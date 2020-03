Die Dax-Tafel an der Deutschen Börse in Frankfurt

Donnerstag, 19. März, 14.49 Uhr: Der Dow Jones eröffnet schwach. Im frühen Geschäft büßt der US-Leitindex mehr als drei Prozent auf 19 195 Zähler ein. Es ist das erste Mal seit 2017, dass der Dow Jones unter der Marke von 20 000 Punkten eröffnet. Der Ölpreis stabilisiert sich leicht. Der Dax verliert bis zum Nachmittag rund anderthalb Prozent. Die große Unsicherheit in der Wirtschaft spiegelt sich auch in zwei wichtigen Konjunkturindizes wieder: In den USA brach der sogenannte Philly-Fed-Index um knapp 50 Punkte auf minus 12,7 Zähler ein. Nie zuvor ist das zwar regionale, gleichwohl vielbeachtete Konjunkturbarometer der regionalen Fed-Vertretung in Philadelphia derart stark eingebrochen. Am Vormittag war bereits bekannt geworden, dass der Ifo-Index des Münchner Ifo-Instituts, der das Geschäftsklima in deutschen Unternehmen widerspiegelt, von 96 Punkten im Februar auf 87,7 Zähler im März einbrach. Ökonomen befürchten mittlerweile einen der größten Konjunkturbrüche in der Nachkriegszeit von bis zu neun Prozent.

Donnerstag, 19. März, 12.23 Uhr: Die EZB kann mit ihrem 750 Milliarden Euro schweren Kaufprogramm die Aktienmärkte nach dem jüngsten Ausverkauf nicht beruhigen. Der Dax lag am Donnerstagvormittag 0,9 Prozent tiefer bei 8365 Punkte, der EuroStoxx50 notierte 0,2 Prozent tiefer bei 2380 Zählern. "Die Hilfsprogramme der Notenbanken interpretiert der Markt derzeit als Verzweiflungstat", sagte Timo Emden, Marktanalyst vom gleichnamigen Analysehaus. "Für die Börsen ist klar, dass die Währungshüter und Staaten derzeit kein Ass im Ärmel haben. Angesichts der nicht absehbaren Folgen des Coronavirus für die Weltwirtschaft dürfte die Furcht vor weiteren Kurseinbrüchen bestehen bleiben."

Die Europäische Zentralbank springt Unternehmen und Staaten mit umfassenden Anleihekäufen bei. Das Notfallprogramm soll bis Jahresende laufen. "Es gibt keine Grenzen für unser Engagement für den Euro", twitterte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Auch Unternehmensanleihen und Papiere der hoch verschuldeten Eurostaaten werden gekauft. Das half den griechischen Bonds, deren Rendite zeitweise auf 2,02 Prozent sank. Auch die Renditen für Portugal, Spanien und Italien gaben deutlich nach.

Die Bundesregierung legt ebenfalls milliardenschwere Programme auf, um so viele Insolvenzen wie möglich zu verhindern. Dafür kann sie nach eigener Auffassung unbegrenzt Schulden machen. Die Wirtschaft leidet derzeit unter der Vollbremsung, der Ifo-Index brach ein und fiel auf den tiefsten Stand seit März 2009. "Die deutsche Wirtschaft stürzt in die Rezession", sagte Ifo-Chef Clemens Fuest. Das Institut für Weltwirtschaft (IFW) rechnet mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland zwischen 4,5 und neun Prozent - in der Finanzkrise 2009 war es ein Minus von 5,7 Prozent.

Die Furcht vor einer weltweiten Rezession ließ Anleger bei Industriemetallen die Reißleine ziehen. Der Kupferpreis brach in der Spitze um 7,9 Prozent auf 4371 Dollar je Tonne ein. Damit ist das als Barometer für die Weltkonjunktur geltende Industriemetall so billig wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr und hat auf Wochensicht rund 18 Prozent an Wert verloren. Guy Wolf, Chefanalyst beim Rohstoff-Brokerhaus Marex Spectron, beschreibt die Situation als "Massenpanik". "In diesem Umfeld sind die Preise wo sie sind, weil jemand verkauft und verkaufen muss - sie haben keine Wahl."

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso

Zugleich suchten Investoren weltweit ihr Heil im Dollar. Der Greenback stieg zu einem Währungskorb um 0,5 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. "Jeder hamstert jetzt Dollar, genauso wie sich viele Leute weltweit mit Klopapier eindecken", sagte Masayuki Murata, Portfoliomanager bei der Versicherungsgesellschaft Sumitomo Life. "Die Maßnahmen der Zentralbanken werden langfristig helfen. Aber derzeit rückt keiner Dollar heraus. Wenn über Bank-Ferien und die Schließung von Börsen gesprochen wird, werden die Leute versuchen, mehr Bares in der Hand zu haben als üblicherweise." Der Euro geriet entsprechend unter Druck und kostete mit 1,0798 Dollar 1,1 Prozent weniger.

Das Pfund rutschte sogar um 1,2 Prozent ab auf 1,1471 Dollar. Es notiert damit zum Dollar auf dem niedrigsten Stand seit 35 Jahren. "Das Pfund kollabiert schlichtweg", sagte Carlo Alberto De Casa, Chefanalyst beim Brokerhaus ActivTrades. Die Kehrtwende der Regierung von Boris Johnson bei der Bekämpfung des Virus habe einen neuerlichen Ausverkauf ausgelöst. "Am Markt wird inzwischen mit einer Ausgangssperre gerechnet."

Die Einstellung des Reiseverkehrs macht der Lufthansa schwer zu schaffen, Firmenchef Carsten Spohr rechnet damit, dass das Unternehmen bei einem längeren andauern der Krise Staatshilfe in Anspruch nehmen muss. In den vergangenen Wochen fuhr das Unternehmen bereits die Kapazitäten herunter. Luftfahrt-Analyst Daniel Röska von Bernstein Research lobte angesichts der Einsparungen Spohrs Krisenmanagement: "Dies sollte den Investoren die Gewissheit geben, dass das Management die Entwicklungen voll im Griff hat." Die Aktien legten 5,7 Prozent zu und waren damit Spitzenreiter im Dax.

