Bahn und GDL haben sich auf ein sogenanntes Wahlmodell für das Schichtpersonal geeinigt. Die Arbeitszeitreduzierung soll demnach im Rahmen eines Opt-in-Modells erfolgen: Wer künftig nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten möchte, muss das explizit anmelden. Die Bahn spricht von einem "innovativen Optionsmodell", mit dem Mitarbeitende künftig selbst über ihre Wochenarbeitszeit entscheiden können. Der Korridor der möglichen Arbeitszeit soll am Ende von 35 bis 40 Stunden gehen. Zudem soll das sogenannte Leistungsprinzip gelten: Wer mehr arbeitet, verdient auch mehr. "Das ist eine wegweisende Lösung, die Flexibilität, Teilhabe und Transformation ermöglicht", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Als erstes Medium hatte Politico über die Details der Vereinbarung berichtet.

Zunächst aber sinkt im Jahr 2026 die sogenannte Referenzarbeitszeit für alle Mitarbeitenden im Schichtdienst automatisch von aktuell 38 auf dann 37 Stunden. Die weiteren Absenkungen (von 2027 an auf 36, 2028 auf 35,5 und 2029 auf 35 Stunden) erfolgen dann nicht mehr automatisch wie zunächst von GDL-Chef Weselsky gefordert. Beschäftigte müssen sich vielmehr selbst bei der Bahn melden, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren wollen. Sie können sich aber auch für eine gleichbleibende Zahl der Arbeitsstunden oder sogar mehr Arbeitszeit entscheiden: Wer das tut, erhält pro Stunde 2,7 Prozent mehr Lohn. So würden zum Beispiel Lokführerinnen oder Zugbegleiter in einer 40-Stunden-Woche etwa 14 Prozent mehr verdienen als in einer 35-Stunden-Woche.

"Intelligenter Kompromiss"

Die Deutsche Bahn (DB) und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hatten am späten Montagabend eine Einigung im Tarifstreit verkündet. Nun sickern erste Details der Einigung durch - beziehungsweise des "intelligenten Kompromisses", wie es Seiler ausdrückt.

Ein weiterer Teil dieses Kompromisses ist eine Lohnerhöhung in Höhe von insgesamt 420 Euro in zwei Schritten: 210 Euro mehr pro Monat zum 1. August 2024 und noch mal 210 Euro zum 1. April 2025. Zudem soll von März an eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2850 Euro in zwei Stufen ausgezahlt werden. Der zwischen Bahn und GDL geschlossene Tarifvertrag läuft 26 Monate bis zum 31. Dezember 2025.

Damit kehrt bei der Bahn nun wieder ein wenig Ruhe ein - und das pünktlich vor den Osterfeiertagen, die als besonders reisestarke Zeit gelten. Die nächsten Streiks sind nach jetzigem Stand erst vom 1. April 2025 an möglich, wenn die andere Bahn-Gewerkschaft EVG wieder über einen Tarifvertrag verhandelt. Viele Fahrgäste werden diese Ruhe in den vergangenen Monaten herbeigesehnt haben: Seit November bestreikte die GDL den Bahnverkehr sechsmal, Höhepunkt war ein fünftägiger Ausstand im Januar.