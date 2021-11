Schatzsuche in der Karibik

Weit mehr als eine Milliarde Euro flossen über Wirecard-Konten ab und versickerten in Briefkastenfirmen, unter anderem auf der Karibikinsel Antigua.

Über die Wirecard-Bank sind riesige Summen in Steueroasen geflossen. Was dahinter steckt, ist ein Rätsel, nur so viel ist klar: Die Sache könnte Ex-Konzernchef Markus Braun aus dem Gefängnis holen.