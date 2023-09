Von Katja Auer, Katharina Blum, Roman Deininger und Andreas Glas

In Bayern führt im Wahlkampf kein Weg an den Bierzelten vorbei. An diesem Montagvormittag versammeln sich alle im Landtag vertretenen Parteien im niederbayerischen Abensberg zu einem traditionsreichen Schlagabtausch. Und es könnte besonders hoch hergehen, steht der politische Frühschoppen beim diesjährigen Gillamoos doch nicht nur im Zeichen der Landtagswahl in fünf Wochen, die Flugblatt-Affäre um Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger wird bei der Opposition das Thema im niederbayerischen Abensberg sein.

9.46 Uhr: Nein, nein, "mia san keine Grünen"

Auf dem Festplatz sorgt eine Gruppe von Grünen für Aufregung, alle in einheitlichen Partei-T-Shirts. "Was wollt's na ihr da?", fragt ein junger Mann aus der Aiwanger-Schlange. "Die Grünen", sagt ein anderer kopfschüttelnd. Die Grünen protestieren entsetzt: Nein, nein, "mia san keine Grünen" - "mia san vom Hotel- und Gaststätten-Verband". Nur die T-Shirts sind grün, und drauf steht: "7 Prozent auf Speisen müssen bleiben". Die Unterhaltung nimmt eine Wendung ins Herzliche.

Detailansicht öffnen Wird bestimmt voll werden: Draußen stehen die Leute sich die Füße in den Bauch, um den bayerischen Vizeministerpräsidenten zu erleben. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

8.56 Uhr: So viel Interesse hat Aiwanger noch nie gezogen beim Gillamoos

Vor dem Weinstadl, das die Grünen angemietet haben, hat sich schon früh am Morgen eine lange Schlange gebildet. Sie führt aber nicht ins Weinstadl, sondern rüber ins Weißbierstadl, wo Hubert Aiwanger für die Freien Wähler sprechen wird. Es ist noch nicht mal 9 Uhr, um 10 Uhr soll es losgehen - und die Leute stehen sich die Füße in den Bauch, um den bayerischen Vizeministerpräsidenten zu erleben. So viel Interesse hat Aiwanger noch nie gezogen beim Gillamoos. Vor dem Weißbierstadl hat sich ein Mann mit einem Pappschild postiert: "Schon Jesus sprach: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein!"

Was die Besucher erwartet

Alle bayerischen Spitzenkandidaten werden zum Gillamoos kommen. CSU-Chef Markus Söder tritt mit Verstärkung aus Berlin an: Ihn begleitet der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Bei den Freien Wählern tritt - wie immer - Landes- und Bundeschef Hubert Aiwanger auf. Am Sonntag hatte Ministerpräsident Söder erklärt, ihn im Amt des Wirtschaftsministers belassen zu wollen. "Demut und Reue" erwarte er nun von Aiwanger, sagte Söder, deswegen wird sein Auftritt mit besonderer Spannung erwartet.

Die Bayern-SPD schickt ihren Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil. Bei den Grünen wird der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwartet. Für die FDP ist Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki angekündigt. Die AfD ist mit Parteichefin Alice Weidel vertreten.

Der oder das Gillamoos?

Bevor er losgeht, klären wir noch diese wichtige Frage. Ob es der oder das Gillamoos heißt, ganz klar: der. Der Name lässt sich vom (St.) Gil(g) a(m) Moos" herleiten, Gilg ist dabei eine süddeutsche Nebenform von Ägidius. Der Gillamoos gehört zu den größten und ältesten Volksfesten in Niederbayern. Die Veranstaltung im Landkreis Kelheim hat eine mehr als 700-jährige Tradition und ist gerade für die politischen Reden am letzten Festtag überregional bekannt. Mehr dazu im Aktuellen Lexikon:

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa