzzerbrechend. Die schrecklichen Taten von Hamas, die absolut zu verurteilen sind gegen die jüdischen Zivilisten, sind eine Katastrophe. Gleichzeitig ist die israelische Gewalt gegen palästinensische Zivilisten eine große Katastrophe."

Die Palästinenser, mit denen er in Kontakt stehe, lebten hauptsächlich in Jerusalem und Ramallah. "Die Mutter einer Freundin hat erzählt, dass der Ostteil von Jerusalem eine Geisterstadt geworden ist." Die Straßen seien leer. "Die Palästinenser haben Angst rauszugehen, Angst vor Vergeltung, Angst vor der Ausbreitung der Gewalt in Richtung Ramallah und Jerusalem."

Eineinhalb Stunden vor dem Interview hat Emil auch mit einer israelischen Freundin telefoniert, die mit ihren zwei Kindern in Be'er Scheva, knapp 50 Kilometer östlich des Gazastreifens, lebt. Sie hatte versucht, nach Bayern zu kommen. Aber die Flüge waren ausgebucht. "Jetzt hat sie eine Unterkunft in Jerusalem gefunden, wo sie sich einigermaßen sicher fühlt. Es ist ein Schock für alle jüdischen Freundinnen und Freunde vor Ort. Mit manchen bin ich in Kontakt, andere haben noch nicht geantwortet."

Der Diskurs über den Konflikt im Nahen Osten werde seit eh und je in Deutschland polarisierend geführt, findet Emil. In den sozialen Medien habe er jetzt eine neue Stufe erreicht. "Es ist schwierig für Menschen, die sich für einen gerechten Frieden aussprechen, dass ihre Stimme gehört wird." Emil: "Das Blut kocht bei vielen Menschen. Natürlich, weil sie geliebte Menschen und Freunde dort verloren haben."

Shelly Steinberg ist Jüdin. In Israel geboren, kam sie als Baby mit ihren Eltern nach München. Später hat sie in Jerusalem studiert und zehn Jahre wieder in Israel gelebt, auch ein Praktikum in der Knesset absolviert. Sie reiste damals auch in die palästinensischen Gebiete, sagt sie, und sie hat bis heute Freunde auf beiden Seiten.

Detailansicht öffnen Shelly Steinberg von der Jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe München. (Foto: privat)

Wenn sie jetzt mit Freunden und Bekannten spreche, gingen die Meinungen weit auseinander, erzählt sie. "Und wo Fakten geleugnet werden, hört auch mein Verständnis auf." Doch eines verbinde alle: die Angst vor den Folgen des Terrors. "Ich konnte mir dieses Ausmaß an Gewalt nicht vorstellen", sagt sie. Sie sehe in diesen Tagen Videos im Internet von Israelis, die sagen: Macht Gaza einfach platt. Und solche von Palästinensern, die sagen: Ihr lebt auf gestohlenem Land, verschwindet von hier. "Aber es gibt auch die Stimmen der Vernunft, sie finden nur viel zu wenig Gehör."

Die Eltern eines jüdischen Freundes, der in Haifa lebt, hätten das Massaker im Kibbuz Be'eri in einem Bunker überlebt, erzählt sie. "Dieser Freund kennt alle Toten und alle Geiseln." Er habe Angst um seine Freunde - "aber aus seinen Worten klingt kein Hass." Viele Kibbuzim würden die israelische Regierung kritisieren.

Ihre Mutter, Judith Bernstein, war schon kurz nach deren Gründung der Jüdisch-Palästinensischen Dialoggruppe in München beigetreten. Auch Steinberg ist dort aktiv. In ihrer Kindheit sei es völlig normal gewesen, dass Juden und Muslime zuhause am Küchentisch saßen. "Das waren nicht die Araber, sondern das waren der Fuad, der Riad oder der Afif." Nur wenn man im anderen den Menschen sieht, könne es Verständigung geben. "Deshalb ist es doch umso wichtiger, jene zu unterstützen, die diese Verständigung suchen, anstatt sie zu bekämpfen und zu diffamieren."

Wenn ihre Brüder oder die Eltern in den letzten eineinhalb Wochen nicht in kürzester Zeit über Whatsapp zurückgeschrieben hätten, sei Farah Zeatone in Panik ausgebrochen, erzählt sie. Die 29-Jährige Palästinenserin wohnt seit einem knappen Monat in München, wo sie gerade an einem Sprachkurs in Vorbereitung für ihren Masterstudiengang teilnimmt. Außerdem hält sie hier Kontakt zu einer evangelischen Friedensinitiative. Die Familie lebt in Jerusalem. "Ich mache mir solche Sorgen um sie und wollte gleich wieder zurück." Aber die Eltern hätten sie überredet, im sicheren München zu bleiben.

Zwei von Farah Zeatones Freundinnen leben im Gaza-Streifen, die eine arbeite dort für die Caritas, die andere studiere noch. "Ich habe furchtbar Angst um sie. Nichts ist stabil in ihrem Leben." So gut es ginge, hielten die jungen Frauen Kontakt. Das Schlimmste wäre für die beiden eine israelische Bodenoffensive, "Krieg kennen sie, aber so was haben sie noch nie erlebt".

Farah Zeatones eigene Familie, die Eltern sind Zahnärzte, gingen kaum vor die Tür, die ersten Tage auch nicht zum Arbeiten, sie hätten selbst vor dem Weg zum Supermarkt Angst. Es herrsche eine gespenstische Stimmung auf den Straßen. Sie habe das Gefühl, "niemand schaut auf die palästinensischen Menschen. Ich bin dankbar, wenn meine Stimme hier gehört wird. Es ist Zeit, über eine Lösung für dieses Land zu sprechen."