Nach Marokkos WM-Niederlage:Ausschreitungen in Brüssel

Ausschreitungen in Brüssel

Nach dem Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft kommt es in Belgien zu Zusammenstößen zwischen Fans und der Polizei. In einigen französischen Städten laufen derweil Siegesfeiern aus dem Ruder.

Nach Marokkos Halbfinal-Niederlage bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist es in Brüssel zu Zusammenstößen zwischen Marokko-Fans und der Polizei gekommen. Einige Feuerwerkskörper seien in Richtung der Polizei gezündet worden, die daraufhin Wasserwerfer und Pfefferspray einsetzte, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga am späten Mittwochabend berichtete. Derzeit würden Personen festgenommen.

Detailansicht öffnen Marokkanische Fans zünden in einer Straße ein Feuer an, nachdem die marokkanische Fußballmannschaft das Halbfinalspiel der Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022 gegen Frankreich verloren hat (Foto: Simon Wohlfahrt/AFP)

Detailansicht öffnen Belgische Bereitschaftspolizisten stoßen mit Demonstranten zusammen (Foto: Simon Wohlfahrt/AFP)

In einigen französischen Städten sind wiederum die Fanfeiern nach dem Einzug der Nationalmannschaft ins Finale der Fußball-WM aus dem Ruder gelaufen. Obwohl die übergroße Mehrheit das 2:0 gegen Marokko im Halbfinale friedlich feierte, gerieten in Paris auf der Champs-Élysées Randalierer und Polizisten kurzzeitig aneinander, wie Medien berichteten. In Montpellier nahmen Fans beider Seiten sich mit Feuerwerkskörpern unter Beschuss.

Von einer angespannten Lage war zwischenzeitlich auch in Lyon die Rede. Wie die Zeitung Nice-Matin berichtete, kam es auch in Nizza und Cannes zu Konflikten zwischen Fans und der Polizei. Zumeist beruhigte sich die Lage aber wieder, von Festnahmen und größeren Sachschäden war nicht die Rede.

In Berlin sei die Stimmung dagegen insgesamt ruhig geblieben, die meisten Menschen seien nach dem Spiel schnell nach Hause gegangen, sagte ein Polizeisprecher. Man sei auf einen größeren Einsatz vorbereitet gewesen - vor allem für den Fall eines Sieges der marokkanischen Mannschaft. Im Stadtteil Berlin-Neukölln hatten Fans ein kurzes Feuerwerk gezündet.

Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von stolzen Fans angesichts der Leistung des Teams, das bei der WM in Katar überraschend bis ins Halbfinale gekommen war. Die Niederlage am Mittwoch gegen Frankreich (0:2) beendete allerdings die Finalträume der Marokkaner, die als erstes afrikanisches Team bei einer WM die Runde der besten Vier erreicht hatten. Der Titelverteidiger Frankreich spielt am Sonntag im Endspiel gegen Argentinien.