Aktien von Lieferdiensten und Einzelhandel profitierten weiterhin von Stubenhocken und Hamsterkäufen. Neben Hellofresh mit einem Plus von gut zehn Prozent gilt das auch für Metro, die mehr als 15 Prozent zulegen. Auch Shop Apotheke-Titel gewinnen 8,7 Prozent. Für Zooplus geht es bis zu 24 Prozent aufwärts. Reuters

Donnerstag, 19. März, 9.23 Uhr: Das 750 Milliarden Euro schwere Hilfsprogramm der Europäischen Zentralbank kann die Anleger in Frankfurt nicht beruhigen. Es soll dabei um Wertpapiere der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft gehen.

Der Dax gab am Donnerstag in den ersten Handelsminuten 0,5 Prozent nach auf 8396 Punkte. Christian Henke, Marktanalyst beim Brokerhaus IG Markets, verwies darauf, dass auch die vergangenen Notmaßnahmen der Notenbanken nicht zu einer Beruhigung der Anleger beigetragen hätten.

Entscheidend sei vielmehr, wie sich das Virus weiter ausbreite. "Erst wenn die Infektionszahl nicht mehr steigt, könnte es an den Aktienmärkten zu einer Erholung kommen." Der Dax lag im frühen Handel mit 8447,82 Punkten moderat im Plus.

Mit einem Plus von mehr als acht Prozent standen die Aktien der Lufthansa an der Dax-Spitze. Das Unternehmen leidet massiv unter der Coronavirus-Krise, rund 700 der 763 Flugzeuge stehen am Boden. Lufthansa-Chef Carsten Spohr bekräftigte seinen Hilferuf: Je länger die Krise andauere, desto wahrscheinlicher sei es, dass die Zukunft der Luftfahrt ohne staatliche Hilfe nicht gewährleistet werden könne.

Der MDax stieg um 1,04 Prozent auf 18 097,78 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,4 Prozent zu. dpa, Reuters

Donnerstag, 19. März, 8.21 Uhr: Die Ölpreise haben am Donnerstag die Talfahrt der vergangenen Handelstage nach Notmaßnahmen führender Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise vorerst gestoppt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 26,29 US-Dollar. Das waren 1,41 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 2,64 Dollar auf 23,01 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen unter anderem auf neue Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB). In der vergangenen Nacht hatte die EZB im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro angekündigt. Es soll dabei um Staats- und Unternehmensanleihen gehen.

Auch die japanische Notenbank schaltete sich im Kampf gegen die Virus-Folgen erneut in das Marktgeschehen ein. Die Bank von Japan bietet Geschäftsbanken des Landes weitere 4 Billionen Yen (rund 34 Mrd Euro) Liquidität an und weitet das Anleihekaufprogramm um 1,3 Billionen Yen aus. Außerdem hatte die australische Notenbank den Leitzins gesenkt und den Kauf von Anleihen angekündigt.

Am Vortag hatten die Furcht vor den konjunkturellen Folgen der Coronakrise und ein Preiskrieg der führenden Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland die Ölpreise auf neue Tiefstände fallen lassen. Zeitweise wurde US-Rohöl für etwa 20 Dollar je Barrel gehandelt. Das ist der niedrigste Preis für amerikanisches Öl seit 18 Jahren. dpa

Mittwoch, 18. März, 21.33 Uhr: Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte ihre klaren Vortagesgewinne komplett abgegeben und deutlich schwächer geschlossen. Wegen der rasanten Talfahrt wurde sogar der Börsenhandel kurzzeitig ausgesetzt. Die erneuten Verluste reflektierten die extreme Unsicherheit der Anleger, wie weit die Coronakrise noch um sich greift und wann die derzeitige Ausnahmesituation endet.

Der Dow Jones Industrial stürzte am Mittwoch zeitweise unter die Marke von 19 000 Punkten um fast 11 Prozent in die Tiefe auf den niedrigsten Stand seit November 2016. Zudem machte der Leitindex damit seinen rund 50-prozentigen Kursanstieg seit der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump im Januar 2017 innerhalb weniger Handelstage vollständig zunichte.

Letztlich verlor der Dow am Mittwoch 6,30 Prozent auf 19 898,92 Zähler, nachdem er am Dienstag um mehr als 5 Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 fiel um 5,18 Prozent auf 2398,10 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 4,00 Prozent auf 7175,18 Punkte nach.

Aus Branchensicht stand der Energiesektor besonders unter Verkaufsdruck. Grund dafür war der erneute Einbruch der Ölpreise auf historisch niedrige Niveaus. So kostete Öl der Nordseesorte Brent zeitweise 24,52 US-Dollar - der tiefste Stand seit dem Jahr 2003. Entsprechend gehörten die Ölaktien zu den schwächsten Werten. So verloren die Papiere von Chevron, Exxon Mobil und Occidental Petroleum bis zu 22 Prozent.

Noch stärker unter die Räder kamen die Aktien von Fluggesellschaften. Delta Air Lines, American Airlines und United Airlines rutschten um bis zu 30 Prozent ab. Aufgrund der enormem geschäftlichen Schäden, die die rapide Ausbreitung des Virus hinterlässt, wollen die US-Fluglinien Staatshilfen im Volumen von über 50 Milliarden Dollar beantragen.

Zu den schwächsten Werten im Dow gehörten einmal mehr die Titel von Boeing mit minus 18 Prozent. Der angeschlagene US-Luftfahrtriese hat in der Coronavirus-Krise eine 14 Milliarden Dollar schwere Kreditlinie vollständig ausgeschöpft. Zudem bemüht sich Boeing intensiv um Staatshilfen. Diese würden der gesamten Industrie zugute kommen, da ein großer Teil davon für Zahlungen an Zulieferer eingesetzt würde, teilte Boeing mit. Medien zufolge versucht Boeing, bei der US-Regierung mehr als 20 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für sich selbst und Unternehmen aus seiner Produktionskette zu bekommen.

Der Kurs des Euro konnte seine klaren Verluste aus dem europäischen Handel im US-Geschäft leicht aufholen und notierte zuletzt wieder knapp über der Marke von 1,09 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0934 (Dienstag: 1,0982) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9146 (0,9106) Euro gekostet. Richtungweisende zehnjährige US-Staatsanleihen verloren 30/32 Punkte auf 103 Punkte. Sie rentierten mit 1,18 Prozent. dpa

Mittwoch, 18. März, 19.37 Uhr: Die Angst vor monatelangen Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus drückt die Aktienkurse immer tiefer ins Minus. Die Wall Street fiel kurz nach der Eröffnung wieder unter die Marke von 20 000 Zählern. Im weiteren Verlauf weiteten sich die Verluste aus. Zeitweise lag der Dow Jones mit mehr als zehn Prozent im Minus bei 18 917 Zählern. Der Handel wurde zwischenzeitlich unterbrochen. Die Trump-Administration erwägt nun, in zwei Wellen den US-Bürgern Schecks zu schicken. Das Volumen dieser Zahlungen soll laut Medienberichten bei 500 Milliarden Dollar liegen. Der Dax büßte knapp 5,6 Prozent ein und fiel auf 8442 Punkte. Der Ölpreis sackte um mehr als 13 Prozent auf 24,93 Dollar (Nordseesorte Brent). Das sind die tiefsten Stände seit Anfang der Nullerjahre.

