Von Andreas Glas und Johann Osel

Man sollte nicht mit der Pressekonferenz anfangen, hier in der CSU-Parteizentrale. Man sollte erst mal einen Blick durchs Fenster werfen, in den Garten: Montagfrüh hat die CSU dort ein Plakat für die Landtagswahl enthüllt. Es war fertig, bevor CDU-Chef Friedrich Merz am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview" über die AfD gesprochen und damit einiges in Unruhe gebracht hat. Auf dem Plakat ist Franz Josef Strauß zu sehen, daneben ein Zitat des früheren Parteivorsitzenden: "Wir wollen mit Rechtsradikalen, Narren und Extremisten nichts zu tun haben." In Großbuchstaben, das Plakat misst etwa vier auf drei Meter. Das Plakat ist jetzt auch eine Botschaft an Merz.