Von Johann Osel

Plötzlich sind Klima-Aktivisten auf der Fahrbahn, Stephan Protschka muss mit dem Auto bei der Einfahrt nach Berlin stoppen. Der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der bayerischen AfD ist auf dem Weg zur Plenarwoche, hat Zeit für ein Telefonat über sein Jubiläum - exakt ein Jahr Landeschef - und den Parteitag am Samstag in Greding. Doch dann der erzwungene Halt, Protschka berichtet, was er durch die Windschutzscheibe erspäht: "Straßenkleber" in Warnwesten, aber die Polizei sei schon da, ein Transporter mit Gitterstäben.