Mittwoch, 18. März, 12.58 Uhr: Die italienische Notenbank hat am Mittwoch vermehrt italienische Staatsanleihen gekauft. So sollen die Anleiherenditen der Schuldscheine sinken, die infolge der Corona-Krise stark angestiegen waren. Die Renditen an den Finanzmärkten sind das Maß für die Kreditkosten des italienischen Staates. In den letzten Tagen erhöhte sich die Rendite von 1,3 auf 2,9 Prozent. Nach den Markteingriffen der italienischen Notenbank am Mittwoch sank der Zinssatz leicht auf 2,7 Prozent.

Die Anleihekäufe sind Teil des regulären Ankaufprogramms der EZB, das nach all den Jahren ein Volumen von über drei Billionen Euro erreicht hat. Erst letzte Woche hatte der EZB-Rat als Reaktion auf die Corona-Krise beschlossen, bis Jahresende zusätzlich 120 Milliarden Euro in den Markt zu pumpen. Aus diesem Topf bediente sich nun die italienische Notenbank. Das Anleihekaufprogramm erlaubt Flexibilität, zeitweise dürfen bestimmte Wertpapiere mehr gekauft werden als es der Verteilungsschlüssel eigentlich vorsieht. Die EZB begründet die Markteingriffe mit ihrem Mandat. Das Ziel der Preisstabilität könne nur erreicht werden, wenn die Renditen für Staatsanleihen der Euro-Staaten nicht zu stark divergieren. Von Markus Zydra, Frankfurt

Mittwoch, 18. März, 9.19 Uhr: Der Dax hat seine Talfahrt wieder aufgenommen. Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am Mittwoch 3,7 Prozent auf 8612 Punkte, nachdem er sich am Vortag noch leicht erholt hatte. "Ein zeitnahes Ende der Gesundheitskrise ist nicht in Sicht und man muss damit rechnen, dass der Corona-Stillstand in Europa noch eine Weile anhalten könnte", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. In den kommenden Wochen dürften daher weltweit Unternehmen ihre Prognosen nach unten korrigieren. Bei den Einzelwerten gaben BMW-Aktien in den ersten Handelsminuten 5,7 Prozent nach. Der Konzern fährt wegen der Coronavirus-Pandemie die Produktion herunter und erwartet im laufenden Jahr einen Rückgang von Absatz und Gewinn. Wegen der aktuellen Nachfrageschwäche und Engpässen bei Produktionsteilen hatten Volkswagen, Daimler und Ford bereits angekündigt, einen Großteil ihrer Werke in Europa stillzulegen. Reuters

Mittwoch, 18. März, 07.45 Uhr: Die Ölpreise sind am Mittwoch erneut gesunken. Im Vergleich zu den vergangenen Handelstagen hielten sich die Verluste im frühen Handel aber in Grenzen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 28,44 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI fiel um 50 Cent auf 26,45 Dollar. Die Ölpreise konnten damit vorerst nicht von drastischen Maßnahmen der US-Regierung zur Eindämmung der Folgen der Coronakrise profitieren. Seit Anfang März werden die Ölpreise durch die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Viruskrise und durch einen Preiskrieg der führender Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland stark belastet. Seit Beginn des Monats hat sich das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee um etwa 45 Prozent verbilligt.

Dienstag, 17. März, 21.21 Uhr: Nach dem Börsenabsturz zum Wochenstart haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag etwas erholt präsentiert. Der Dow Jones Industrial eroberte die Marke von 21 000 Punkten zurück und schloss mit einem Gewinn von 5,19 Prozent bei 21 237,31 Punkten. Im frühen Handel hatte der Leitindex zunächst unter Druck gestanden und war erstmals seit mehr als drei Jahren unter die Marke von 20 000 Zählern gefallen. Am Vortag hatte der Dow mit einem Minus von knapp 13 Prozent den größten Tagesverlust seit 1987 verzeichnet. Der marktbreite S&P 500 endete am Dienstag mit einem Plus von 6,00 Prozent bei 2529,19 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 6,46 Prozent auf 7473,95 Punkte zu. dpa

Dienstag, 17. März, 19.00 Uhr: Die Nervosität an den Aktienmärkten war am Dienstag erneut sehr hoch. Die Kurse schwankten stark. Immerhin aber konnte der Dax den zuletzt freien Fall abbremsen. Am Nachmittag drehte der deusche Leitindex ins Plus und notierte um 2,6 Prozent höher bei 8963 Punkten. Zuvor wurde bekannt, dass die US-Notenbank die Folgen der Coronavirus-Krise auf die US-Wirschaft mit weiteren milliardenschweren Geldspritzen abmildern will. Im frühen Handel hatte der Dax zunächst um fast fünf Prozent zugelegt, die Gewinne anschließend jedoch rasch wieder abgegeben und zeitweise um mehr als drei Prozent im Minus gelegen.

Unter den Dax-Werten verloren die Papiere von MTU 3,8 Prozent an Wert. Der Triebwerksbauer setzt wegen der möglichen Virusfolgen für sein Geschäft die Dividendenzahlung für das vergangene Jahr aus. Dagegen zogen die Aktien Volkswagen um 3,7 Prozent an. Der Autobauer will die Produktion in zahlreichen Werken wegen der Ausbreitung des Virus vorübergehend aussetzen. Gesucht waren solche Aktien, die Anleger als potenzielle Profiteure der Pandemie des Virus ausmachen. Im S-Dax bauten die Titel von Drägerwerk ihre jüngsten Gewinne um weitere neun Prozent aus, innerhalb der letzten drei Handelstagen gewann die Aktie damit 53 Prozent an Wert.

Die Anteile von Osram brachen dagegen um 25 Prozent ein. Der Leuchtenherstellers wird vom Chip-Hersteller AMS übernommen. Dessen Aktienkurs hat jedoch seit Mitte Februar wegen der Corona-Krise gut 70 Prozent eingebüßt. Damit könnte eine zur Finanzierung der Osram-Übernahme geplante Kapitalerhöhung von AMS ausfallen, vermuteten Händler. Das laste schwer auf dem Osram-Kurs.

