Am Krankenstand in Deutschland merkt man schnell, dass die Pandemie nicht vorbei ist.

In manchen Teilen Deutschlands sind so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer krank wie nie zuvor. OPs werden verschoben, Briefe kommen später an, Kitas machen dicht - wen es wie hart trifft.

Von Markus Balser, Jens Flottau, Benedikt Müller-Arnold, Benedikt Peters, Sonja Salzburger und Kathrin Werner

Wenn er über die letzten Wochen spricht, sagt er immer wieder ein Wort: "mühsam". Mühsam waren all die Schichten, die er hintereinander machen musste. Die wenigen freien Tage. Die ständigen Anfragen, ob er noch mal einspringen könne. Der Anästhesist in einer großen Klinik in Baden-Württemberg hat in den letzten Wochen wieder einmal zu spüren bekommen, wie es sich anfühlt, wenn eine Corona-Welle seine Klinik heimsucht.