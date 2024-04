Ihre Münchner Fans mussten am längsten warten: Bereits im November hatte Helene Fischer die Spielorte und Termine für ihre nächste Riesen-Tournee im Jahr 2026 verkündet , nur in ihrer Wahlheimat Bayern gab es noch nichts Konkretes zu vermelden. Ein Heimspiel habe die Entertainerin vom Ammersee "fest eingeplant", hieß es lediglich. Das hatte vor allem damit zu tun, dass es in München zu der Zeit schwierig war, eine entsprechend große Arena aufzutreiben. Denn das Olympiastadion wird dann wegen einer jahrelangen Sanierung gesperrt sein.

Helene Fischer ist nun der allererste Star, von dem bekannt ist, dass er ein Konzert in der Münchner Arena in Fröttmaning spielen wird. Bei ihren Fans meldet sie sich mit der Botschaft: "Ihr Lieben, ich freue mich auf diese Premiere in einer der schönsten Arenen der Welt. Pack mas!" Am Freitag, 17. Juli 2026, wird die Sängerin im Fußballstadion des FC Bayern den Abschluss ihrer "360° Stadion-Tour" durch acht Städte feiern, die am 16. Juni 2026 in Stuttgart starten wird. "Mit diesem Stadion-Spektakel und dem Surround-Konzept erfüllt sich Helene Fischer den Wunsch, inmitten der Konzertbesucher aufzutreten und damit allen Zuschauerbereichen so nah wie möglich zu sein." Die Rundbühne im Zentrum der Arena werde über Laufstege mit vier Satellitenbühnen verbunden, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen.

Um den "heiligen Rasen" der Fußballer während der Bauarbeiten im Olympiastadion von Oktober 2025 bis Sommer 2027 ausnahmsweise Pop-Musikern zur Verfügung zu stellen, brauchte es einen Beschluss des Münchner Stadtrats. So mussten die Nutzungsvereinbarung und der Erbbaurechtsvertrag geändert werden. Im Fußball-Umfeld dürfte sich Deutschlands erfolgreichste Sängerin wohlfühlen, schon 2014 sang sie bei der Weltmeistermannschaft beim Fan-Fest am Brandenburger Tor ihr "Atemlos".

Auf das Konzert in München müssen die Fans nun zwei Jahre warten, der Vorverkauf startet allerdings bald - wie derzeit üblich auf verschiedenen Wegen: Ab 24. April, 10 Uhr, gibt es 48 Stunden lang Tickets im Online Presale bei RTL+ Prio Tickets (www.plus.rtl.de/prio-tickets) und bei Telekom Prio Tickets (www.magentamusik.de/prio-tickets). Bei Ticketmaster kann man es ab Donnerstag, 25. April, 10 Uhr, versuchen (www.ticketmaster.de/presale). Der allgemeine Verkauf startet am Freitag, 26. April, 10 Uhr (www.helene-fischer.de).