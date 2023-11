Ein Reiseschriftsteller geht auf Reisen: Was nach normaler Berufsausübung klingt, wird in "Sur les chemins noirs - Auf dem Weg" zum Kraftakt. Denn der Reisende hatte einen Unfall, wandernd möchte Pierre (Jean Dujardin) zu alter Form zurückfinden. "Schaffe ich es, Frankreich zu durchqueren, werde ich meinen Frieden finden", sagt er zu Beginn des 1300 Kilometer langen Weges, der ihn von der Provence bis in die Normandie führen wird. Regisseur Denis Imbert kommt am 23. November nach München, er wird seinen Film (der eine Woche später regulär anläuft) dem Theatiner-Publikum präsentieren.