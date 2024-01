Kolja Malik kommt mit seinem Film "LasVegas" ins Münchner Werkstattkino.

Kolja Malik weiß, dass es beim Filmemachen nicht nur ums Machen, sondern auch ums Vermarkten geht: Er ist derzeit mit seinem Team in Deutschland unterwegs, jeden Tag stellen sie ihren Film in einer anderen Stadt vor. Am 23. Januar sind sie in München, am 25. Januar in Ingolstadt. Beim Münchner Termin wird er begleitet von seinen Hauptdarstellern Tim-Fabian Hoffmann und Daniel Roth.

LasVegas, D 2023, Regie: Kolja Malik, Filmvorführung und Gespräch, Di., 23. Januar, 17.30 Uhr, Werkstattkino, Fraunhoferstraße 9