Sonntag, 15. März, 22.19 Uhr: Die US-Notenbank Federal Reserve senkt die Leitzinsen wegen der Folgen des Coronavirus überraschend zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen. Die neue Spanne liegt bei null bis 0,25 Prozent - einen Prozentpunkt niedriger als bisher, wie die Notenbank am Sonntagabend mitteilte. Sie will die US-Wirtschaft damit vor den Folgen der Pandemie schützen. "Die Auswirkungen des Coronavirus werden die wirtschaftliche Aktivität kurzfristig belasten und ein Risiko für die konjunkturelle Entwicklung bedeuten", begründete die Fed den Schritt. Reuters

Samstag, 14. März, 10.30 Uhr: Inditex, der Mutterkonzern der Modekette Zara, schließt der Nachrichtenagentur Europa Press vorübergehend alle Läden in Spanien.

Samstag, 14. März, 9 Uhr: Apple schließt wegen der Coronavirus-Ausbreitung alle seine Läden außerhalb Chinas für zwei Wochen. Man wolle damit dazu beitragen, die Krankheit zu bremsen, erklärte Firmenchef Tim Cook. Der iPhone-Konzern hat außerhalb Chinas rund 460 hauseigene Geschäfte, in den vergangenen Tagen hatte Apple bereits die Stores in Italien dichtgemacht. Die gut 40 Apple Stores in China sind inzwischen nach zum Teil längeren Schließungen alle wieder geöffnet.

Freitag, 13. März, 17.15: Der Dax ist am späten Freitagnachmittag wieder ins Minus gerutscht. Zuvor hatte es einen Erholungsversuch auf dem deutschen Aktienmarkt gegeben, dabei war der deutsche Leitindex in Tagesverlauf noch um neun Prozent gestiegen. Kurz vor Handelsschluss stand er allerdings mit einem Minus von knapp einem Prozent bei 9078 Punkten. Negative Impulse kamen dabei von der Wall Street, wo die wichtigsten Indizes ihre anfänglichen Gewinne deutlich reduziert hatten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand zuletzt leicht tiefer - nachdem er in der Spitze bei plus 9,75 Prozent notiert hatte. dpa

Freitag, 13. März, 14.13 Uhr: Zum Abschluss einer der schwärzesten Börsenwochen der Geschichte hat die Aussicht auf staatliche Konjunkturstützen Europas Anleger beruhigt. Dax und EuroStoxx50 legten am Freitagnachmittag um jeweils rund acht Prozent auf 9937 beziehungsweise 2770 Punkte zu. Der Wochenverlust am deutschen Aktienmarkt betrug damit aber immer noch rund 14 Prozent. Die Bundesregierung sagte von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Unternehmen unbegrenzte Hilfen zu. Es geht dabei vor allem um Kreditgarantien durch die staatliche Förderbank KfW sowie steuerliche Entlastungen. "Diese Maßnahme ist effektiv, da sie direkt bei den Firmen ankommt", sagte VP-Bank-Ökonom Thomas Gitzel. "Das lindert tatsächlich den wirtschaftlichen Stress, hilft es doch Unternehmen über schwierige Zeiten hinweg."

Der besonders gebeutelte europäische Touristik-Sektor gewann mehr als fünf Prozent. Lufthansa stiegen um rund 20 Prozent an die Dax-Spitze. Auch die Deutsche Bank, die am Donnerstag rund 18 Prozent verloren, legten 17 Prozent zu und steht bei 5,70 Euro. Einige Experten sehen in den Zuwächsen aber eher eine technische Gegenbewegung und keinen Stimmungsumschwung. "Möglicherweise sind die um Mitternacht in Italien und Spanien erlassenen Leerverkaufsverbote ein Warnsignal für Leerverkäufer, aus ihren Positionen auszusteigen", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Beim sogenannten Short Selling leihen sich Investoren Aktien, um diese sofort zu verkaufen. Sie setzen darauf, dass sie sich bis zum Rückgabe-Termin billiger mit den Papieren eindecken können. Die Differenz streichen sie als Gewinn ein.