Das immer mehr zum Erliegen kommende öffentliche Leben dürfte die Geschäfte des Autovermieters Sixt erheblich belasten. Vor diesem Hintergrund will das Unternehmen seinen Aktionären für das abgelaufene Jahr keine Dividende zahlen. Die Sixt-Aktie sackt um 15 Prozent ab. Aktien von Hamburger Hafen & Logistik rutschten um 13 Prozent ab. In Deutschlands Seehäfen kommen wegen des Coronavirus immer weniger Schiffe an.

Nach dem größten Kursrutsch seit 1987 ließ der Verkaufsdruck an der Wall Street nach. Die Dow Jones gewann zur Eröffnung 2,5 Prozent, nachdem er am Montag um 13 Prozent eingebrochen waren. cikr, Reuters, dpa

Dienstag, 17. März, 19.00 Uhr: Der Euro hat am Dienstag im Verhältnis zum Dollar kräftig an Wert verloren. Die Gemeinschaftswährung steuerte angesichts der weltweiten Flucht in den Greenback auf den größten Tagesverlust seit knapp zwei Jahren zu und gibt zeitweise um zwei US-Cents auf 1,0975 Dollar nach. Der Dollar erholte sich von den Verlusten, die er nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank Fed vom Wochenende verzeichnet hatte. Die Devise profitierte dabei von ihrem Status als vergleichsweise sichere Währung sowie als Leitwährung.

Die Ölpreise stabilisierten sich nach den Verlusten vom Wochenauftakt. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete zeitweise mit 30,05 Dollar vier Prozent mehr, der Preis rutschte im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder um ein Prozent ins Minus. Für US-Öl der Sorte WTI wurden in der Spitze sogar 5,6 Prozent mehr bezahlt, zuletzt stand die Notierung bei 28,67 Dollar und damit leicht im Minus. Am Montag hatte die Sorge vor einem starken Rückgang der Nachfrage die Ölpreise noch unter die Marke von 30 Dollar je Barrel gedrückt. Nachdem sich die Aktienmärkte von ihrer rasanten Talfahrt vorerst stabilisierten konnten, erhielten auch die Ölpreise etwas Auftrieb. Dennoch herrschte nach wie vor große Sorge vor einem Einbruch der Nachfrage. Zuletzt hatten zahlreiche Fluggesellschaften ihr Angebot eingeschränkt, was auf einen deutlichen Rückgang des Treibstoffverbrauchs schließen lässt. Gleichzeitig lässt ein Preiskrieg zwischen den bedeutenden Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland einen Anstieg der Fördermenge in beiden Ländern erwarten und damit ein noch stärkeres Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt.

Der Kursrutsch beim Gold hält derweil an. Eine Feinunze des Edelmetalls verbilligte sich um knapp zwei Prozent auf 1485 Dollar. Laut Marktteilnehmern verkaufen die Anleger Gold, um liquide zu bleiben. cikr, Reuters, dpa

Dienstag, 17. März, 15.17 Uhr: US-Präsident Donald Trump will eine Rezession in Folge der Coronakrise mit Hilfe eine gewaltigen, 850 Milliarden Dollar teuren Konjunkturprogramms verhindern. Wie US-Medien übereinstimmend berichteten, hat Finanzminister Steven Mnuchin entsprechende Gespräche mit führenden republikanischen Senatoren aufgenommen.

50 Milliarden Dollar sollen allein an die großen Fluggesellschaften des Landes gehen, die aufgrund der von der Regierung verhängten Reiseverbote besonders zu kämpfen haben. Einige Airlines haben angekündigt, ihren Flugplan um bis zu 90 Prozent zusammenzustreichen.

Die weiteren Einzelheiten des Konjunkturpakets sind noch nicht bekannt. Trump hatte jedoch in den vergangenen Tagen immer wieder dafür plädiert, Arbeitgebern und Arbeitnehmern bis zum Jahresende die Zahlung von Sozialversicherungsabgaben zu erlassen. Allein das würde einen dreistelligen Milliardenbetrag kosten. Auch die Demokraten arbeiten unter Federführung ihres Minderheitsführers im Senat, Chuck Schumer, an einem Konjunkturprogramm. Es soll dem Vernehmen nach ein Volumen von mindesten 750 Milliarden Dollar haben.

Die US-Börsen starteten zwar mit Kursgewinnen in den Handel, nur wenige Minuten später rutschte der Dow allerdings schon wieder in negatives Terrain. Kurz nach 15 Uhr stand er erstmals seit Februar 2017 wieder unter 20 000 Punkten: Er verlor rund ein Prozent auf 19 957 Zähler. huv

Dienstag, 17. März, 10.54 Uhr: Der Dax wagte sich zu Handelsbeginn zunächst über die Marke von 9000 Punkten - doch nicht lange. Mittlerweile steht das wichtigste deutsche Börsenbarometer mit mehr als zwei Prozent wieder deutlich im Minus. Auch der Ölpreis für die Nordseesorte Brent gibt nach und liegt nun bei 29,80 Dollar (-minus 0,7 Prozent), Gold fällt ebenfalls weiter um 1,9 Prozent auf 1485 Dollar.

Dienstag, 17. März, 9.00 Uhr: Volkswagen stoppt wegen der Coronavirus-Krise seine Produktion in den meisten Werken in Deutschland und Europa. Der Konzern werde am Vormittag bekannt geben, dass diesen Freitag die letzte Schicht sei, hieß es in einem Brief des Betriebsrats an die Mitarbeiter. Zuvor hatte der Konzern seine gerade erst aufgestellten Geschäftsziele wegen der raschen Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie in Frage gestellt. Konzernchef Herbert Diess warnte: "Die Corona-Pandemie stellt uns vor ungekannte operative und finanzielle Herausforderungen." Die Kernmarke des VW-Konzerns hat im vergangenen Jahr trotz eines durchwachsenen Geschäfts noch einmal einen höheren Gewinn eingefahren. Auch die Töchter Audi und Porsche konnten sich verbessern. Das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg stieg bei den VW-Pkw von 3,2 Milliarden Euro (2018) auf 3,8 Milliarden Euro (2019). Die Kosten zur Bewältigung der Dieselkrise blieben mit rund 1,9 Milliarden Euro ungefähr auf Vorjahresniveau.

