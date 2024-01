Hintergrund ist, dass es nach inoffiziellen Gesprächen zwischen der GDL und dem Bahn-Management eine vorsichtige Annäherung gegeben haben soll. Nach Monaten, in denen sich in dem Tarifkonflikt kaum etwas bewegte - abgesehen davon, dass die GDL zu mehreren heftigen Streiks aufrief - nehmen beide Seiten die Verhandlungen wieder auf.

Bis Anfang März soll eine Friedenspflicht gelten

Bis zum 3. März soll es intensive Gespräche geben. In dieser Zeit soll außerdem eine Friedenspflicht gelten. Das bedeutet, dass weitere Streiks in dieser Zeit nicht möglich sind. Die Lokführergewerkschaft hat in der laufenden Tarifrunde bisher viermal zum Streik aufgerufen, je einen Tag im November und Dezember, im Januar gab es einen dreitägigen sowie den derzeit laufenden, ursprünglich auf sechs Tage angelegten Arbeitskampf. Auch der Streik am Güterverkehr soll bereits früher enden, am Sonntagabend um 18 Uhr.

Der größte Streitpunkt in den Tarifverhandlungen war bisher die Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Lokführer und andere Schichtarbeiter. Die GDL will sie bei vollem Lohnausgleich durchsetzen. Die Bahn hat dies bisher abgelehnt, zeigte sich aber zuletzt offen dafür, über eine 37-Stunden-Woche und einen zumindest teilweisen Lohnausgleich zu sprechen. Das aber reichte der GDL bisher nicht aus, um die Gespräche wieder aufzunehmen.

Ihr Chef Claus Weselsky forderte, dass die Bahn der Gewerkschaft ein besseres Angebot unterbreiten müsse. Die Bahn müsse bereit sein, die 35-Stunden-Woche für alle Lokführerinnen und Lokführer und andere Schichtarbeiter bis zum Jahr 2028 schrittweise einzuführen. Außerdem solle es eine Gehaltserhöhung von mindestens 420 Euro und eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro geben. So steht es in einem Einigungsvorschlag, den die GDL zuletzt an die Bahn geschickt hatte.

Ein weiteres Konfliktthema: Die GDL will nicht nur für Lokführer und das fahrende Personal, sondern auch für die Mitarbeiter der sogenannten Infrastruktur einen Tarifvertrag verhandeln, also zum Beispiel für die Fahrdienstleiter. Sie möchte dort weitere Mitglieder gewinnen. Die Bahn wiederum argumentiert, die Gewerkschaft habe in diesem Teil der Belegschaft keine Vertretungsmacht, sie organisiere dort also keine relevante Zahl von Beschäftigten, anders als die Konkurrenzgewerkschaft EVG. Deshalb seien Tarifverhandlungen in dieser Sparte mit der GDL sinnlos. Auch zu diesem Streitpunkt dürfte es eine zumindest vorsichtige Annäherung gegeben haben.

Auch wenn der Streik vorzeitig beendet wird, dürfte es am Montag noch zu Unregelmäßigkeiten im Zugverkehr kommen. Das liegt daran, dass der komplexe Bahn-Betrieb Zeit braucht, bis er nach einem Streik wieder vollständig hochgefahren ist und funktioniert.