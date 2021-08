Mängel bei Corona-Schnelltests / Gedenken an NSU-Opfer / Münchner Familie in Kabul

Von Bernd Kastner

Plötzlich war alles so nah. Die Verbindung nach Kabul war okay, besser als bei vielen Handy-Gesprächen innerhalb Deutschlands. Jamal Shalizi war gut zu verstehen am Samstag, als er von sich und seiner Familie erzählte. Wie er, seine Eltern und Geschwister versuchen rauszukommen. Die Münchner Familie steckt in Afghanistan fest, die deutsche Evakuierungsaktion ist beendet. Vor neun Jahren sind sie vor den Taliban geflohen, jetzt müssen sie sich vor diesen Taliban verstecken. Wie lange noch?

Zum Schutz der Familie haben wir den Namen geändert, schreiben nicht, welches Münchner Gymnasium die vier Kinder besuchen, oder wo Mutter und Vater arbeiten. Wir zeigen nicht das Foto, das eine Freundin der Familie vor ein paar Monaten gemacht hat. Es war kurz nach ihrem Besuch im Kreisverwaltungsreferat, sie halten glücklich ihre neuen Pässe in Händen - ihre deutschen Pässe. Jetzt versucht diese Freundin seit Tagen, bei der Krisenhotline des Auswärtigen Amtes durchzukommen und zu fragen, ob die Bundesregierung einen Plan hat, wie es weitergehen könnte für die Familie. Sie kommt nicht durch, einen Plan hat auch niemand.

Jamal Shalizi, mit 19 der älteste Sohn, erzählt am Telefon von den letzten Wochen. Wie er sich am Flughafenzaun über seinen Bruder und seine Oma beugte, um sie vor der Menschenmenge abzuschirmen, wie er einen deutschen Soldaten durch den Zaun fragte, wann sie gerettet werden, wie er sah, dass ein kleines Kind zertrampelt wurde, wie die Taliban ins Haus seines Großvaters kamen und nach denen mit den deutschen Pässen fragten.

Dies so wiederzugeben, widerspricht eigentlich einer journalistischen Grundregel: Dass es mindestens zwei unabhängige Quellen geben sollte oder andere Belege. Die gibt es nicht in diesem Fall, wie auch. Wir erzählen die Geschichte der verzweifelten Familie trotzdem, weil es keinen vernünftigen Grund gibt, dem jungen Mann nicht zu glauben (SZ Plus) . Seine Berichte zeigen, wie das Versagen der großen Politik sich im Kleinen auf das Leben einer Münchner Familie auswirkt. Diese und viele andere Geschichten aus Afghanistan müssen erzählt werden.

Zahlreiche Mängel bei Corona-Schnelltests Das Gesundheitsreferat hat jeder siebten der 250 privaten Teststationen die Betriebserlaubnis wieder entzogen. Mal stellten die Betreiber falsche Bescheinigungen aus, mal wurden die Tests falsch angewendet.

"Was hat sich seitdem verändert? Was haben wir alle daraus gelernt?" Die Stadt gedenkt des Opfers des NSU vor 20 Jahren. In keinem anderen Ort starben so viele Menschen durch rechten Terror wie in München. Es ist eine bittere Bilanz.

"Tante Ju" landet an ihrem Stammplatz Das Deutsche Museum holt die Ikone der Luftfahrtgeschichte aus dem Depot zurück in die renovierte Ausstellungshalle. Bei dem schwierigen Manöver gibt es eine Schrecksekunde, als ein Seil reißt.

Frau treibt bewusstlos in der Isar Die Feuerwehr hat in Oberföhring eine Frau aus der Isar gerettet. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kam.