Dienstag, 17. März, 4.07 Uhr: Die philippinische Börse schließt ab Dienstag auf unbestimmte Zeit, der Devisen- und Anleihehandel ist ausgesetzt. Die Behörden führen für die erste weltweite Marktschließung Risiken für die Sicherheit der Händler an. Bislang hatten einige Börsen nur das Handelsparkett gesperrt oder den Handel nach drastischen Kurseinbrüchen unterbrochen. Obwohl die Schließung der Börse aus gesundheitlichen Gründen geschieht, erhöht dies die Sorge der Anleger und Analysten, dass andere Börsen folgen könnten. "Angesichts der beispiellosen Geschwindigkeit des Einbruchs der Aktienkurse wurde vorgeschlagen, dass die Börsen bald geschlossen werden könnten, wenn sich das Blatt nicht wendet", erklärt das Analystenhaus Capital Economics. Reuters

Dienstag, 17. März, 4 Uhr: Der US-Flugzeughersteller Boeing führt Gespräche mit hochrangigen Vertretern des Weißen Hauses und Kongressführern über kurzfristige Finanzhilfen für sich selbst und den gesamten Luftfahrtsektor. US-Fluggesellschaften und Frachtfluggesellschaften haben erklärt, dass sie mindestens 58 Milliarden Dollar an Krediten und Zuschüssen sowie zusätzliche Steuervergünstigungen anstreben, Flughäfen haben bislang zehn Milliarden Dollar beantragt. Boeing lehnte eine Auskunft über die konkrete Höhe der von dem Unternehmen angeforderten Unterstützung ab. Der Airbus-Rivale kämpft bereits nach zwei tödlichen Unfällen um die Zustimmung der Aufsichtsbehörden für die Rückkehr seiner 737 MAX in den Flugbetrieb. Reuters

Dienstag, 17. März, 1.58 Uhr: Führende US-Technologieunternehmen - darunter Microsoft, Facebook, Alphabets Google und Twitter - kündigen ihre Zusammenarbeit an, um Fehlinformationen über das Coronavirus auf ihren Plattformen zu unterbinden. Die Unternehmen, zu denen auch LinkedIn, Reddit und YouTube gehören, wollen in Abstimmung mit staatlichen Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt arbeiten, um auf ihren Plattformen Nutzer über wichtige Updates zum Coronavirus zu informieren. Viele der beteiligten Unternehmen sind in rund um San Francisco ansässig: Die Region ist stark von dem Virus betroffen, das öffentliche Leben dort wurde stark eingeschränkt. Rund 3,5 Millionen Arbeitsplätze mit einer Wirtschaftsleistung von 877 Milliarden Dollar sind davon betroffen. Reuters

Montag, 16. März, 21.28 Uhr: Der Versandhändler Amazon will 100 000 Mitarbeiter für Lager und Auslieferung in den USA einstellen, um den Anstieg der Online-Bestellungen wegen der Coronavirus-Epidemie zu bewältigen. Das Unternehmen werde 350 Millionen Dollar investieren, um die Stundenlöhne der Beschäftigten in den USA um zwei Dollar und in Europa um etwa zwei Euro zu erhöhen. In den USA haben die Mitarbeiter derzeit einen Stundenlohn von 15 Dollar. rtr

Montag, 16. März, 18.17 Uhr: Nachdem am Montagnachmittag an den Börsen in Deutschland, Europa und den USA zumindest eine leichte Erholung eingesetzt hatte, schloss der Dax mit einem Minus von 5,31 Prozent bei 8742,25 Punkten. Der MDax verlor 5,07 Prozent auf 19 230,20 Punkte. dpa

Montag, 16. März, 17.21 Uhr: Die Deutsche Börse spricht sich trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten dagegen aus, den Börsenhandel auszusetzen. "Die Tatsache, dass es aktuell starke Kursbewegungen gibt und Unsicherheit an den Märkten vorherrscht, ist kein Grund für eine Aussetzung des Handels", sagte ein Börsensprecher am Montag. Vielmehr sei gerade in turbulenten Zeiten eine transparente und faire Preisbildung erforderlich, wie sie an Börsen stattfinde: "Gerade in Zeiten hoher makroökonomischer Unsicherheit ist es wichtig, dass Börsen geöffnet sind, damit Marktteilnehmer in der Lage sind, ihre Risiken zu steuern." Außerdem würden Schutzmechanismen wie Volatilitätsunterbrechungen einen ordnungsgemäßen Handel sicherstellen. Zuvor hatte sich bereits die US-Börsenaufsicht SEC gegen eine Schließung der Wall Street ausgesprochen: "Die Märkte sollten auch in Zeiten wie diesen weiter funktionieren", sagte SEC-Chef Jay Clayton dem Fernsehsender CNBC. Reuters

Montag, 16. März, 16.31 Uhr: An der Wall Street brachen die Kurse zu Handelsbeginn um mehr als zwölf Prozent ein. Der Handel wurde zeitweise ausgesetzt. Noch am Freitag war der Dow Jones um mehr als neun Prozent gestiegen. Im weiteren Handelsverlauf am Montag erholte sich der US-Leitindex wieder leicht auf ein Minus von gut sieben Prozent (rund 21 500 Punkte). Auch der Ölpreis, der zeitweise bis auf 29,34 Dollar fiel (Nordseesorte Brent), erholte sich im weiteren Handelsverlauf leicht. Doch noch immer liegt das Minus bei fast neun Prozent. Der Dax notierte zur gleichen Zeit mit rund vier Prozent im Minus.

Montag, 16. März, 13.33 Uhr: Vier Wochen nach seinem Rekordhoch bei 13 795 Punkten findet sich der Dax wegen der Coronavirus-Pandemie rund 40 Prozent niedriger auf zuletzt 8290 Zählern wieder - so niedrig wie seit September 2013 nicht mehr. Nie zuvor in seiner Geschichte ging es für den deutschen Leitindex so schnell so drastisch bergab. Mit einem Minus von fast 37 Prozent seit Jahresbeginn steuert er zudem auf sein schwärzestes Quartal zu. Der Euro-Zonen-Index EuroStoxx50 büßte am Montag zeitweise 9,3 Prozent ein und notierte mit 2345 Zählern so niedrig wie zuletzt vor knapp acht Jahren. Auch an der Wall Street standen die Zeichen auf Crash: Der börsennotierte SPDR-Fonds auf den US-Index S&P 500 stürzte im vorbörslichen US-Geschäft um knapp zehn Prozent ab und steuerte auf einen der größten Tagesverluste seiner Geschichte zu.