An der Wall Street standen die Zeichen am Freitag ebenfalls auf Erholung. Anleger hofften auf ein Konjunkturpaket der US-Regierung und eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche, um die Wirtschaft zu stützen. Und an den Rohstoffmärkten zogen die Preise wieder an. Die Öl-Sorte Brent verteuerte sich um 6,7 Prozent auf 35,46 Dollar je Barrel (159 Liter). Der Preis für das Industriemetall Kupfer stieg um 2,2 Prozent auf 5558 Dollar je Tonne. Wegen der Stabilisierung der Aktienmärkte zogen sich einige Investoren aus den "sicheren Häfen" Bundesanleihen zurück. Dadurch stieg die Rendite der zehnjährigen Titel auf minus 0,574 von minus 0,740 Prozent. Reuters

Freitag, 13. März, 9.09 Uhr: Der deutsche Aktienmarkt ist nach dem zweitschwärzesten Börsentag seiner Geschichte mit einem Plus von rund 3,7 Prozent in den Handel gestartet. Der Dax kletterte zum Wochenschluss in den ersten Handelsminuten auf 9490 Punkte. Um knapp 30 Prozent aufwärts ging es für Wirecard. Der Zahlungsabwickler erklärte, der lange erwartete Prüfbericht gebe bisher keinen Anlass für eine Korrektur der Bilanzen. Auch der MDax für die mittelgroßen Werte legte zu, um 3,3 Prozent auf rund 20827 Zähler.

"Die Frage ist nur, wie lange die Ruhe anhält", sagte Christian Henke, Marktexperte beim Brokerhaus IG Markets. Tags zuvor hatte die sich weiter verschärfende Coronavirus-Krise an den globalen Finanzmärkten zu massiven Verwerfungen geführt. Wie schon zu Wochenbeginn flohen die Anleger in als sicher empfundene Wertpapiere. dpa, Reuters

Freitag, 13. März, 7.16 Uhr: Zum Abschluss einer der schwärzesten Börsenwochen seiner Geschichte wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag etwas schwächer in den Handel starten. Am Donnerstag hatte er als Reaktion auf den überraschenden US-Einreisestopp für die meisten Europäer in der verschärften Coronavirus-Krise 12,2 Prozent auf 9161,13 Punkte verloren. Das war der zweitgrößte Tagesverlust seiner Geschichte. Die Virus-Pandemie bleibt am Freitag, dem 13., das beherrschende Thema auf dem Börsenparkett. Bund und Länder schwörten die Deutschen auf die Bewältigung einer sehr schweren Herausforderung ein. Die US-Notenbank Fed stemmte sich mit einer gewaltigen Finanzspritze gegen einen Zusammenbruch der Märkte. Die anstehenden deutschen Inflationsdaten und Firmenbilanzen werden dadurch zur Nebensache. Reuters

Freitag, 13. März, 4.51 Uhr: In Japan hat sich am Freitag der starke Kursrutsch vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie fortgesetzt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab im Verlauf um 10,1 Prozent nach auf 17.081 Punkte und erreichte damit ein Dreieinhalb-Jahres-Tief. Über die gesamte Woche gesehen sank der Index um über 18 Prozent, so viel wie seit 2008 innerhalb einer Woche nicht mehr. "Es fühlt sich an wie Panik. Investoren verkaufen selbst Wertpapiere, die nicht längerfristig vom Coronavirus beeinflusst werden sollten", sagte der Stratege Takuya Hozumi von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Analysten erklärten übereinstimmend, der Ausverkauf gehe weiter, weil Investoren keine Ahnung davon hätten, wie weit sich die Weltwirtschaft angesichts der Ausweitung der Pandemie abkühlen werde. Zur Unsicherheit trägt die fragliche Austragung der Olympiade diesen Sommer in Tokio bei. Bislang hat die japanische Regierung ungeachtet der Absage an Massenveranstaltungen rund um den Globus versichert, dass die Spiele wie geplant stattfinden werden. Analysten rechnen damit, dass die Absage der Olympiade die Gewinne der heimischen Wirtschaft um knapp ein Viertel verringern könnte. Reuters

