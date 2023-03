Wenig Regen, sinkende Pegel, Wassersparmaßnahmen: In vielen Ländern Südeuropas, aber auch in Irland und Großbritannien ist es viel zu trocken. Im Alpenraum fiel wenig Schnee. Das verheißt nichts Gutes für die kommenden Monate.

Von Christoph von Eichhorn

In Barcelona sind die Sprinkleranlagen in den Parks abgestellt. Bäume und Sträucher sollen nun nur noch minimal bewässert werden, "um das Überleben der Vegetation in den Parks bei minimalem Wasserverbrauch zu gewährleisten", wie die Regierung von Katalonien anordnete. Die Gehwegreinigung entfällt ganz, außer im Falle eines akuten Gesundheitsrisikos.