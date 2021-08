Von Johann Osel, Klaus Ott und Jörg Schmitt

Fast drei Jahrzehnte ist es her, dass der Name Tandler in einem Untersuchungsausschuss im Landtag eine prominente Rolle spielte. 1994 befasste sich das Parlament mit einem der größten Steuerskandale in Bayern, mit dem Fall Zwick. Der Ausschuss durchleuchtete auch die Beziehung des vormaligen CSU-Granden und Finanzministers Gerold Tandler zum Bäderkönig Eduard Zwick. Tandler hatte sich von Zwick, der als Betreiber einer Therme reich geworden war und dem der Fiskus eine hohe Millionenschuld erließ, privat Geld geliehen. Nun steht nach zwischenzeitlich vielen anderen Skandalen, die den Landtag beschäftigten, ein weiterer U-Ausschuss an.

Dieses Mal geht es um die Maskenaffären inmitten der Corona-Pandemie, und wieder kommt der Name Tandler vor. Die Münchner Unternehmerin Andrea Tandler, eine Tochter von Gerold Tandler, hatte im Frühjahr 2020 Corona-Schutzmasken an die Gesundheitsministerien in Bayern, in Nordrhein-Westfalen und im Bund vermittelt und dafür zusammen mit einem Partner horrende Provisionen kassiert. Es geht um Ansprüche in Höhe von 34 bis 51 Millionen Euro für die Firma Little Penguin. Ein großer Teil des Geldes soll auch geflossen sein. Die nach dem Zwergpinguin benannte Firma gehört Andrea Tandler und einem Partner von ihr.

Die Fraktionen der Grünen, der SPD und der FDP im Landtag haben beschlossen, einen U-Ausschuss einzusetzen, der dem Filz-Verdacht zwischen CSU und Freistaat nachgehen soll. Die CSU-Abgeordneten Alfred Sauter (Landtag) und Georg Nüßlein (Bundestag) hatten kräftig Kasse gemacht beim Verkauf von Corona-Schutzkleidung an staatliche Abnehmer. Das kostete beide Mandatsträger ihre politischen Karrieren, nachdem die Generalstaatsanwaltschaft München die unrühmlichen Maskendeals enthüllt hatte. Die Oppositionsparteien nehmen das zum Anlass, alle Geschäfte der vergangenen zehn Jahre zwischen Abgeordneten und Freistaat sowie auch die Tandler-Deals offenlegen zu wollen. Vielleicht ist da ja noch viel mehr gelaufen, was nicht in Ordnung sein könnte.

Detailansicht öffnen Die Geschäfte von Alfred Sauter, ehemaliger bayerischer Justizminister, werden Inhalt des neuen Untersuchungsausschusses sein. (Foto: Rolf Poss/Imago)

Florian Siekmann, Vizechef der Landtags-Grünen, wirft Ministerpräsident Markus Söder und seiner Regierung "Verzögerungstaktik" vor. Die Regierung habe bei Parlamentsanfragen zu den Maskendeals gemauert. SPD-Mann Markus Rinderspacher, Vizepräsident des Landtags, spricht vom Verdacht der "Günstlingswirtschaft". Der FDP-Abgeordnete Helmut Kaltenhauser sagt, man hätte einen U-Ausschuss gerne vermieden. Aber selbst das Angebot, einen unabhängigen Ermittler einzusetzen, sei von der Staatsregierung "auf fast schon arrogante Weise zurückgewiesen" worden. Also bleibt aus Sicht aller drei Fraktionen nur noch das äußerte Mittel übrig, ein Untersuchungsausschuss.