Donnerstag, 12. März, 18.00 Uhr: Nach zwei Tagen Verschnaufpause hat die Anleger an den Aktienmärkten am Donnerstag wieder die Panik erfasst. Der Dax sackte gleich zum Handelsstart unter die Marke von 10 000 Punkten. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex um 9,3 Prozent tiefer bei 9 475 Zählern, den niedrigsten Stand seit Sommer 2016. Italien schließt wegen des Corona-Vormarschs landesweit Geschäfte und Restaurants. US-Präsident Trump hat gegenüber Europa einen 30-tägigen Einreisestopp verhängt. "Die Aktienmärkte bleiben im Panikmodus. Die gestrigen Ankündigungen aus dem Weißen Haus schürten mehr Angst, als dass sie die Investoren beruhigen konnten", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

Fast alle europäischen Aktien lagen tief im roten Bereich. Die Verluste zogen sich durch alle Branchen. Im Dax gehörten die Papiere des Versorgers RWE trotz gestiegener Gewinne im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einem Minus von mehr als 15 Prozent zu den schwächsten Werten. Besonders unter Abwärtsdruck stand erneut die Freizeit- und Reisebranche. Hierzulande brachen die Papiere der Lufthansa um 11,4 Prozent ein. Den Papieren des Flughafenbetreibers Fraport erging es im M-Dax mit minus neun Prozent kaum besser. Die Titel des Flugzeugbauers Airbus sackten um 15 Prozent ab. Das am Nachmittag bekannt gegebene Maßnahmenbündel der Europäischen Zentralbank (EZB) kam bei den Anlegern von Bank-Aktien nicht gut an. Der europäische Branchen-Index verlor um 14 Prozent. Die EZB hatte den Leitzins nicht angetastet, zugleich aber neue Liquiditätsspritzen für Banken angekündigt. Deutsche-Bank-Papiere führten mit einem Abschlag von 16 Prozent die Dax-Verlierer an. Im M-Dax fielen die Titel der Commerzbank ebenfalls um 16 Prozent.

Mit dem überraschenden Einreisestopp für Europäer in die USA schickte US-Präsident Donald Trump auch die US-Börsen erneut auf Talfahrt. Der Dow Jones notierte zwei Stunden nach Handelsbeginn 7,4 Prozent im Minus bei 21 812 Zählern. Zu den größten Verlierern gehörten die Fluggesellschaften. Die Aktien von United Airlines brachen um 11,7 Prozent ein, die Anteilsscheine von Delta Airlines verloren knapp 12 Prozent. Nach den kräftigen Kursverlusten am Vortag rutschten die Aktien des Flugzeugbauer Boeing erneut um 14 Prozent nach unten. ri, Reuters, dpa

Donnerstag, 12. März, 18.00 Uhr: Am Rohölmarkt hat neben dem Konjunkturpessimismus der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland die Preise erneut auf Talfahrt geschickt. Auch das Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump für Europäer belastete den Ölmarkt massiv. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee sackte in der Spitze um gut neun Prozent auf 32,52 Dollar je Fass ab, die US-Sorte WTI kostete zeitweise mit 30,02 Dollar ebenfalls neun Prozent weniger. Die Reiseeinschränkungen werden Experten zufolge die US-Fluggesellschaften besonders hart treffen und einen weiteren Rückgang der Nachfrage nach Treibstoffen für den ohnehin angeschlagenen Ölmarkt bedeuten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Weltgesundheitsorganisation die Ausbreitung des Coronavirus mittlerweile als Pandemie betrachtet.

Vor diesem Hintergrund flüchteten Anleger in "sichere Häfen". Der Ansturm auf Staatsanleihen drückte die Renditen zweijähriger Titel aus Deutschland und den USA zeitweise auf Rekordtiefs von minus 1,020 beziehungsweise plus 0,378 Prozent. Die zehnjährigen Bundesanleihen rentierten bei minus 0,802 Prozent, nach minus 0,751 Prozent am Vortag. Auch die Erwartung eines konjunkturstützenden Maßnahmenpaketes der Europäischen Zentralbank ließ die Investoren nach Staatsanleihen greifen. Gold wurde hingegen verkauft. Der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls kostet mit 1581 Dollar 3,3 Prozent weniger. Alexander Zumpfe, Goldhändler bei Heraeus, begründete die Verkäufe damit, dass viele Investoren sich von ihren Goldbeständen trennten, um Verluste in anderen Bereichen auszugleichen.