Auch das sonst als sicherher Hafen in Krisenzeiten gehandelte Gold konnte seine Anfangsgewinne nicht halten und verbilligte sich um vier Prozent auf 1468,10 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Offenbar müssten weitere Anleger das Edelmetall verkaufen, um Verluste in anderen Bereichen auszugleichen, sagten Börsianer. Am Rohölmarkt drückte neben der Rezessionsangst auch der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland auf die Kurse. Dies drückte den Preis der Sorte Brent aus der Nordsee mehr elf Prozent ins Minus auf ein Vier-Jahres-Tief von 30,05 Dollar je Barrel (159 Liter). Reuters

Montag, 16. März, 11.28 Uhr: Der Dax stürzt im frühen Geschäft um mehr als acht Prozent ab und fällt zeitweise auf 8414 Punkte. Das ist der tiefeste Stand seit Oktober 2014, werden die Schlusskurse zugrunde gelegt, sogar seit September 2013.

Zu den größten Verlieren gehören die Autohersteller. Die Lufthansa-Papiere brechen um zwölf Prozent ein, auch die Aktien der Deutschen Bank stürzen um elf Prozent ab. Der Reisekonzern Tui, der mittlerweile in London notiert, verliert ein Drittel seines Wertes.

Die Fed hatte am Sonntagabend überraschend ihren wichtigsten Leitzins um einen ganzen Punkt auf knapp über null Prozent gesenkt und kündigte zudem an, in den kommenden Monaten Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere im Wert von 700 Milliarden Dollar zu kaufen. Mit ihrer drastischen Leitzinssenkung hatten die Geldhüter gehofft, die Märkte zu überraschen. Schließlich wollten die Notenbanker eigentlich erst Mitte der Woche zusammentreten. Das mit der Überraschung klappte - an den Börsen wurde es allerdings eine negative.

Dass die Fed ihren Leitzins in diesem Not-Schritt gleich um einen Prozentpunkt senkte, kam bei vielen Anlegern jedoch als Schocksignal an. "Die Fed hat Panik geschoben und der Markt ist verschreckt", gibt Michael O'Rourke von Jones Trading zu Protokoll. Viele Profianleger fragen sich außerdem, wie viel Manövrierraum die Notenbank nun im Zweifel noch hat, da die Zinsen fortan nahe der Nulllinie kleben. Andere fragen sich, ob die Notenbanker ihr Pulver nicht zu früh verschossen haben - denn wer weiß, wie lange das Coronavirus die Wirtschaft noch lahmlegt.

Auf der anderen Seite waren manche der Fed-Maßnahmen auch nicht darauf abgestellt, die Börsen zu stützen - sondern wichtige Winkel des Finanzsystems flüssig zu halten. So hatte es in der vergangenen Woche Verwerfungen am Markt für die wichtigen US-Staatsanleihen gegeben und Diskussionen um die globale Dollar-Versorgung, was angesichts globaler Handelsketten in Dollar enorm wichtig ist. "Die Aktionen der Fed werden helfen, dass die zentralen US-Finanzmärkte wieder ordentlich funktionieren", schreibt Joachim Fels vom Vermögensverwalter Pimco.

Der Ölpreis brach am Montag ebenfalls um knapp acht Prozent auf 31,24 Dollar (Sorte Brent) ein. hgn/gojd

Montag, 16. März, 8.55 Uhr: Die Hypo-Vereinsbank schließt wegen der Corona-Krise ein Drittel ihrer Filialen. Die Filial-Teams arbeiten ab dann von zu Hause. "Die persönliche Beratung in Filialen wird in den kommenden Tagen schrittweise auf stark frequentierte Standorte und Flaggschiff-Filialen konzentriert." Mitarbeiter sollen Kunden künftig häufiger über Telefon, Videoanrufe oder Skype-Anrufe kontaktieren. Die Deutsche Bank hat am Sonntagabend noch mitgeteilt, dass alle Filialen vorerst geöffnet bleiben. Weltweit arbeiten Teams ab Montag aber aufgeteilt und räumlich getrennt voneinander.

Sonntag, 15. März, 22.19 Uhr: Die US-Notenbank Federal Reserve senkt die Leitzinsen wegen der Folgen des Coronavirus überraschend zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen. Die neue Spanne liegt bei null bis 0,25 Prozent - einen Prozentpunkt niedriger als bisher, wie die Notenbank am Sonntagabend mitteilte. Sie will die US-Wirtschaft damit vor den Folgen der Pandemie schützen. "Die Auswirkungen des Coronavirus werden die wirtschaftliche Aktivität kurzfristig belasten und ein Risiko für die konjunkturelle Entwicklung bedeuten", begründete die Fed den Schritt. Reuters

Samstag, 14. März, 10.30 Uhr: Inditex, der Mutterkonzern der Modekette Zara, schließt der Nachrichtenagentur Europa Press vorübergehend alle Läden in Spanien.

Samstag, 14. März, 9 Uhr: Apple schließt wegen der Coronavirus-Ausbreitung alle seine Läden außerhalb Chinas für zwei Wochen. Man wolle damit dazu beitragen, die Krankheit zu bremsen, erklärte Firmenchef Tim Cook. Der iPhone-Konzern hat außerhalb Chinas rund 460 hauseigene Geschäfte, in den vergangenen Tagen hatte Apple bereits die Stores in Italien dichtgemacht. Die gut 40 Apple Stores in China sind inzwischen nach zum Teil längeren Schließungen alle wieder geöffnet.

