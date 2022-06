Bundesinnenministerin Nancy Faeser traf am Freitag an der Unglücksstelle ein.

Innenministerin Faeser und andere Politiker zeigen sich bestürzt nach dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen. Am Morgen äußert sich Ministerpräsident Söder.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat "mit großer Bestürzung" auf das schwere Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen mit mindestens vier Toten reagiert. "Meine Gedanken sind bei den Verletzten und allen Angehörigen in diesen schweren Stunden", sagte er laut einer Mitteilung. "Allen Polizei- und Rettungskräften danke ich für ihren unermüdlichen und wichtigen Einsatz."

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich bestürzt. Er sprach von "erschütternden Nachrichten" und "bedrückenden Bildern" von der Unfallstelle. "Unser Mitgefühl ist bei den Angehörigen, bei den Verletzten, denen wir eine baldige Genesung wünschen", sagte er am Freitag den Sendern RTL und ntv.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) machte sich am Freitagabend ein Bild von der Lage in Garmisch-Partenkirchen. "Ich bin zutiefst erschüttert", sagte die Ministerin an der Unglücksstelle. "Es ist eine furchtbare Katastrophe." Vier Menschen starben, zahlreiche Menschen wurden verletzt. Sie sei gekommen, um das tiefe Mitgefühl der Bundesregierung auszudrücken, sagte Faeser.

"Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen der tödlich Verunglückten"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, das Zugunglück "erschüttert und macht tief betroffen". Bundesverkehrsminister Volker Wissing äußerte sich am Freitag: "Die Bilder, die uns in diesen Stunden aus Garmisch-Partenkirchen erreichen, sind dramatisch", sagte der FDP-Politiker in Berlin. "Aktuell lässt sich das gesamte Ausmaß der Katastrophe nur erahnen. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und Verletzten. Wir stehen im engen Austausch mit der Bahn und unterstützen, wo wir können. Unsere Experten sind bereits vor Ort, um gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden die Unfallursache zu untersuchen."

Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner zeigte sich betroffen: "Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen der tödlich Verunglückten - ihnen wünsche ich viel Kraft", teilte sie mit. Den Verletzten wünsche sie schnelle und gute Genesung, sie danke den vielen Einsatzkräften vor Ort.