Der Euro geriet deutlich unter Druck, obwohl die Europäischen Zentralbank bei ihrem Zinsentscheid den Leitzins unverändert bei null Prozent belassen hatte. Die Gemeinschaftswährung notierte mehr als ein Prozent tiefer bei 1,1150 Dollar. Belastet wird der Euro auch von der schwierigen Lage in Italien. cikr, Reuters, dpa

Donnerstag, 12. März, 14.48 Uhr: Das Hilfspaket der EZB gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nicht beruhigt. Im Gegenteil: Sie reagierten sie mit einem fortgesetzten Ausverkauf. Der Dax fiel um bis zu 10,2 Prozent. Aus dem "Schwarzen Montag" und dem "Schwarzen Donnerstag" wird wohl eine "Schwarze Woche" für den deutschen Leitindex. Insgesamt verliert der Dax fast 20 Prozent und steuert auf den zweitgrößten Wochenverlust seiner Geschichte zu. Nur im Oktober 2008, während der Finanzkrise, ging es mit knapp 22 Prozent noch stärker abwärts. dpa,Reuters

Nach einem Kursrutsch um über 7 Prozent ist der Handel an der Wall Street am Donnerstag kurz nach dem Auftakt vorübergehend unterbrochen worden. Die Furcht vor einem größeren Knick in der Weltwirtschaft wegen der Coronavirus-Epidemie lastet weiter auf den Kursen. Der von den USA verhängte Einreisestopp für die meisten Europäer beunruhigte die Anleger zusätzlich. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rutschte vor der Unterbrechung um 7,20 Prozent auf 21 856,91 Punkte ab. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 7,02 Prozent auf 2549,05 Zähler abwärts. Den Regeln der US-Börse zufolge wird der Handel bei Verlusten des S&P von 7 und 13 Prozent unterbrochen. Bei einem Minus von 20 Prozent wir der Handel für den Tag beendet. dpa

Donnerstag, 12. März, 9.00 Uhr: Nachdem US-Präsident Donald Trump einen 30-tägigen Einreisestopp für Europäer aus dem Schengenraum verkündet hat, reagierten die Finanzmärkte weltweit. Zum Handelsstart brach der Dax erneut massiv ein, der Leitindex fiel zum ersten Mal seit fast vier Jahren unter 10 000 Punkte. Das bedeutete Verluste von zeitweise mehr als fünf Prozent. Die Ölpreise sanken nach den Ankündigungen ebenfalls: Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel zwischenzeitlich auf 34,37 US-Dollar. Das waren 1,43 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,39 Dollar auf zeitweise 31,59 Dollar. dpa

Mittwoch, 11.März, 18.17 Uhr: Nach den Panikverkäufen am Montag und einer ausgeprägten Berg- und Talfahrt am Dienstag versucht der Dax zur Wochenmitte erneut die Erholung. Das Eingreifen erster Notenbanken in Europa hellte die Stimmung etwas auf. Die britische Notenbank war der US-Notenbank Fed im Kampf gegen die Folgen der Coronavirus-Epidemie mit einer Zinssenkung außer der Reihe um einen halben Prozentpunkt gefolgt und will vor allem den Banken stärker unter die Arme greifen. Nun rechnen viele damit, dass die EZB am Donnerstag nachzieht. Dennoch herrscht nach wie vor Vorsicht. Für den Dax ging es am Mittwoch bis zum Nachmittag um 0,8 Prozent auf 10 566 Punkte nach oben - damit gab der deutsche Leitindex einen Teil der Gewinne vom Vormittag wieder ab. Zu Wochenbeginn hatte das deutsche Börsenbarometer mit einem Minus von knapp acht Prozent den größten Verlust seit den Terroranschlägen am 11. September 2001 erlebt.

Die Geldspritze der britischen Notenbank half vor allem Aktien von Kreditinstituten. Der europäische Bankenindex verzeichnete zunächst mit sechs Prozent den größten Tagesgewinn seit April 2017, lag anschließend aber nur noch 2,6 Prozent höher. Im Dax legten verbesserten sich die Aktien der Deutschen Bank um zwei Prozent und die der Commerzbank im M-Dax um knapp fünf Prozent.