Freitag, 13. März, 17.15: Der Dax ist am späten Freitagnachmittag wieder ins Minus gerutscht. Zuvor hatte es einen Erholungsversuch auf dem deutschen Aktienmarkt gegeben, dabei war der deutsche Leitindex in Tagesverlauf noch um neun Prozent gestiegen. Kurz vor Handelsschluss stand er allerdings mit einem Minus von knapp einem Prozent bei 9078 Punkten. Negative Impulse kamen dabei von der Wall Street, wo die wichtigsten Indizes ihre anfänglichen Gewinne deutlich reduziert hatten. Auch der Euro-Zonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand zuletzt leicht tiefer - nachdem er in der Spitze bei plus 9,75 Prozent notiert hatte. dpa

Freitag, 13. März, 14.13 Uhr: Zum Abschluss einer der schwärzesten Börsenwochen der Geschichte hat die Aussicht auf staatliche Konjunkturstützen Europas Anleger beruhigt. Dax und EuroStoxx50 legten am Freitagnachmittag um jeweils rund acht Prozent auf 9937 beziehungsweise 2770 Punkte zu. Der Wochenverlust am deutschen Aktienmarkt betrug damit aber immer noch rund 14 Prozent. Die Bundesregierung sagte von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Unternehmen unbegrenzte Hilfen zu. Es geht dabei vor allem um Kreditgarantien durch die staatliche Förderbank KfW sowie steuerliche Entlastungen. "Diese Maßnahme ist effektiv, da sie direkt bei den Firmen ankommt", sagte VP-Bank-Ökonom Thomas Gitzel. "Das lindert tatsächlich den wirtschaftlichen Stress, hilft es doch Unternehmen über schwierige Zeiten hinweg."

Der besonders gebeutelte europäische Touristik-Sektor gewann mehr als fünf Prozent. Lufthansa stiegen um rund 20 Prozent an die Dax-Spitze. Auch die Deutsche Bank, die am Donnerstag rund 18 Prozent verloren, legten 17 Prozent zu und stehen bei 5,70 Euro. Einige Experten sehen in den Zuwächsen aber eher eine technische Gegenbewegung und keinen Stimmungsumschwung. "Möglicherweise sind die um Mitternacht in Italien und Spanien erlassenen Leerverkaufsverbote ein Warnsignal für Leerverkäufer, aus ihren Positionen auszusteigen", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Beim sogenannten Short Selling leihen sich Investoren Aktien, um diese sofort zu verkaufen. Sie setzen darauf, dass sie sich bis zum Rückgabe-Termin billiger mit den Papieren eindecken können. Die Differenz streichen sie als Gewinn ein.

An der Wall Street standen die Zeichen am Freitag ebenfalls auf Erholung. Anleger hofften auf ein Konjunkturpaket der US-Regierung und eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche, um die Wirtschaft zu stützen. Und an den Rohstoffmärkten zogen die Preise wieder an. Die Öl-Sorte Brent verteuerte sich um 6,7 Prozent auf 35,46 Dollar je Barrel (159 Liter). Der Preis für das Industriemetall Kupfer stieg um 2,2 Prozent auf 5558 Dollar je Tonne. Wegen der Stabilisierung der Aktienmärkte zogen sich einige Investoren aus den "sicheren Häfen" Bundesanleihen zurück. Dadurch stieg die Rendite der zehnjährigen Titel auf minus 0,574 von minus 0,740 Prozent. Reuters

Freitag, 13. März, 9.09 Uhr: Der deutsche Aktienmarkt ist nach dem zweitschwärzesten Börsentag seiner Geschichte mit einem Plus von rund 3,7 Prozent in den Handel gestartet. Der Dax kletterte zum Wochenschluss in den ersten Handelsminuten auf 9490 Punkte. Um knapp 30 Prozent aufwärts ging es für Wirecard. Der Zahlungsabwickler erklärte, der lange erwartete Prüfbericht gebe bisher keinen Anlass für eine Korrektur der Bilanzen. Auch der MDax für die mittelgroßen Werte legte zu, um 3,3 Prozent auf rund 20827 Zähler.

"Die Frage ist nur, wie lange die Ruhe anhält", sagte Christian Henke, Marktexperte beim Brokerhaus IG Markets. Tags zuvor hatte die sich weiter verschärfende Coronavirus-Krise an den globalen Finanzmärkten zu massiven Verwerfungen geführt. Wie schon zu Wochenbeginn flohen die Anleger in als sicher empfundene Wertpapiere. dpa, Reuters

Freitag, 13. März, 7.16 Uhr: Zum Abschluss einer der schwärzesten Börsenwochen seiner Geschichte wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag etwas schwächer in den Handel starten. Am Donnerstag hatte er als Reaktion auf den überraschenden US-Einreisestopp für die meisten Europäer in der verschärften Coronavirus-Krise 12,2 Prozent auf 9161,13 Punkte verloren. Das war der zweitgrößte Tagesverlust seiner Geschichte. Die Virus-Pandemie bleibt am Freitag, dem 13., das beherrschende Thema auf dem Börsenparkett. Bund und Länder schwörten die Deutschen auf die Bewältigung einer sehr schweren Herausforderung ein. Die US-Notenbank Fed stemmte sich mit einer gewaltigen Finanzspritze gegen einen Zusammenbruch der Märkte. Die anstehenden deutschen Inflationsdaten und Firmenbilanzen werden dadurch zur Nebensache. Reuters

Freitag, 13. März, 4.51 Uhr: In Japan hat sich am Freitag der starke Kursrutsch vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie fortgesetzt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab im Verlauf um 10,1 Prozent nach auf 17.081 Punkte und erreichte damit ein Dreieinhalb-Jahres-Tief. Über die gesamte Woche gesehen sank der Index um über 18 Prozent, so viel wie seit 2008 innerhalb einer Woche nicht mehr. "Es fühlt sich an wie Panik. Investoren verkaufen selbst Wertpapiere, die nicht längerfristig vom Coronavirus beeinflusst werden sollten", sagte der Stratege Takuya Hozumi von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Analysten erklärten übereinstimmend, der Ausverkauf gehe weiter, weil Investoren keine Ahnung davon hätten, wie weit sich die Weltwirtschaft angesichts der Ausweitung der Pandemie abkühlen werde. Zur Unsicherheit trägt die fragliche Austragung der Olympiade diesen Sommer in Tokio bei. Bislang hat die japanische Regierung ungeachtet der Absage an Massenveranstaltungen rund um den Globus versichert, dass die Spiele wie geplant stattfinden werden. Analysten rechnen damit, dass die Absage der Olympiade die Gewinne der heimischen Wirtschaft um knapp ein Viertel verringern könnte. Reuters

Donnerstag, 12. März, 18.00 Uhr: Nach zwei Tagen Verschnaufpause hat die Anleger an den Aktienmärkten am Donnerstag wieder die Panik erfasst. Der Dax sackte gleich zum Handelsstart unter die Marke von 10 000 Punkten. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex um 9,3 Prozent tiefer bei 9 475 Zählern, den niedrigsten Stand seit Sommer 2016. Italien schließt wegen des Corona-Vormarschs landesweit Geschäfte und Restaurants. US-Präsident Trump hat gegenüber Europa einen 30-tägigen Einreisestopp verhängt. "Die Aktienmärkte bleiben im Panikmodus. Die gestrigen Ankündigungen aus dem Weißen Haus schürten mehr Angst, als dass sie die Investoren beruhigen konnten", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

