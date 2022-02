Von Christina Kunkel

Es gibt diese Situationen voller Wut und Verzweiflung, von denen Elektroautofahrer gern erzählen. Sie handeln von Erlebnissen an öffentlichen Ladesäulen, wo wahlweise der Strom nicht oder zu langsam fließt, ein Verbrenner den Ladeplatz blockiert oder ein Elektroneuling nicht den richtigen Stecker findet. Doch immer dann, so heißt es in diesen Geschichten, ist an der Stromtankstelle ein E-Auto-Veteran zur Stelle, der einen Tipp hat oder im Notfall auch schon mal seine Ladekarte verleiht. Einige "Ladesäulenfreundschaften" seien so schon entstanden, sagt etwa Enno Wolf, Chef des Hamburger Ökostrom-Anbieters Lichtblick und selbst überzeugter E-Mobilist.