Der Ausbruch des Coronavirus macht den Sportartikelkonzernen Adidas und Puma einen Strich durch die Rechnung. Adidas erwartet angesichts des lang darniederliegenden Einzelhandels einen Umsatzeinbruch in China, Puma hat die Hoffnung aufgegeben, dass sich die Lage rund um den Virus-Ausbruch schnell wieder normalisiert. Die Anteilsscheine von Adidas gaben um elf Prozent nach, Puma verloren 2,6 Prozent an Wert. Die schwer gebeutelten Autowerte schlugen einen Erholungskurs ein: Daimler, Volkswagen und BMW legten zwischen 2,4 und 2,9 Prozent zu. Der Ausstieg von K+S aus dem amerikanischen Salzgeschäft trieb die Aktien nach oben. Die Titel des Salz- und Düngemittelherstellers steigen im M-Dax um 15,3 Prozent.

In New York zeigten sich Investoren verunsichert, da US-Präsident Donald Trump Details zu konjunkturstützenden Maßnahmen bislang schuldig blieb. Der Leitindex Dow Jones verlor zur Eröffnung am Mittwoch 3,3 Prozent auf 24 199 Punkte.

Mittwoch, 11.März, 18.13 Uhr: Die Coronavirus-Krise hat erneut an den Devisenmärkten für Kursausschläge gesorgt. Nach deutlichen Vortagsverlusten legte der Euro merklich zu. Die europäische Gemeinschaftswährung stieg bis zum Nachmittag auf 1,1322 Dollar, in der Nacht war sie noch unter 1,13 Dollar gefallen. Der Euro profitierte von der Nervosität an den Aktienmärkten, da er zuletzt verstärkt als sichere Alternative gefragt war. Neben dem Euro wurden auch andere sichere Währungen wie der Schweizer Franken und der japanische Yen gesucht.

Das Pfund verlor nach der überraschenden Zinssenkung der Bank of England zeitweise deutlich. Die britische Währung reagierte auf die Entscheidung der Notenbank mit einem Rutsch von mehr als einem Euro-Cent auf 1,1312 Euro. Anschließend ging es ein wenig aufwärts. Zuletzt notierte das Pfund Sterling 1,1440 Euro und damit in etwa auf dem Vortagesniveau. Er erste bestätigte Coronavirus-Fall in der Türkei setzte der Währung des Landes zu. Der Euro verteuerte sich im Gegenzug um ein Prozent auf 7,0149 Lira.

Die Rohölpreise gaben etwas nach. Ölproduzent Saudi Aramco wird auf Weisung des saudi-arabischen Energieministeriums seine Fördermengen im Preiskampf mit Russland noch schneller und stärker als ursprünglich angedacht hochfahren. Ein Fass der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 2,8 Prozent auf 36,20 Dollar. Saudi Aramco solle seine Förderkapazität von zwölf auf 13 Millionen Barrel pro Tag erhöhen, erklärte der Chef des in staatlicher Hand befindlichen Konzerns, Amin Nasser. Man unternehme alles, um diese schnellstmöglich umzusetzen. Beim Treffen der Opec-Staaten vergangenen Woche hatte es mit Russland keine Einigung gegeben, der Ölpreis war daraufhin um bis zu einem Drittel abgestürzt. Am Dienstag hatte Russland die Bereitschaft für weitere Verhandlungen signalisiert, was vorübergehend für eine kleine Erholung am Ölmarkt geführt hatte.

Mittwoch, 11. März, 14.13 Uhr: Die Zinssenkung der britischen Notenbank kann die Anleger nicht beruhigen. Die Kursgewinne bei Dax und EuroStoxx50 fielen im Sog einer schwächeren Wall Street in sich zusammen. Am Nachmittag lagen beide Indizes kaum verändert bei 10.469 und 2912 Punkten.

Die britische Notenbank war der Fed im Kampf gegen die Folgen der Coronavirus-Epidemie mit einer außerplanmäßigen Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt gefolgt. Nun rechnen viele damit, dass die EZB am Donnerstag nachzieht. In New York zeigten sich Investoren verunsichert, da US-Präsident Donald Trump Details zu konjunkturstützenden Maßnahmen bislang schuldig blieb.