Fast alle europäischen Aktien lagen tief im roten Bereich. Die Verluste zogen sich durch alle Branchen. Im Dax gehörten die Papiere des Versorgers RWE trotz gestiegener Gewinne im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einem Minus von mehr als 15 Prozent zu den schwächsten Werten. Besonders unter Abwärtsdruck stand erneut die Freizeit- und Reisebranche. Hierzulande brachen die Papiere der Lufthansa um 11,4 Prozent ein. Den Papieren des Flughafenbetreibers Fraport erging es im M-Dax mit minus neun Prozent kaum besser. Die Titel des Flugzeugbauers Airbus sackten um 15 Prozent ab. Das am Nachmittag bekannt gegebene Maßnahmenbündel der Europäischen Zentralbank (EZB) kam bei den Anlegern von Bank-Aktien nicht gut an. Der europäische Branchen-Index verlor um 14 Prozent. Die EZB hatte den Leitzins nicht angetastet, zugleich aber neue Liquiditätsspritzen für Banken angekündigt. Deutsche-Bank-Papiere führten mit einem Abschlag von 16 Prozent die Dax-Verlierer an. Im M-Dax fielen die Titel der Commerzbank ebenfalls um 16 Prozent.

Mit dem überraschenden Einreisestopp für Europäer in die USA schickte US-Präsident Donald Trump auch die US-Börsen erneut auf Talfahrt. Der Dow Jones notierte zwei Stunden nach Handelsbeginn 7,4 Prozent im Minus bei 21 812 Zählern. Zu den größten Verlierern gehörten die Fluggesellschaften. Die Aktien von United Airlines brachen um 11,7 Prozent ein, die Anteilsscheine von Delta Airlines verloren knapp 12 Prozent. Nach den kräftigen Kursverlusten am Vortag rutschten die Aktien des Flugzeugbauer Boeing erneut um 14 Prozent nach unten. ri, Reuters, dpa

Donnerstag, 12. März, 18.00 Uhr: Am Rohölmarkt hat neben dem Konjunkturpessimismus der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland die Preise erneut auf Talfahrt geschickt. Auch das Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump für Europäer belastete den Ölmarkt massiv. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee sackte in der Spitze um gut neun Prozent auf 32,52 Dollar je Fass ab, die US-Sorte WTI kostete zeitweise mit 30,02 Dollar ebenfalls neun Prozent weniger. Die Reiseeinschränkungen werden Experten zufolge die US-Fluggesellschaften besonders hart treffen und einen weiteren Rückgang der Nachfrage nach Treibstoffen für den ohnehin angeschlagenen Ölmarkt bedeuten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Weltgesundheitsorganisation die Ausbreitung des Coronavirus mittlerweile als Pandemie betrachtet.

Vor diesem Hintergrund flüchteten Anleger in "sichere Häfen". Der Ansturm auf Staatsanleihen drückte die Renditen zweijähriger Titel aus Deutschland und den USA zeitweise auf Rekordtiefs von minus 1,020 beziehungsweise plus 0,378 Prozent. Die zehnjährigen Bundesanleihen rentierten bei minus 0,802 Prozent, nach minus 0,751 Prozent am Vortag. Auch die Erwartung eines konjunkturstützenden Maßnahmenpaketes der Europäischen Zentralbank ließ die Investoren nach Staatsanleihen greifen. Gold wurde hingegen verkauft. Der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls kostet mit 1581 Dollar 3,3 Prozent weniger. Alexander Zumpfe, Goldhändler bei Heraeus, begründete die Verkäufe damit, dass viele Investoren sich von ihren Goldbeständen trennten, um Verluste in anderen Bereichen auszugleichen.

Der Euro geriet deutlich unter Druck, obwohl die Europäischen Zentralbank bei ihrem Zinsentscheid den Leitzins unverändert bei null Prozent belassen hatte. Die Gemeinschaftswährung notierte mehr als ein Prozent tiefer bei 1,1150 Dollar. Belastet wird der Euro auch von der schwierigen Lage in Italien. cikr, Reuters, dpa

Donnerstag, 12. März, 14.48 Uhr: Das Hilfspaket der EZB gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nicht beruhigt. Im Gegenteil: Sie reagierten sie mit einem fortgesetzten Ausverkauf. Der Dax fiel um bis zu 10,2 Prozent. Aus dem "Schwarzen Montag" und dem "Schwarzen Donnerstag" wird wohl eine "Schwarze Woche" für den deutschen Leitindex. Insgesamt verliert der Dax fast 20 Prozent und steuert auf den zweitgrößten Wochenverlust seiner Geschichte zu. Nur im Oktober 2008, während der Finanzkrise, ging es mit knapp 22 Prozent noch stärker abwärts. dpa,Reuters

Nach einem Kursrutsch um über 7 Prozent ist der Handel an der Wall Street am Donnerstag kurz nach dem Auftakt vorübergehend unterbrochen worden. Die Furcht vor einem größeren Knick in der Weltwirtschaft wegen der Coronavirus-Epidemie lastet weiter auf den Kursen. Der von den USA verhängte Einreisestopp für die meisten Europäer beunruhigte die Anleger zusätzlich. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rutschte vor der Unterbrechung um 7,20 Prozent auf 21 856,91 Punkte ab. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 7,02 Prozent auf 2549,05 Zähler abwärts. Den Regeln der US-Börse zufolge wird der Handel bei Verlusten des S&P von 7 und 13 Prozent unterbrochen. Bei einem Minus von 20 Prozent wir der Handel für den Tag beendet. dpa

Donnerstag, 12. März, 9.00 Uhr: Nachdem US-Präsident Donald Trump einen 30-tägigen Einreisestopp für Europäer aus dem Schengenraum verkündet hat, reagierten die Finanzmärkte weltweit. Zum Handelsstart brach der Dax erneut massiv ein, der Leitindex fiel zum ersten Mal seit fast vier Jahren unter 10 000 Punkte. Das bedeutete Verluste von zeitweise mehr als fünf Prozent. Die Ölpreise sanken nach den Ankündigungen ebenfalls: Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel zwischenzeitlich auf 34,37 US-Dollar. Das waren 1,43 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,39 Dollar auf zeitweise 31,59 Dollar. dpa