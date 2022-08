Von Josef Grübl

"Wir brauchen Benzin", ruft Iris ihren Cousins zu. Gemeinsam sitzen sie in einem kleinen Auto, bereit für große Abenteuer. Dass sie zu jung zum Autofahren sind, stört die Kinder ebenso wenig wie die Tatsache, dass sich ihr Gefährt keinen Millimeter bewegt. Schon bald wird die Schrottmühle entsorgt - und damit auch ihr bisheriges Leben: Iris und ihre Familie leben auf einer Pfirsich-Plantage in Katalonien, die sie am Ende des Sommers verlassen müssen. Einen Vertrag über das Grundstück gab es nie, der Großvater regelte das damals per Handschlag. Doch der Pfirsichanbau rentiert sich nicht mehr, ein Solarpark soll gebaut werden. "Alcarràs - Die letzte Ernte" ist ein zu Herzen gehendes Familiendrama, das im Februar den Goldenen Bären als bester Wettbewerbsfilm der Berlinale gewann. Am 11. August läuft der Film in den deutschen Kinos an, vorher stellen ihn die Darsteller Anna Otin und Jordi Pujol Dolcet dem Publikum bei der München-Premiere im City-Kino persönlich vor.

Alcarràs - Die letzte Ernte, E/I 2022, Regie: Carla Simón, So., 7. Aug., 20 Uhr, City, Sonnenstraße 12a