Am Devisenmarkt flüchteten Anleger erneut in als krisensicher geltende Währungen wie den Schweizer Franken und den Yen. Auch Gold blieb gefragt. Die Feinunze des Edelmetalls verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 1667 Dollar. Reuters

Dax beginnt Handel mit Kurserholung

Mittwoch, 11. März, 9.30 Uhr: Der saudische Ölkonzern Aramco wird seine Produktion auf 13 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag hochschrauben. Mit der Ankündigung geht Aramco angesichts des anhaltenden Verfalls des Ölpreises einen weiteren Schritt im Öl-Streit. Am Dienstag hatte der staatliche Konzern bereits angekündigt, ab dem 1. April werde die Produktion auf den Rekordwert von 12,3 Millionen Barrel pro Tag steigen. Wann es zur weiteren Erhöhung komme, wurde nicht gesagt. Das Energieministerium habe das Hochfahren der Produktion angeordnet.

Die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) hatte sich am Wochenende nicht mit Russland darauf einigen können, die Fördermengen zu kürzen. Daraufhin waren die Ölpreise am Montag um 25 Prozent gefallen, so stark wie seit dem Golfkrieg 1991 nicht mehr. AP, Reuters

Mittwoch, 11. März, 9.26 Uhr: Nach der Panik vom Montag und einem heftigem Auf und Ab am Dienstag hat der Dax am Mittwoch einen Erholungsversuch gestartet. Das Handeln erster Notenbanken in Europa hellte die Stimmung auf. Zudem fordern Ökonomen Konjunkturhilfen, etwa von der Bundesregierung.

Dennoch herrscht nach wie vor Vorsicht. Für den Dax ging es kurz nach Handelsstart um 1,77 Prozent auf 10 661 Punkte nach oben. Der M-Dax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 1,52 Prozent auf 23 249 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,88 Prozent auf 2965 Zähler.

In der Euro-Zone hofften die Marktteilnehmer auch auf Schritte der Europäischen Zentralbank (EZB), die am Donnerstag ihre reguläre Zinsentscheidung hat. Die EU will zudem mit 25 Milliarden Euro die Wirtschaft gegen die schlimmsten Folgen der Coronavirus-Epidemie abstützen. dpa

Dax schließt erneut mit Verlusten

Dienstag, 10. März, 18.58 Uhr: Nach dem größten Absturz der europäischen Börsen seit Jahren haben die Anleger Aktien erneut verkauft. Die anfängliche Freude über geplante Konjunkturprogramme von Staaten und Notenbanken verpuffte am Dienstag rasch. Die drastische Beschränkung der Bewegungsfreiheit in Italien wegen der Coronavirus-Epidemie lasse befürchten, dass auch andere Staaten hierzu gezwungen sein könnten, schrieben die Experten des Fondsanbieters La Financiere de l'Echiquier. "Dies würde eine abrupte Blockade der Konjunktur zur Folge haben, die die Weltwirtschaft in eine Rezession führen könnte."

Der Dax verlor 1,4 Prozent und schloss mit 10 475 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit gut einem Jahr, nachdem er am Montag um etwa acht Prozent eingebrochen war. Bei den Einzelwerten war die Aktie der Deutschen Post dank eines ermutigenden Ausblicks mit einem Kursplus von sechs Prozent der Top-Favorit im Dax. In der Corona-Krise seien erste Anzeichen einer Erholung des China-Geschäfts zu spüren, teilte der Konzern mit. Das Express-Geschäft in der Volksrepublik habe Anfang März wieder zugelegt. Die Anteile von Infineon gewannen gut ein Prozent an Wert. Die US-Genehmigungsbehörde CFIUS stimmte der Übernahme von Cypress Semiconductor durch den Münchner Chipkonzern zu. Im S-Dax legten Schaeffler-Aktien um 2,9 Prozent zu. Der Vorstandschef des Industrie- und Autozulieferers, Klaus Rosenfeld, hatte zur Zahlenvorlage mitgeteilt, dass alle chinesischen Fabriken wieder laufen und die Kapazitätsauslastung in China bei 80 Prozent liegt.

Die Hoffnung auf ein milliardenschweres Konjunkturprogramm der Regierung lockte die Anleger zurück an die Wall Street. Das trieb den Dow Jones um fast fünf Prozent nach oben. Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus sind in den USA Lohnsteuer-Senkungen im volumen von 300 Milliarden Dollar im Gespräch. Diese Zahl nannte der republikanische Senator Marco Rubio. Die Republikaner im Senat äußerten sich zuversichtlich, sich mit den Demokraten im Repräsentantenhaus auf ein Konjunkturpaket verständigen zu können. Zu den größten Kursgewinnern zählten die Ölkonzerne, die am Montag wegen des Ölpreis-Kollapses unter die Räder gekommen waren. Aktien von Chevron und Exxon stiegen um bis zu 5,3 Prozent. amon, Reuters, dpa

Dienstag, 10. März, 18.58 Uhr: Die Ölpreise haben am Dienstag nach einem der heftigsten Einbrüche in der Geschichte des Ölmarktes zur Gegenbewegung angesetzt. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete 37,87 Dollar, das waren zehn Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI stieg um mehr als elf Prozent auf 34,66 Dollar. Die Ölpreise profitierten dabei von einer Entspannung an den Finanzmärkten. Carsten Fritsch, Analyst bei der Commerzbank, erklärte die Erholung auch mit der Reaktion der US-Schieferölproduzenten. Diese hätten angesichts der gesunkenen Preise stärkere Einschnitte bei den Investitionen und eine niedrigere Ölproduktion angekündigt. Viele Frackingfirmen würden angesichts hoher Schulden bereits enorme Probleme haben. Zudem sorgte die Hoffnung auf Hilfspakete für die durch die Coronavirus-Epidemie angeschlagene Wirtschaft am Ölmarkt wieder für etwas Auftrieb.

Zu Wochenbeginn waren die Ölpreise so stark abgestürzt wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Russland und Saudi-Arabien hatten sich am Freitag innerhalb der Opec+ nicht auf eine Verlängerung von Förderbeschränkungen geeinigt. Dies hatte am Montag zu einem Einbruch der Ölpreise von zeitweise 30 Prozent geführt und für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. In der Opec+ sind die Länder des Ölkartells Opec und verbündete Länder wie Russland zusammengeschlossen. Es droht jetzt ein Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien.

Aus "sicheren Häfen" zogen sich die Anleger dagegen zurück. So verbilligte sich die "Krisen-Währung" Gold um 1,8 Prozent auf 1648 Dollar je Feinunze, nachdem sie am Montag zeitweise 1702 Dollar gekostet hatte.

Nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen gab der Euro wieder nach. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1308 Dollar gehandelt, am Vortag war der Euro zeitweise bis auf 1,1492 Dollar gestiegen. cikr, Reuters, dpa

Dax startet leicht erholt in den Handel

Dienstag, 10. März, 13.20 Uhr: Ein kurzer Höhenflug des Dax ist bereits wieder gestoppt. Zwischenzeitlich überschritt der Leitindex die 11.000-Punkte-Marke, konnte das Niveau aber nicht halten und büßte rund 200 Punkte wieder ein. Generell zeigten sich die meisten Leitindizes in Europa erholt - die Börsen in London, Paris und Rom notierten alle zur Mittagszeit im Plus. Auch der Hangseng in Hongkong und der japanische Nikkei-Index konnten im Plus schließen.

Dienstag, 10. März, 9.08 Uhr: Nach einem historischen Schwarzen Montag startet der Deutsche Aktienindex mit einem leichten Plus in den Handel. In Frankfurt eröffnete der Dax bei 10.724 Punkten und legte damit um etwas mehr als ein Prozent zu. Für die Entspannung zum Handelsstart dürfte auch die Ankündigung von US-Präsident Trump gesorgt haben, zur Bekämpfung der Corona-Krise Hilfsmaßnahmen in Aussicht zu stellen.

Schwarzer Montag sorgt weltweit an den Börsen für Entsetzen

Montag, 9. März, 18.17 Uhr: Es ist ein historischer Montag! Seit der Handelseröffnung nach dem 11. September 2001 hat der Dax nicht mehr so hohe Verluste an einem einzigen Tag eingefahren. 7,94% büßte der deutsche Leitindex ein - in Punkten war es sogar der höchste Verlust an einem einzigen Handelstag in der über 30 Jahre langen Geschichte des Index.

Größter Verlierer war die Aktie der Deutschen Bank, die über 13% einbüßte. Aber auch mehrere Autobauer sowie die Lufthansa verzeichneten starke Verluste.

An der Wall Street in New York musste aufgrund der hohen Kurseinbrüche der Handel sogar vorübergehend ausgesetzt werden.